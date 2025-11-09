रेलवे स्टाफ का स्वच्छ भारत! ट्रेन के दरवाजे से रेलवे कर्मचारी ने की औछी हरकत- भड़क उठा इंटरनेट

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान है. देशभर में जहां एक तरफ “स्वच्छ भारत अभियान” के तहत रेलवे अपनी सफाई व्यवस्था पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक रेलवे कर्मचारी ने अपनी हरकत से पूरी व्यवस्था की पोल खोल दी है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन के अंदर सफाई करने वाला एक कर्मचारी डस्टबिन से भरी हुई काली पॉलिथिन निकालता है और चलती ट्रेन के दरवाजे पर जाकर पूरे कचरे को बाहर फेंक देता है. इतना ही नहीं, कचरा फेंकने के बाद वह बड़ी चालाकी से डस्टबिन में नई थैली लगा देता है और ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि उसने कुछ किया ही नहीं.

चलती ट्रेन से सफाईकर्मी ने फेंका कूड़े का थैला

यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है क्योंकि इसे एक यात्री ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया था. यात्री ट्रेन के दरवाजे पर बैठा हुआ था, तभी उसने देखा कि सफाई कर्मचारी वहां आया और कुछ देर सफाई करने के बाद डस्टबिन में लगी काली थैली को बाहर निकाल लिया. फिर वह ट्रेन के दरवाजे की ओर बढ़ा और बिना सोचे-समझे चलती ट्रेन से पूरा कचरा बाहर फेंक दिया. यह देखकर यात्री हैरान रह गया और तुरंत उस पल को रिकॉर्ड कर लिया. अब वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

The harsh reality of Indian Railways. pic.twitter.com/N3TgVqP0WX — Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) November 8, 2025

सफाई करने वाले ही फैला रहे गंदगी?

वीडियो ने साफ कर दिया है कि ट्रेनें चलाने में चाहे तकनीक कितनी भी आधुनिक क्यों न हो जाए, जब तक जिम्मेदारी और ईमानदारी से सफाई नहीं की जाएगी, तब तक सरकार का “स्वच्छ भारत मिशन” सिर्फ दीवारों पर लिखे नारे बनकर रह जाएगा. अब देखना यह होगा कि रेलवे इस वायरल वीडियो पर क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि फिलहाल तो लोगों के बीच यही सवाल गूंज रहा है कि “जब सफाई वाला ही गंदगी फैलाएगा तो सफाई कौन करेगा?”

यूजर्स बोले, सारी पोल खुल गई

वीडियो को @IndianTechGuide नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...क्या यही है रेलवे का स्वच्छ भारत मिशन? एक और यूजर ने लिखा... वाह, इसने तो सारे सिस्टम की पोल एक बार में खोल दी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कचरा फेंकने की एक जगह फिक्स हो और उससे गैस बनाई जाए.

