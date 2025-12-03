हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कीचड़ खाने तक तो ठीक था, उसमें मुंह कौन देता है भाई? पुनीत सुपरस्टार ने कर डाला अजीब कारनामा- वीडियो वायरल

कीचड़ खाने तक तो ठीक था, उसमें मुंह कौन देता है भाई? पुनीत सुपरस्टार ने कर डाला अजीब कारनामा- वीडियो वायरल

वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सोशल मीडिया के मशहूर चेहरे पुनीत सुपरस्टार एक गंदी नाली के पास बैठे हैं और उस हरकत को अंजाम दे रहे हैं जिसे कोई कॉपी करना तो दूर सोच भी नहीं सकता.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 03 Dec 2025 07:01 PM (IST)
पुनीत सुपरस्टार का नाम जब भी आप सुनते होंगे तो आपके जहन में एक ही तस्वीर बनती होगी और वो ये कि कभी वो कीचड़ में डूबोकर घेवर खा रहे हैं तो कभी नाली में डूबी बिरयानी. लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है उसने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले हैं. जहां पुनीत अब तक कीचड़ वाले लड्डू, घेवर और बिरयानी खाते रहे हैं उन्होंने इस बार कैमरे पर एक नाली के पानी से मुंह धो डाला और इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने जो किया लोगों को घिन्न आ गई.

गंदी नाली के पानी से पुनीत सुपरस्टार ने धोया मुंह

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सोशल मीडिया के मशहूर चेहरे पुनीत सुपरस्टार एक गंदी नाली के पास बैठे हैं और उस हरकत को अंजाम दे रहे हैं जिसे कोई कॉपी करना तो दूर सोच भी नहीं सकता. जी हां, नाली केपास बैठे हुए पुनीत अचानक उसी नाली के पानी से अपना मुंह धोने लग जाते हैं. पुनीत मुंह धोते हुए जोर जोर से नाली के उस गंदे पानी को अपने चेहरे पर उछालते दिखाई दे रहे हैं और इसे करते हुए उनके चेहरे पर किसी तरह की कोई घिन्न भी नहीं है. लेकिन बात यहां नहीं रुकती, इसके बाद जो होता है असली खेल तो वो है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Prakash Kumar (@puneetsuperr_star)

गाढ़ा कीचड़ मुंह पर लपेटा

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि मुंह धोते हुए पुनीत नाली में जमा गाढ़ा कीचड़ निकालकर अपने चेहरे पर ऐसे मल लेते हैं मानों वो कोई क्रीम हो. हाथों में लगा कीचड़ किसी फेसवॉश की तरह पुनीत को दिखाई दे रहा है और नाली का पानी उसे धोने के काम में लिया जाता है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे देखने के बाद यूजर्स तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: लहंगा पहन हसीना ने भोजपुरी गानों पर लगाए झन्नाटेदार ठुमके! वीडियो देख पिघल जाएंगे आप

यूजर्स ने ले लिए मजे

वीडियो को puneetsuperr_star नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...लगता है भाई कमबैक कर ही लेगा. एक और यूजर ने लिखा...अब समझ आया इसे बिग बॉस से क्यों निकाल दिया था. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये काम केवल इसी को सूट करता है.

यह भी पढ़ें: इसे कहते हैं संस्कार... नन्ही-सी बच्ची ने डमी के छू लिए पैर, वीडियो देख आप भी हो जाएंगे इमोशनल
Published at : 03 Dec 2025 07:01 PM (IST)
TRENDING VIRAL VIDEO Puneet Super Star
