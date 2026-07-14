INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: विदेशी में पार्ट टाइम जॉब की भारतीय छात्रा ने खोली पोल, बोली- आपके करियर को खा जाएगी ये चीज

Video: विदेशी में पार्ट टाइम जॉब की भारतीय छात्रा ने खोली पोल, बोली- आपके करियर को खा जाएगी ये चीज

Viral video: यह वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर ध्रुवी दवे नाम की एक छात्रा ने शेयर किया है, जो यूके में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 14 Jul 2026 08:50 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों को लेकर कई तरह के वीडियो सामने आते रहते हैं. लेकिन इस वक्त इंस्टाग्राम पर एक भारतीय छात्रा का वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है. यूके में पढ़ाई कर रही इस छात्रा ने International Students को एक बहुत ही जरूरी और आंखें खोल देने वाली सलाह दी है. छात्रा का कहना है कि विदेश में रहने और खर्चे निकालने के लिए पार्ट-टाइम नौकरी करना जरूरी है. लेकिन इसके चक्कर में अपने असली मकसद और करियर को दांव पर नहीं लगाना चाहिए. छात्रों को नेटवर्किंग, कॉन्फ्रेंस और अपने फील्ड से जुड़े इवेंट्स के लिए समय जरूर निकालना चाहिए.

यूके के छात्रों से क्यों निराश हुई ध्रुवी?

यह वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर ध्रुवी दवे नाम की एक छात्रा ने शेयर किया है, जो यूके में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं. ध्रुवी ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि वह पिछले दिनों स्पेस पार्क लेस्टर में एक प्रोजेक्ट शोकेस इवेंट में गई थीं. वहां जाने के बाद वह यह देखकर हैरान रह गईं कि उनके कोर्स का एक भी छात्र वहां मौजूद नहीं था. जबकि वह इवेंट इंडस्ट्री के बड़े-बड़े दिग्गजों और प्रोफेशनल्स से मिलने और नौकरी के मौके तलाशने का एक शानदार जरिया था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dhruvi Dave (@dhruvi_15902)

'नौकरी चाहिए तो बाहर निकलो और लोगों से मिलो'

ध्रुवी ने वीडियो में कहा, "मुझे समझ नहीं आता कि यहां यूके में छात्रों को क्या हो गया है. आप यहां पढ़ाई करने आए हैं, ठीक है? आपको पार्ट-टाइम जॉब की जरूरत है, वो भी ठीक है. मैं खुद भी पार्ट-टाइम जॉब करती हूं, लेकिन मैं अपनी शिफ्ट को इस तरह मैनेज करती हूं कि वो मेरे करियर के मौकों के बीच में न आए." उन्होंने आगे समझाया कि जब आप नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, तो नेटवर्किंग सबसे जरूरी चीज होती है. अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे, अपने फील्ड के लोगों से नहीं मिलेंगे, तो आपको आसानी से नौकरी नहीं मिलने वाली.

कॉन्फ्रेंस के लिए छोड़ दीं तीन-तीन नौकरियां

ध्रुवी ने दावा किया कि बहुत से छात्र सिर्फ अपनी पार्ट-टाइम जॉब की शिफ्ट के चक्कर में ऐसे बड़े इवेंट्स में जाना छोड़ देते हैं. उन्होंने छात्रों को याद दिलाया कि उन्होंने भारी-भरकम एजुकेशन लोन क्यों लिया है और वे विदेश क्यों आए हैं. ध्रुवी ने अपना उदाहरण देते हुए बताया, "मैंने खुद तीन नौकरियां छोड़ दीं. क्यों? क्योंकि मेरी नौकरी का समय मेरे करियर से जुड़े इवेंट्स से टकरा रहा था. मुझे एक कॉन्फ्रेंस में जाना था, और सिर्फ उस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए मैंने अपनी पार्ट-टाइम जॉब छोड़ दी."

क्लास में 80% भारतीय, फिर भी अटेंडेंस 1% भी नहीं

ध्रुवी ने इस बात पर भी निराशा जताई कि उनकी क्लास में लगभग 70 से 80 फीसदी छात्र भारतीय हैं. लेकिन उस बड़े प्रोजेक्ट शोकेस इवेंट में उनकी क्लास का 1% छात्र भी नहीं पहुंचा था. उन्होंने छात्रों से अपील करते हुए कहा, "प्लीज, बाहर निकलिए, नेटवर्किंग कीजिए और इन जगहों पर जाइए. यही चीज आपको आगे मदद करेगी. आपकी ये पार्ट-टाइम जॉब कभी फुल-टाइम में नहीं बदलेगी, सिर्फ आपकी काबिलियत और नेटवर्किंग ही काम आएगी."

यह भी पढ़ें: इंसान है या बाहुबली... 100 किलो से ज्यादा वजन की बाइक कंधे पर उठाकर चल पड़ा युवक, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा- 'एकदम कड़वा सच बोला'

ध्रुवी के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लोग खूब पसंद कर रहे हैं और उनकी बात से पूरी तरह सहमत नजर आ रहे हैं. वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "आपने बिल्कुल वही बात कही है जो आज के छात्रों को सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है. दोस्तों, इस बात पर जरूर गौर करो." वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं." एक अन्य यूजर ने लिखा, "यह बिल्कुल सच है, लोग पार्ट-टाइम के जाल में फंसकर अपना असली करियर भूल जाते हैं."

