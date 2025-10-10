सोशल मीडिया पर कई वीडियो ऐसे सामने आते हैं जिन्हें देखने के बाद आप ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा मंजर आपके सामने कभी न आए. फिलीपींस में आज सुबह आए भूकंप के बाद जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, वह भी कुछ ऐसे ही हैं, जिन्हें आप दोबारा नहीं देखना चाहेंगे. बता दें, सुबह-सुबह फिलीपींस के दक्षिणी हिस्से में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया. यह भूकंप इतना तेज था कि आसपास के इलाकों में इमारतें किसी तिनके की तरह डोलने लगीं. इस भूकंप के बाद वैज्ञानिकों ने सुनामी की भी चेतावनी जारी की है.

फिलीपींस में आए इस भयानक भूकंप के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो को देखने के बाद आपका पसीना भी छूट सकता है. एक वीडियो में तो इमारत ऐसे हिल रही हो, जैसे समंदर में तेज लहरों के बीच कोई छोटी नाव गोते खा रही हो, बहरहाल वीडियो विचलित करने वाला है.

कांप उठी दीवारें, मच गई चीख-पुकार

दावाओ शहर के मापुआ स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो एक क्लासरूम का है. वीडियो की शुरुआत हिलते-डुलते कैमरे से होती है, थोड़ी देर में चीख-पुकार सुनाई देती है और देखते ही देखते भूकंप के झटके इतनी तेज हो जाते हैं कि दीवारें कांप उठती हैं, कैमरा का एंगल बदल जाता है और छात्र एक-दूसरे पर गिरते हुए दिखाई देते है. यह झटके इतनी तेज थे कि अचानक फर्श और छत तक हिलने लगती है और चारों तरफ चीख-पुकार मच जाती है. ऐसा ही एक और वीडियो टैगम सीटी का वायरल है, जिसमें एक चिकित्सा केंद्र के बाहर कुछ लोग इकट्ठा दिख रहे हैं. कुछ ही देर में यहां का नजारा बदल जाता है और चीखते और खुद को बचाते हुए लोग दिखते हों.

🇵🇭 फिलीपींस में 7.6 तीव्रता के भूकंप के बीच टैगम सिटी ( Tagum City ) दावो क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र से मरीज़ और कर्मचारी बाहर निकलते हुए।

सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है।

लगा महाप्रलय आ गई

फिलीपींस में आए भयानक भूकंप के वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए, यूजर्स के रौंगटे खड़े हो गए. इस भयानक प्राकृतिक आपदा पर यूजर्स तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि इतनी तेज भूकंप को देखकर लगा कि महाप्रलय आ गई तो वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि भाई बहुत खतरनाक है ये. एक अन्य यूजर ने लिखा, भूकंप की गंभीरता को देखकर डर और सावधानी दोनों जरूरी हैं, उम्मीद है सभी सुरक्षित हैं. एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, आजकल जिस हिसाब से भूकंप के झटके और बाढ़ आ रही है, समझ नहीं आ रहा दुनिया का क्या होगा?

