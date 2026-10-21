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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'आ बैल मुझे मार!' चौक पर बैठे चाचा ने बैल को मारा लट्ठ, हो गया कांड

'आ बैल मुझे मार!' चौक पर बैठे चाचा ने बैल को मारा लट्ठ, हो गया कांड

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यस्त बाजार के चौक पर चहल-पहल बनी हुई है. इसी दौरान एक विशालकाय बैल सड़क से बेहद शांत अंदाज में चुपचाप गुजर रहा होता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 21 Oct 2026 08:47 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद हैरान कर देने वाला और सीख देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. अक्सर कहावत सुनी जाती है 'आ बैल मुझे मार', लेकिन इस वीडियो में यह कहावत पूरी तरह से सच साबित होती नजर आ रही है. एक भरे-पूरे बाजार में शांत भाव से गुजर रहे बैल को बिना वजह छेड़ना एक बुजुर्ग शख्स को भारी पड़ गया. चाचा की जरा सी गलती और बेफिजूल की पंगेबाजी ने उन्हें सीधे अस्पताल की राह दिखा दी. इस पूरी घटना का वीडियो अब इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग चाचा की इस बेवकूफी पर अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे हैं.

शांत खड़े बैल पर चाचा ने दे मारा लट्ठ

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यस्त बाजार के चौक पर चहल-पहल बनी हुई है. इसी दौरान एक विशालकाय बैल सड़क से बेहद शांत अंदाज में चुपचाप गुजर रहा होता है. तभी चौक के किनारे आराम से बैठे एक बुजुर्ग चाचा के दिमाग में न जाने क्या सूझती है और वह अपने हाथ में लिया हुआ भारी-भरकम लट्ठ चलते हुए बैल पर पूरी ताकत से दे मारते हैं. बैल अपनी धुन में जा रहा था, लेकिन अचानक हुए इस हमले से उसका पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया.

बैल ने लिया तुरंत बदला, हवा में उछालकर पटका

चाचा की इस हरकत से बैल तुरंत आक्रामक हो जाता है और बिना एक पल गंवाए पीछे मुड़ता है. गुस्साया बैल सीधे चाचा पर हमला बोल देता है. इससे पहले कि चाचा वहां से भाग पाते या संभल पाते, बैल अपने पैने सींगों से उठाकर उन्हें हवा में उछाल देता है और जमीन पर जोर से पटक देता है. अचानक हुए इस खौफनाक हमले से बाजार में अफरा-तफरी मच जाती है और पास खड़े लोग बदहवास होकर इधर-उधर भागने लगते हैं.

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इंटरनेट पर फूटा हंसी का ठहाका, लोगों ने दी सीख

घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया गया, यह देखते ही देखते वायरल हो गया। नेटिजन्स इस वीडियो को देखकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर्स ने चुटकी लेते हुए लिखा कि "चाचा को फालतू की उंगली करने का नतीजा तुरंत मिल गया," तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि "इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार का लाइव प्रैक्टिकल." फिलहाल इस वीडियो से हर किसी को यह सीख मिल रही है कि बेजुबान जानवरों को बिना वजह परेशान करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 08:47 AM (IST)
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