यह भी पढ़ें: VIRAL VIDEO: बारिश से बचने के लिए छत पर चढ़ गया सांड, वीडियो देख घूम जाएगा माथा

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 14 Jul 2026 08:48 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: विदेशी में पार्ट टाइम जॉब की भारतीय छात्रा ने खोली पोल, बोली- आपके करियर को खा जाएगी ये चीज
विदेशी में पार्ट टाइम जॉब की भारतीय छात्रा ने खोली पोल, बोली- आपके करियर को खा जाएगी ये चीज
ट्रेंडिंग
सुहागरात कोच के बाद अब ट्रेन में पंडित जी ने कराई पूजा, रेलवे ने बताई सच्चाई- वीडियो वायरल
सुहागरात कोच के बाद अब ट्रेन में पंडित जी ने कराई पूजा, रेलवे ने बताई सच्चाई- वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: प्रेग्नेंट बेटी को सरप्राइज देने बेंगलुरु से कनाडा पहुंच गए मां बाप, सरप्राइज देख भावुक हुआ इंटरनेट
प्रेग्नेंट बेटी को सरप्राइज देने बेंगलुरु से कनाडा पहुंच गए मां बाप, सरप्राइज देख भावुक हुआ इंटरनेट
ट्रेंडिंग
Viral Video: जंगली भैंसे का कहर, बेकाबू होकर शख्स को 10 फीट ऊपर उछाला- वीडियो देख कांप जाएगी रूह
जंगली भैंसे का कहर, बेकाबू होकर शख्स को 10 फीट ऊपर उछाला- वीडियो देख कांप जाएगी रूह
Advertisement

वीडियोज

Evil Dead Burn देखने से पहले 100 बार सोचिए!
Tata Sierra EV Pros and Cons plus which battery pack to buy? #tata #tatasierraev #autolive
E20 Petrol का Confusion! क्यों बढ़ गई Premium Petrol की Demand? #e20petrol #autolive
Gold Price Crash: सोने-चांदी के दामों में भयंकर गिरावट! खरीदने का सबसे सही मौका? ABPLIVE
Bollywood News: आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा के ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में सितारों का जमावड़ा, ग्लैमर ने लूटी महफिल (13.07.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UNSC का फिर अस्थायी सदस्य बनेगा भारत? इस देश के साथ होगा मुकाबला, एस जयशंकर ने शुरू किया प्रचार
UNSC का फिर अस्थायी सदस्य बनेगा भारत? इस देश के साथ होगा मुकाबला, एस जयशंकर ने शुरू किया प्रचार
राजस्थान
जयपुर: 18 गर्भवती महिलाओं की मौत पर मुस्कुराए स्वास्थ्य मंत्री? प्रेस कांफ्रेंस में बोले- 'ब्रेक के बाद देंगे जवाब'
जयपुर: 18 गर्भवती महिलाओं की मौत पर मुस्कुराए स्वास्थ्य मंत्री? बोले- 'ब्रेक के बाद देंगे जवाब'
विश्व
भारत ने कर दिया अमेरिका संग ट्रेड डील से इनकार? ट्रंप के दूत सर्जियो गोर ने दिया इसका जवाब
भारत ने कर दिया अमेरिका संग ट्रेड डील से इनकार? ट्रंप के दूत सर्जियो गोर ने दिया इसका जवाब
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 18: 'वेलकम टू द जंगल' तीसरे मंडे हुई फुस्स, 18वें दिन लाखों में सिमटी कमाई, जानें- टोटल कलेक्शन
वेलकम टू द जंगल' तीसरे मंडे हुई फुस्स, 18वें दिन लाखों में सिमटी कमाई, जानें- टोटल कलेक्शन
स्पोर्ट्स
सूर्यकुमार यादव की वापसी पर आया बड़ा अपडेट, BCCI सूत्र का टीम इंडिया में उनकी वापसी पर बड़ा खुलासा
सूर्यकुमार यादव की वापसी पर आया बड़ा अपडेट, BCCI सूत्र का टीम इंडिया में उनकी वापसी पर बड़ा खुलासा
इंडिया
ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, बोलीं- ‘दो दिन ज्यादा बीत गए, पर अभी तक...'
ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, बोलीं- ‘दो दिन ज्यादा बीत गए, पर अभी तक...'
जनरल नॉलेज
चौकोर या त्रिकोणीय क्यों नहीं होता इंद्रधनुष, इसकी गोल शेप के पीछे कैसे काम करता है विज्ञान?
चौकोर या त्रिकोणीय क्यों नहीं होता इंद्रधनुष, इसकी गोल शेप के पीछे कैसे काम करता है विज्ञान?
टेक्नोलॉजी
Google या Samsung, जानिए किस Android Smartwatch में मिलता है लंबा बैटरी बैकअप?
Google या Samsung, जानिए किस Android Smartwatch में मिलता है लंबा बैटरी बैकअप?
ENT LIVE
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
ENT LIVE
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
ENT LIVE
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
Embed widget