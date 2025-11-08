हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगभोजपुरी गाने पर छोटे-से बच्चे ने किया ऐसा डांस कि गोरी-चिट्टी भाभी भी मान लेगी हार, गर्दा उड़ा रहा यह वायरल वीडियो

कुछ ऐसा ही हुआ इन दिनों इंस्टाग्राम पर, जहां एक छोटे से बच्चे का डांस वीडियो सभी का दिल जीत रहा है. यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट @discosaksham से शेयर किया गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 08 Nov 2025 01:16 PM (IST)
Viral Video: सोशल मीडिया एक ऐसा मंच बन चुका है, जहां किसी को फेमस होने में सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं. चाहे कोई मजेदार वीडियो हो, कोई प्यारी एक्टिंग, या फिर किसी का डांस अगर लोगों को पसंद आ जाए तो वह देखते ही देखते पूरे इंटरनेट पर वायरल हो जाता है. कुछ ऐसा ही हुआ इन दिनों इंस्टाग्राम पर, जहां एक छोटे से बच्चे का डांस वीडियो सभी का दिल जीत रहा है. यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट @discosaksham से शेयर किया गया है. अपलोड होते ही इसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. कुछ ही घंटों में इसे हजारों नहीं, बल्कि लाखों लोगों ने देख लिया और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया. 

वायरल वीडियो में क्या है खास?

इस वायरल वीडियो में एक प्यारा-सा छोटा बच्चा अपने घर के अंदर भोजपुरी गाने पर धमाकेदार डांस करता नजर आता है. उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन हैं, वह किसी प्रोफेशनल डांसर से कम नहीं लगते. बच्चा पूरे जोश और मस्ती में नाच रहा है और परिवार वाले उसकी वीडियो बनाते हुए तालियां बजाकर उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं. भोजपुरी गाने की बीट पर बच्चे के स्टेप्स इतने जबरदस्त हैं कि देखने वाले बस देखते रह जाते हैं. जिस कॉन्फिडेंस से वो छोटा बच्चा नाचता है, साफ झलकाता है कि उसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है. 

इस वीडियो में बच्चे का डांस इतना शानदार है कि सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं भोजपुरी गाने पर छोटे-से बच्चे ने ऐसा डांस किया कि गोरी-चिट्टी भाभी भी हार मान लेगी. बच्चे का डांस इतना बढ़िया और एनर्जी से भरा है कि कोई भी उसे देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sushil Kushwaha (@discosaksham)

सोशल मीडिया पर आई कमेंट्स की बाढ़

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लोगों के कमेंट्स की लाइन लग गई. किसी ने मजाक करते हुए लिखा कि भाई, 10 साल बाद खुद ही ये वीडियो देखकर सिर पकड़ लेगा. किसी ने कहा भाई, खतरनाक डांस बहुत मस्त, एक यूजर ने तो मजाक में लिखा ओ भई गर्दा उड़ा दिया बच्चे ने, लोगों को इस वीडियो में बच्चे का कॉन्फिडेंस, मासूमियत और एनर्जी बहुत पसंद आ रही है. लोग इस बच्चे के टैलेंट की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोग कमेंट्स में उसे आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दे रहे हैं. किसी ने लिखा बहुत मस्त भाई ऐसे ही नाचते रहो, बहुत आगे जाओगे. तो किसी ने कहा इतनी छोटी उम्र में इतना शानदार डांस, वाह. 

Published at : 08 Nov 2025 01:16 PM (IST)
Tags :
Social Media Viral Dance VIRAL VIDEO Bhojpuri Dance
