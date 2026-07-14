Video: छम्मक छल्लो पर भाभी का जलवा, साड़ी पहन अपने ठुमकों से लूटा इंटरनेट- वीडियो वायरल
इस डांस वीडियो की सबसे खास बात महिला के चेहरे के एक्सप्रेशंस और उनके डांस मूव्स हैं. बिना किसी हिचकिचाहट के वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैमरे के सामने अपनी अदाएं बिखेर रही हैं.
सोशल मीडिया पर डांस वीडियोज का एक अलग ही जलवा रहता है. खासकर जब बात किसी देसी 'भाभी' के ठुमकों की हो, तो इंटरनेट का पारा अपने आप हाई हो जाता है. इस वक्त इंस्टाग्राम और एक्स पर एक ऐसा ही वीडियो तहलका मचा रहा है, जिसमें एक बेहद खूबसूरत महिला ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर करीना कपूर के आइकॉनिक गाने 'छम्मक छल्लो' पर ऐसा गदर डांस किया है कि देखने वाले बार-बार वीडियो को रीप्ले कर रहे हैं. महिला के किलर मूव्स और उसकी दिलकश मुस्कान ने नेटिजंस को अपना दीवाना बना दिया है.
गुलाबी साड़ी और हुस्न का जानलेवा कॉम्बिनेशन
वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक घर के लिविंग रूम में कुछ महिलाएं ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही हैं. लेकिन महफिल तो उस समय लुट गई जब गुलाबी रंग की बनारसी सिल्क साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज पहने एक खूबसूरत महिला ने फ्रंट स्टेज संभाला. बैकग्राउंड में शाहरुख खान और करीना कपूर की फिल्म 'रा-वन' का सुपरहिट गाना 'छम्मक छल्लो' बज रहा है और यह भाभी उस गाने की हर एक बीट पर अपनी पतली कमरिया को ऐसे मटका रही हैं कि वहां मौजूद बाकी सहेलियां भी बस देखती रह गईं.
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नखरे और कातिल एक्सप्रेशंस ने लूटी महफिल
इस डांस वीडियो की सबसे खास बात महिला के चेहरे के एक्सप्रेशंस और उनके डांस मूव्स हैं. बिना किसी हिचकिचाहट के वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैमरे के सामने अपनी अदाएं बिखेर रही हैं. डांस करते हुए उनके चेहरे पर जो बड़ी सी मुस्कान और आंखों में जो शरारत है, उसने वीडियो में चार चांद लगा दिए हैं. उनके पीछे खड़ी अन्य महिलाएं भी उनके इस कातिलाना डांस को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रही हैं और उनका उत्साह बढ़ा रही हैं.
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सोशल मीडिया यूजर्स के उड़े होश, कमेंट्स की आई बाढ़
इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स और लाइक्स की सुनामी आ गई है. लोग इस भाभी के डांस की तुलना सीधे करीना कपूर से कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'करीना कपूर के बाद अगर किसी ने इस गाने पर सही मायने में आग लगाई है, तो वो आप हैं.' वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, 'साड़ी का ग्रेस और ये डांस मूव्स... भाई कतई जहर कॉम्बिनेशन है.' एक और यूजर ने लिखा, 'इस वीडियो को जितनी बार देखो, मन नहीं भरता, भाभी जी ने तो कमाल ही कर दिया.'
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