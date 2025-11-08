हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगजब पब्लिक के बीच झूमते नजर आए हीरो नंबर-1, यूजर्स बोले- ओरिजिनल गोविंदा भी अब डुप्लीकेट लग रहा

जब पब्लिक के बीच झूमते नजर आए हीरो नंबर-1, यूजर्स बोले- ओरिजिनल गोविंदा भी अब डुप्लीकेट लग रहा

सोशल मीडिया पर सुपरस्टार गोविंदा का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वह अपनी फिल्म हीरो नंबर वन के गाने पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में गोविंदा को देखकर लोग पहचान नहीं पा रहे हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 08 Nov 2025 10:06 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर आए दिन कई सुपरस्टार के डुप्लीकेट्स के वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. दरअसल सोशल मीडिया पर सुपरस्टार गोविंदा का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वह अपनी फिल्म हीरो नंबर वन के मशहूर गाने पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि इस वीडियो में गोविंदा को देखकर लोग पहचान नहीं पा रहे हैं. जिसकी वजह से लोगों सोशल मीडिया पर पुछने लगे हैं कि यह ओरिजिनल गोविंद है या डुप्लीकेट.

लोगों को क्यों लगे गोविंदा ओरिजिनल से डुप्लीकेट?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @tellydramatv नाम के अकाउंट्स से शेयर किए गए इस वीडियो में ‌ गोविंद अपनी सुपरहिट फिल्म हीरो नंबर वन के गाने सोना कितना सोना पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं . इस वीडियो में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे और कई दूसरे एक्टर भी गोविंदा के डांस का लुफ्त उठाते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि इस वीडियो में गोविंदा को देखकर लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वह असली गोविंद है या डुप्लीकेट. दरअसल इस वीडियो में गोविंदा काफी फिट लग रहे हैं. वहीं गोविंदा का लुक पूरी तरह से इस वीडियो में चेंज दिखाई दे रहा है. जिससे फैंस कंफ्यूज हो गए कि यह असली गोविंद है या डुप्लीकेट. वहीं गोविंदा के इस डांस वीडियो पर अब तक हजारों लाइक्स और कॉमेंट्स आ चुके हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Telly Drama (@tellydramatv)


सोशल मीडिया पर यूजर्स के मजेदार रिएक्शन

सोशल मीडिया पर गोविंदा के डांस का यह वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स अपने रिएक्शन दे रहे हैं. जिसमें एक यूजर कमेंट करता है कि 90s की यादें फिर ताजा हो गई. वहीं एक यूजर लिखता है कि गोविंदा का डांस देखकर हीरो नंबर वन, कुली नंबर वन और राजा बाबू जैसी फिल्मों की यादें ताजा हो गई. वहीं कुछ यूजर गोविंदा के लुक को देखकर उन्हें ट्रोल करते हुए भी नजर आए.  एक यूजर कमेंट करता है कि ब्राे लुक्स लाइक हिस ओन चिप कॉपी. वहीं एक यूजर लिखता है कि गलत आदमी ने कम बैक कर लिया. इसके अलावा एक यूजर कमेंट करता है की ओरिजिनल गोविंद भी अब डुप्लीकेट लगने लगा है. एक यूजर लिखता है कि पब्लिक का रिएक्शन देखकर समझ में आया कि यह असली गोविंदा है.

ये भी पढ़ें: Video: ब्रिटने में जयपुर जैसा हादसा, ट्रक ड्राइवर ने कई वाहनों को कुचला, 3 की मौत, सामने आया वीडियो

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 08 Nov 2025 10:06 AM (IST)
Tags :
Viral News Trending News Govinda VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या है ‘प्रोजेक्ट फायरवॉल’, जिसके तहत अमेरिकी सरकार ने शुरू की 175 से ज्यादा H-1B कंपनियों की जांच? जानें
क्या है ‘प्रोजेक्ट फायरवॉल’, जिसके तहत अमेरिकी सरकार ने शुरू की 175 से ज्यादा H-1B कंपनियों की जांच? जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
ओटीटी
Baramulla OTT Release: मानव कौल की ‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर
‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर
स्पोर्ट्स
IND vs AUS 5th T20 Forecast: बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
Advertisement

वीडियोज

Online आशिकी में... पति 'खल्लास' !
Pawan Singh Vs Khesarilal Yadav, बिहार में क्यों मचा स्टार वॉर!
बढ़ा मतदान...किसके पक्ष में रुझान?
'RJD के गाने' पर मोदी का ताना!
बिहार का 'अंग'.. किसका जमेगा रंग ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या है ‘प्रोजेक्ट फायरवॉल’, जिसके तहत अमेरिकी सरकार ने शुरू की 175 से ज्यादा H-1B कंपनियों की जांच? जानें
क्या है ‘प्रोजेक्ट फायरवॉल’, जिसके तहत अमेरिकी सरकार ने शुरू की 175 से ज्यादा H-1B कंपनियों की जांच? जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
ओटीटी
Baramulla OTT Release: मानव कौल की ‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर
‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर
स्पोर्ट्स
IND vs AUS 5th T20 Forecast: बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
ट्रेंडिंग
कुत्ते पर झपटा तेंदुआ तो बीच में आ गई बिल्ली, देखें उल्टे पैर कैसे भाग गया दरिंदा?
कुत्ते पर झपटा तेंदुआ तो बीच में आ गई बिल्ली, देखें उल्टे पैर कैसे भाग गया दरिंदा?
लाइफस्टाइल
क्या वाकई ठंड भगाती है शराब, जान लें क्या है हकीकत?
क्या वाकई ठंड भगाती है शराब, जान लें क्या है हकीकत?
नौकरी
RPSC Statistical Officer Recruitment 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निकाली 113 पदों पर भर्तियां, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निकाली 113 पदों पर भर्तियां, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
Embed widget