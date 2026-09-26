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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगचलती ट्रेन के एसी कोच में शीशा तोड़ अंदर घुसा पत्थर, होश उड़ा देगा वीडियो

चलती ट्रेन के एसी कोच में शीशा तोड़ अंदर घुसा पत्थर, होश उड़ा देगा वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग ट्रेन के एसी कोच में बैठकर आराम से खाना खाते दिख रहे हैं. वीडियो के मुताबिक यात्री इस दुरंतो ट्रेन में नागपुर से मुंबई जा रहे थे.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 26 Sep 2026 02:43 PM (IST)
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ट्रेन को जमीनी सफर का सबसे सुरक्षित सफर का जरिया अगर कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा. लंबी दूरी की यात्रा और परिवार की सुरक्षा के लिए अक्सर लोग ट्रेन को ही सबसे अच्छा साधन मानते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो ने ट्रेन को सुरक्षित समझने वाले लोगों की नींद उड़ा दी है.

वीडियो में ट्रेन के एसी कोच में सफर कर रहे लोगों पर अचानक बाहर से एक पत्थर शीशा तोड़ते हुए आया और ट्रेन के अंदर बैठे यात्री खौफ में आ गए कि अचानक यह हुआ क्या.

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चलती ट्रेन में शीशा तोड़ अंदर घुसा पत्थर

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग ट्रेन के एसी कोच में बैठकर आराम से खाना खाते दिख रहे हैं. वीडियो के मुताबिक यात्री इस दुरंतो ट्रेन में नागपुर से मुंबई जा रहे थे. शाम साढ़े आठ बजे जब यह यात्री खाना खा रहे थे तो अचानक बाहर से एक पत्थर जैसी मजबूत चीज ट्रेन का शीशा तोड़ते हुए कोच के अंदर जा घुसी, जिसके बाद कांच उछलकर यात्रियों के पास बिघर गया. बताया जा रहा है कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और सभी यात्री सुरक्षित बच गए.

 
 
 
 
 
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रेलवे पुलिस ने जाना यात्रियों का हाल

हालांकि कुछ देर बाद शिकायत करने पर ट्रेन को अगले स्टेशन पर रोका गया जहां जांच पड़ताल के बाद रेलवे पुलिस ने यात्रियों से बात की और उन्हें फिर से ट्रेन में बैठाकर ट्रेन को रवाना किया गया जैसा की वायरल वीडियो में दिखाया गया है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, यह देखकर काफी दुख हुआ

वीडियो को aesthetetraveller नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये कुछ असामाजिक तत्व हैं जो ट्रेन पर पत्थरबाजी करते हैं. एक और यूजर ने लिखा...यह देखकर बहुत बुरा लग रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इन लोगों को ट्रेन को नुकसान पहुंचाकर मिलता क्या है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 26 Sep 2026 02:39 PM (IST)
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