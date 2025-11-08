जब पब्लिक के बीच झूमते नजर आए हीरो नंबर-1, यूजर्स बोले- ओरिजिनल गोविंदा भी अब डुप्लीकेट लग रहा

सोशल मीडिया पर आए दिन कई सुपरस्टार के डुप्लीकेट्स के वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. दरअसल सोशल मीडिया पर सुपरस्टार गोविंदा का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वह अपनी फिल्म हीरो नंबर वन के मशहूर गाने पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि इस वीडियो में गोविंदा को देखकर लोग पहचान नहीं पा रहे हैं. जिसकी वजह से लोगों सोशल मीडिया पर पुछने लगे हैं कि यह ओरिजिनल गोविंद है या डुप्लीकेट.



लोगों को क्यों लगे गोविंदा ओरिजिनल से डुप्लीकेट?



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @tellydramatv नाम के अकाउंट्स से शेयर किए गए इस वीडियो में ‌ गोविंद अपनी सुपरहिट फिल्म हीरो नंबर वन के गाने सोना कितना सोना पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं . इस वीडियो में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे और कई दूसरे एक्टर भी गोविंदा के डांस का लुफ्त उठाते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि इस वीडियो में गोविंदा को देखकर लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वह असली गोविंद है या डुप्लीकेट. दरअसल इस वीडियो में गोविंदा काफी फिट लग रहे हैं. वहीं गोविंदा का लुक पूरी तरह से इस वीडियो में चेंज दिखाई दे रहा है. जिससे फैंस कंफ्यूज हो गए कि यह असली गोविंद है या डुप्लीकेट. वहीं गोविंदा के इस डांस वीडियो पर अब तक हजारों लाइक्स और कॉमेंट्स आ चुके हैं.

सोशल मीडिया पर यूजर्स के मजेदार रिएक्शन



सोशल मीडिया पर गोविंदा के डांस का यह वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स अपने रिएक्शन दे रहे हैं. जिसमें एक यूजर कमेंट करता है कि 90s की यादें फिर ताजा हो गई. वहीं एक यूजर लिखता है कि गोविंदा का डांस देखकर हीरो नंबर वन, कुली नंबर वन और राजा बाबू जैसी फिल्मों की यादें ताजा हो गई. वहीं कुछ यूजर गोविंदा के लुक को देखकर उन्हें ट्रोल करते हुए भी नजर आए. एक यूजर कमेंट करता है कि ब्राे लुक्स लाइक हिस ओन चिप कॉपी. वहीं एक यूजर लिखता है कि गलत आदमी ने कम बैक कर लिया. इसके अलावा एक यूजर कमेंट करता है की ओरिजिनल गोविंद भी अब डुप्लीकेट लगने लगा है. एक यूजर लिखता है कि पब्लिक का रिएक्शन देखकर समझ में आया कि यह असली गोविंदा है.

