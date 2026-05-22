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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगTrain Viral Video: ट्रेन जाने का इंतजार नहीं किया, चलती ट्रेन के नीचे से क्रॉस करने लगे ट्रैक, देखें वायरल वीडियो

Train Viral Video: ट्रेन जाने का इंतजार नहीं किया, चलती ट्रेन के नीचे से क्रॉस करने लगे ट्रैक, देखें वायरल वीडियो

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ट्रेन धीरे-धीरे ट्रैक से आगे बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग उसके पूरी तरह निकलने का इंतजार करने की बजाय चलती ट्रेन के नीचे से ही निकलकर ट्रैक पार करने लगते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 22 May 2026 10:23 AM (IST)
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Train Viral Video: आपने सोशल मीडिया पर ट्रेन से जुड़े वायरल वीडियो देखे होंगे, जहां लोगों की लापरवाही उनकी मौत की वजह बन जाती है. ऐसे ही कुछ वीडियो इस बार भी वायरल हो रहे हैं. दरअसल ट्रेन के गुजरने का कुछ सेकंड इंतजार करना लोगों को अब इतना भारी लगने लगा है कि वह जान जोखिम में डालकर पटरी पार करना आम बात बनती जा रही है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को हैरान भी किया है और गुस्सा भी दिला दिया है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ट्रेन धीरे-धीरे ट्रैक से आगे बढ़ रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग उसके पूरी तरह निकलने का इंतजार करने की बजाय चलती ट्रेन के नीचे से ही निकलकर ट्रैक पार करने लगते हैं. हैरानी की बात यह है कि ऐसा करने वालों में कुछ लड़कियां भी शामिल थी. आसपास खड़े लोगों ने इस पूरे खतरनाक मंजर का वीडियो बना लिया जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

 

 

चलती ट्रेन के नीचे से निकलने लगे लोग 

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ट्रेन अभी पूरी तरह ट्रैक से निकली भी नहीं होती है और कुछ लोग जल्दी के चक्कर में ट्रेन के नीचे झुक कर दूसरी तरफ जाने लगते हैं. इस दौरान वहां मौजूद लोग भी उन्हें देखकर डर जाते हैं. वीडियो बनाने वाले लोग भी इसे बहुत खतरनाक बता रहे हैं. वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि अगर ट्रेन अचानक तेज हो जाती है, कोई फिसल जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था.

लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कुछ सेकंड बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने की क्या जरूरत है. वहीं वीडियो में दिख रहा है कि ट्रैक पार करने वालों में बुजुर्ग नहीं बल्कि कुछ युवा लड़के-लड़कियां शामिल है. यही बात लोगों को और ज्यादा नाराज कर रही है. यूजर्स का कहना है कि जागरूकता और पढ़ाई-लिखाई के बावजूद लोग ऐसी लापरवाही कर रहे हैं जो किसी भी दिन बड़े हादसे में बदल सकती है. 

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सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा 

वीडियो वायरल होने के बाद लोग जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा इनका कोई इलाज नहीं है. दूसरे ने कहा कुछ सेकंड बचाने के चक्कर में पूरी जिंदगी खत्म हो सकती थी. एक और यूजर ने कमेंट किया हर दिन हादसे होते हैं, फिर भी लोग सबक नहीं लेते है और आए दिन फिर ऐसी ही हरकतें करने लगते हैं. वहीं रेलवे भी लगातार लोगों से ट्रैक पार न करने की अपील करता रहा है. इसके बावजूद आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं, जहां लोग जल्दी के चक्कर में अपनी जान खतरे में डाल देते हैं. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 22 May 2026 10:23 AM (IST)
Tags :
Train Viral Video Railway Track Crossing People Crossing Under Train Moving Train Video
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