भारतीय वायुसेना ने अपने 93 वें स्थापना दिवस के मौके पर ऐसा कुछ कर दिखाया, जिसने ना सिर्फ देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, बल्कि पाकिस्तान को अंदर तक हिला दिया. हर साल वायुसेना दिवस पर अलग-अलग कार्यक्रम और परेड होते हैं, लेकिन इस बार एक चीज ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, जो कि वायु सेना के स्पेशल डिनर का मेन्यू था.

इस मेन्यू में खाने की डिश के नाम ऐसे रखे गए थे, जो सीधे-सीधे पाकिस्तान की धरती पर भारत के जरिए किए गए साहसिक और सफल हवाई हमलों की याद दिलाते हैं. ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन जगहों को भारतीय वायुसेना ने निशाना बनाया था, उन्हीं जगहों के नाम पर खाने की डिश को नाम दिया गया. इस यूनिक मेन्यू को देखकर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया, लेकिन पाकिस्तान की बेचैनी साफ झलकने लगी.

सोशल मीडिया पर छाया एयरफोर्स का मेन्यू

भारतीय वायुसेना की डिनर पार्टी का मेन्यू इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इसमें जो खाने की डिश परोसे गए उनके नाम में रावलपिंडी चिकन टिक्का मसाला, भोलारी पनीर मेथी मलाई, सुक्कुर शाम सवेरा कोफ्ता, रफीकी रारा मटन, मुजफ्फराबाद कुल्फी, बालाकोट तिरामिसू और बहावलपुर नान शामिल थे. जब पाकिस्तान के रडार से बचकर भारतीय वायुसेना के विमान इन शहरों पर कहर बरसा रहे थे, उन्हीं शहरों के नाम अब भारत में टेस्टी खाने के नाम बन चुके हैं.

Interesting menu prepared by Indian Air Force on the special occasion of #AirForceDay

IAF’s dinner menu had dishes named after Pakistan’s airbases which were bombed by the IAF during #OperationSindoor https://t.co/JQxV1YyZsZ pic.twitter.com/M1r4KlVqwy — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) October 9, 2025

वायरल पोस्ट पर कमेंट्स की धूम

जैसे ही ये मेन्यू सामने आया, सोशल मीडिया पर तूफान सा आ गया. पूर्व सैनिकों, राजनीतिक नेताओं और आम लोगों ने इसे देशभक्ति से भरी मजाकिया क्रिएटिविटी बताया. एक्स पर इसे लेकर मीम्स की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने लिखा ये है असली सर्जिकल स्ट्राइक, तो किसी ने कहा, अब पाकिस्तान को न गोली की जरूरत है, न बम की एक प्लेट बालाकोट तिरामिसू ही काफी है. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया तो खाने के साथ-साथ करारा जवाब भी परोस रहे हैं.

यह भी पढ़ें Crocodile Attack Video: नदी किनारे नहा रही थी महिला, घात लगाकर आया दरिंदा और... वीडियो देख दहल जाएगा दिल