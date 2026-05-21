बाइक से रोड बंद कर उत्पात मचा रहे थे छपरी, जेसीबी वाले ने दो मिनट में निकाल दी अकड़

हाइवे पर दबंगई दिखाने का शौक कई बार ऐसा भारी पड़ जाता है कि कुछ सेकंड में ही पूरी हेकड़ी हवा हो जाती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां बाइक सवारों ने सड़क पर फिल्मी स्टाइल में रौब झाड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने सबकी बोलती बंद कर दी. दूर से आती एक जेसीबी ने ऐसा ‘एंट्री सीन’ दिया कि वहां मौजूद हर शख्स बस खड़ा देखता रह गया.

हाइवे पर हेकड़ी दिखाना पड़ा भारी

वायरल वीडियो में कुछ युवक हाइवे पर अपनी बाइक को ट्रक के सामने खड़ा करके सड़क जाम करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं. ये लोग बीच सड़क पर बेखौफ अंदाज में खड़े होकर अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही सेकंड में उनका पूरा प्लान उल्टा पड़ने वाला है.

Satusfying: Man blocks road with bike & creates ruckus. JCB driver casually shoves it aside like absolute cinema 😂 pic.twitter.com/WxZV5KJrbC — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 18, 2026

वीडियो में क्या दिख रहा है?

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि जैसे ही बाइकर्स सड़क पर ट्रक को रोककर खड़े होते हैं, तभी दूर से एक जेसीबी तेजी से उनकी ओर आती है. किसी को कुछ समझ आए, उससे पहले ही जेसीबी सड़क पर खड़ी बाइक को जोरदार टक्कर मार देती है. टक्कर इतनी अचानक होती है कि वहां मौजूद लोग हक्के-बक्के रह जाते हैं और कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या है. बाइकर्स की पूरी हेकड़ी पल भर में गायब हो जाती है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: 'गजब हैं पाकिस्तानी' तरबूज बेचने के लिए नंगे होकर डांस कर रहे पड़ोसी, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

सोशल मीडिया पर रिएक्शन

इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कुछ लोग इसे ‘कर्मों का फल’ बता रहे हैं तो कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि सड़क पर इस तरह की हरकतें दूसरों की जान को खतरे में डाल सकती हैं. वहीं कई लोगों ने जेसीबी की एंट्री को ‘फिल्मी सीन’ बताते हुए मजेदार कमेंट्स भी किए हैं. एक यूजर ने लिखा...छपरियों की सारी हेकड़ी निकल गई. एक और यूजर ने लिखा...कुछ लोगों ने शहर का माहौल खराब किया हुआ है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए.

यह भी पढ़ें: Viral Video: रेलवे ट्रैक पर फंसे बच्चों के बचाने के लिए मां ने मौत को भी दी मात, वीडियो देख निकल जाएगी चीख