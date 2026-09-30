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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगअंदर ATM तोड़ रहे थे चोर, बाहर पहुंच गई पुलिस, फिर हुई तुड़ाई

अंदर ATM तोड़ रहे थे चोर, बाहर पहुंच गई पुलिस, फिर हुई तुड़ाई

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग और पुलिस वाले एक एटीएम के बाहर खड़े हैं. समय रात के 2 बजे हैं और पुलिस की गाड़ी का सायरन बज रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 30 Sep 2026 01:21 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक बवाल वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ चोर रात के 2 बजे एटीएम काटने के लिए एटीएम रूम में घुस गए और उन्होंने शटर गिरा दिया. शक होने पर बैंक स्टाफ ने तुरंत पुलिस को फोन किया जिसके बाद पुलिस आकर एटीएम के बाहर खड़ी हो गई. अब नजारा देखने लायक है, अंदर चोर है और बाहर पुलिस खड़ी है. चोरों की धड़कनें बढ़ते हुए वीडियो में साफ देखा जा सकता है जहां पुलिस ने शटर उठाकर उनकी ऐसी तुड़ाई की कि आज के बाद शायद ही कभी एटीएम तोड़ने का ख्याल उन्हें आए.

एटीएम लूटने बैंक में घुसे लुटेरे, पीछे से आ गई पुलिस

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग और पुलिस वाले एक एटीएम के बाहर खड़े हैं. समय रात के 2 बजे हैं और पुलिस की गाड़ी का सायरन बज रहा है. पहले तो लगता है कि बैंक में कोई चोरी हुई है लेकिन असली वजह यह है कि पुलिस जिस एटीएम के बाहर खड़ी है उस एटीएम में दो चोर घुस हुए हैं जिन्हें बैंक कर्मचारियों ने अंदर बंद कर दिया है. यह चोर एटीएम तोड़कर उसमें भरा पैसा चुराने की फिराक में थे लेकिन बैंक कर्मचारियों की सूझबूझ से ऐसा होने से रह गया.

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शटर उठा पुलिस ने जमकर की कुटाई

वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस शटर को खोलकर अंदर घुसती है और अंदर का नजारा देखकर हैरान रह जाती है. अंदर दो नकाबपोश लुटेरे खड़े हैं जिनके पास सारे औजार हैं और उन्होंने एटीएमस को लगभग खोल भी दिया है. पुलिस जैसे ही यह सब देखती है वैसे ही दोनों लुटेरों पर एक के बाद एक थप्पड़ बरसाने शुरू कर देती है. पुलिस लुटेरों को कभी लट्ठ मारती है तो कभी उनकी तुड़ाई करती है. इसके बाद दोनों लुटेरों को पुलिस अपने साथ ले जाती है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर यूजर्स बैंक कर्मियों और पुलिस वालों की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: चलती ट्रेन के एसी कोच में शीशा तोड़ अंदर घुसा पत्थर, होश उड़ा देगा वीडियो

यूजर्स बोले, गैर जमानती धाराओं में दर्ज हो केस

वीडियो को bankernilanjana नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ब्रांच के स्टाफ को सलाम है. एक और यूजर ने लिखा...इन लोगों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज हो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इनकी इतनी तुड़ाई करो कि एटीएम देखते ही इनकी आत्मा कांप उठे.

यह भी पढ़ें: बप्पा की भक्ति में डूबी तेलंगाना पुलिस, विसर्जन के दौरान लगाए ठुमके; देखें वीडियो

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 30 Sep 2026 01:21 PM (IST)
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