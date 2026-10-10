ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमछली पकड़ रहे सारस पर दरिंदे का हमला, वीडियो देख अटक जाएंगी सांसें

मछली पकड़ रहे सारस पर दरिंदे का हमला, वीडियो देख अटक जाएंगी सांसें

घटना के वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लंबा-चौड़ा सारस तालाब के शांत पानी में बेहद तसल्ली से खड़ा होकर अपने शिकार यानी मछली पर नजरें टिकाए हुए था.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 10 Oct 2026 04:34 PM (IST)
Preferred Sources

कुदरत के नियम भी बेहद अजीब और अप्रत्याशित होते हैं, जहां शिकारी पल भर में खुद शिकार बन जाता है और कभी मौत के मुंह से भी जिंदगी निकल आती है. सोशल मीडिया पर इन दिनों वन्यजीवों से जुड़ा एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में पानी के बीच सुकून से मछली का शिकार कर रहे एक सारस पर विशालकाय अजगर ने अचानक हमला बोल दिया. अजगर ने सारस को संभलने का मौका तक नहीं दिया और पलक झपकते ही अपने जबड़े में उसके पैर दबोच लिए. इस खौफनाक हमले के बाद सारस ने अपनी जान बचाने के लिए जिंदगी और मौत की ऐसी जंग लड़ी, जिसकी चर्चा अब पूरे इंटरनेट पर हो रही है.

मछली के शिकार में मग्न था सारस, चुपके से आ धमका काल

घटना के वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लंबा-चौड़ा सारस तालाब के शांत पानी में बेहद तसल्ली से खड़ा होकर अपने शिकार यानी मछली पर नजरें टिकाए हुए था. उसे इस बात का तनिक भी अहसास नहीं था कि पानी की गहराइयों में उसकी मौत का सामान तैर रहा है. तभी अचानक झाड़ियों और पानी के नीचे छिपे विशालकाय अजगर ने उस पर जोरदार झपट्टा मारा. अजगर ने बिना कोई मौका दिए सारस के लंबे-पतले पैरों को अपने मजबूत और धारदार जबड़ों में कसकर जकड़ लिया.

रिलेटेड स्टोरी >>

ट्रेंडिंग
कहीं मुझे प्यार....क्यूट सी लड़की ने नदी किनारे किया प्यारा सा डांस
कहीं मुझे प्यार....क्यूट सी लड़की ने नदी किनारे किया प्यारा सा डांस
ट्रेंडिंग
बाथरोब पहन दिल्ली मेट्रो में घुसी महिला, हैरान रह गए यात्री
बाथरोब पहन दिल्ली मेट्रो में घुसी महिला, हैरान रह गए यात्री
ट्रेंडिंग
स्कूटी के टकराते ही ट्रक के आगे लटक गई दीदी, जान बचाने का स्टाइल वायरल
स्कूटी के टकराते ही ट्रक के आगे लटक गई दीदी, जान बचाने का स्टाइल वायरल
ट्रेंडिंग
पीठ पर मासूम और हाथों में जिम्मेदारी, मां के जज्बे ने जीता यूजर्स का दिल
पीठ पर मासूम और हाथों में जिम्मेदारी, मां के जज्बे ने जीता यूजर्स का दिल

मौत के पंजे से छूटने की छटपटाहट और गजब का संघर्ष

जैसे ही अजगर ने सारस के पैर दबोचे, पक्षी को समझ आ गया कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है. अजगर उसे धीरे-धीरे पानी के अंदर खींचने और अपनी विशालकाय कुंडली में लपेटने की कोशिश कर रहा था. लेकिन सारस ने भी आसानी से हार नहीं मानी. अपनी जान बचाने के लिए उसने अपने विशाल पंखों को फड़फड़ाना शुरू कर दिया और पूरे जोर के साथ खुद को ऊपर की ओर खींचने लगा. पानी में पक्षी की छटपटाहट और अजगर की खौफनाक जकड़न देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

पतले पैरों ने बचाई जान, अजगर को चकमा दे उड़ा सारस

इस खौफनाक जंग में एक समय ऐसा लग रहा था मानो अजगर सारस का काम तमाम कर देगा और उसे अपना निवाला बना लेगा. लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था. सारस के पैर बेहद पतले और चिकने थे. अजगर जितनी बार अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करता, सारस के पतले पैरों की वजह से उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती. सारस ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया और पूरे दम-खम के साथ एक आखिरी झटका मारा. अजगर की पकड़ से पैर छूटते ही सारस ने बिना एक सेकंड गंवाए हवा में उड़ान भर ली और अपनी जान बचाकर दूर निकल गया.

