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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपीठ पर मासूम और हाथों में जिम्मेदारी, मां के जज्बे ने जीता यूजर्स का दिल

पीठ पर मासूम और हाथों में जिम्मेदारी, मां के जज्बे ने जीता यूजर्स का दिल

लद्दाख में भीषण ठंड के बीच पीठ पर मासूम बच्चे को बांधकर पेट्रोल पंप पर काम करती एक मां का वीडियो वायरल. महिला के इस बेमिसाल जज्बे ने इंटरनेट पर हर किसी को भावुक कर दिया है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 10 Oct 2026 12:29 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों लद्दाख के एक लोकल पेट्रोल पंप का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल पिघला दिया है. इस वीडियो में एक महिला कर्मचारी कड़कड़ाती ठंड के बीच अपनी पीठ पर कपड़े के सहारे एक नन्हे बच्चे को सुरक्षित बांधकर बिना किसी शिकायत के ड्यूटी निभाती नजर आ रही है. 

मां की ममता और अटूट संघर्ष की इस अद्भुत मिसाल को देखकर इंटरनेट यूजर्स भावुक हो गए हैं और सोशल मीडिया पर लोग इस महिला को आधुनिक झांसी की रानी कहकर सलाम कर रहे हैं. यह वीडियो वायरल होने के बाद देश भर से लोग इस कामकाजी मां की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, जो काम और मातृत्व को एक साथ बखूबी संभाल रही है.

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पीठ पर मासूम को बांधकर काम करती दिखी महिला

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में लद्दाख की कड़कड़ाती ठंड और ऊंचे पहाड़ी इलाके में भी यह महिला पूरी निष्ठा से अपना फर्ज निभा रही है. वीडियो की शुरुआत में महिला पेट्रोल पंप के सामने शांत खड़ी दिखाई देती है. जैसे ही एक मोटरसाइकिल सवार तेल भरवाने के लिए आगे आता है, महिला तुरंत मुस्तैदी से अपनी जगह बदलती है. जैसे ही वह पीछे मुड़ती है, वीडियो में उसकी पीठ पर एक पीले और भूरे रंग के कपड़े के सहारे मजबूती से बंधा हुआ उसका छोटा सा बच्चा दिखाई देता है.

वीडियो देख भावुक हुए लोग

इस दिल छू लेने वाले नजारे को वहां आए किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद यह वीडियो देखते ही देखते इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगा. इस वीडियो को अब तक लाखों व्यूज और हजारों शेयर्स मिल चुके हैं. वीडियो को देख यूजर्स कह रहे हैं कि एक मां अपने बच्चे के भविष्य और पेट पालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है.

 
 
 
 
 
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यूजर्स ने की मां के जज्बे की जमकर तारीफ 

सोशल मीडिया पर इस वीडियो के सामने आने के बाद यूजर्स का इमोशनल सैलाब उमड़ पड़ा है. वीडियो के कमेंट में एक यूजर लिखता है कि यह मां की ममता और उसके संघर्ष की सबसे खूबसूरत और दिल छू लेने वाली तस्वीर है. वहीं एक अन्य यूजर महिला के जज्बे को सलाम करते हुए लिखता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, एक मां कभी हार नहीं मानती, सलाम है इस महिला के हौसले को.

कुछ यूजर्स ने लद्दाख की कड़कड़ाती ठंड में बच्चे की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है, तो कई लोग इस कामकाजी मां की आत्मनिर्भरता की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कुल मिलाकर यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इस पर लगातार अपनी भावुक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 10 Oct 2026 12:29 PM (IST)
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