यह भी पढ़ें: पीठ पर मासूम और हाथों में जिम्मेदारी, मां के जज्बे ने जीता यूजर्स का दिल

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर हुआ, देखते ही देखते लाखों लोगों ने इसे देख लिया. लोग सारस के जुझारूपन और उसके किस्मत से बच निकलने के अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि "जब तक सांस है, तब तक आस है, सारस ने साबित कर दिया कि आखिरी सांस तक हार नहीं माननी चाहिए." वहीं कुछ लोग लिख रहे हैं कि "अजगर का दांव तो तगड़ा था, लेकिन सारस के पतले पैरों ने आज उसकी जान बचा ली."

यह भी पढ़ें: स्कूटी के टकराते ही ट्रक के आगे लटक गई दीदी, जान बचाने का स्टाइल वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 10 Oct 2026 04:34 PM (IST)
Tags :
TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
कहीं मुझे प्यार....क्यूट सी लड़की ने नदी किनारे किया प्यारा सा डांस
कहीं मुझे प्यार....क्यूट सी लड़की ने नदी किनारे किया प्यारा सा डांस
ट्रेंडिंग
बाथरोब पहन दिल्ली मेट्रो में घुसी महिला, हैरान रह गए यात्री
बाथरोब पहन दिल्ली मेट्रो में घुसी महिला, हैरान रह गए यात्री
ट्रेंडिंग
स्कूटी के टकराते ही ट्रक के आगे लटक गई दीदी, जान बचाने का स्टाइल वायरल
स्कूटी के टकराते ही ट्रक के आगे लटक गई दीदी, जान बचाने का स्टाइल वायरल
ट्रेंडिंग
पीठ पर मासूम और हाथों में जिम्मेदारी, मां के जज्बे ने जीता यूजर्स का दिल
पीठ पर मासूम और हाथों में जिम्मेदारी, मां के जज्बे ने जीता यूजर्स का दिल
Advertisement

वीडियोज

वो दरिंदों के जाल में फंस गई थी !
बिना मंजूरी प्रदर्शन से ज्ञानेश का इस्तीफा हो जाएगा?
Delhi में मेट्रो-रेल बंद करने पर SC ने लगाई फटकार
10 अक्टूबर को लेकर दिल्ली में कैसा 'डर' ?
विपक्ष ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा ज्ञापन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘इमरजेंसी की बात राहुल न कहें, आपकी दादी की बात दुनिया जानती है’, BJP का हमला
‘इमरजेंसी की बात राहुल न कहें, आपकी दादी की बात दुनिया जानती है’, BJP का हमला
दिल्ली NCR
CJP प्रोटेस्ट: 'अब उन्हें तय करना है कि...', अभिजीत दीपके से ऐसा क्यों बोली दिल्ली पुलिस?
CJP प्रोटेस्ट: 'अब उन्हें तय करना है कि...', अभिजीत दीपके से ऐसा क्यों बोली दिल्ली पुलिस?
क्रिकेट
साढ़े 9 साल बाद जड़ा शतक, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैट रेनशॉ ने रचा इतिहास
साढ़े 9 साल बाद जड़ा शतक, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैट रेनशॉ ने रचा इतिहास
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट के बीच राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले- '...फिर शुरू होगी लोकतंत्र की मरम्मत'
CJP प्रोटेस्ट के बीच राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले- '...फिर शुरू होगी लोकतंत्र की मरम्मत'
बॉलीवुड
'शेखर टुनाइट' के फिनाले में गेस्ट थे नाना पाटेकर, अब शेखर सुमन ने कैंसिल किया शो, बोले- 'उनकी जगह कोई नहीं ले सकता'
शेखर सुमन ने कैंसिल किया 'शेखर टुनाइट' का फिनाले, नाना पाटेकर थे गेस्ट
इंडिया
CJP के प्रदर्शन पर नितिन नवीन का विपक्ष पर हमला, बोले- राहुल गांधी के मंसूबे...
CJP के प्रदर्शन पर नितिन नवीन का विपक्ष पर हमला, बोले- राहुल गांधी के मंसूबे...
ट्रेंडिंग
पीठ पर मासूम और हाथों में जिम्मेदारी, मां के जज्बे ने जीता यूजर्स का दिल
पीठ पर मासूम और हाथों में जिम्मेदारी, मां के जज्बे ने जीता यूजर्स का दिल
Home Tips
Rust On Iron Kadhai: लोहे की कढ़ाई में लग रही जंग, जान लें बचाने का तरीका
लोहे की कढ़ाई में लग रही जंग, जान लें बचाने का तरीका
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget