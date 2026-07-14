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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: छम्मक छल्लो पर भाभी का जलवा, साड़ी पहन अपने ठुमकों से लूटा इंटरनेट- वीडियो वायरल

Video: छम्मक छल्लो पर भाभी का जलवा, साड़ी पहन अपने ठुमकों से लूटा इंटरनेट- वीडियो वायरल

इस डांस वीडियो की सबसे खास बात महिला के चेहरे के एक्सप्रेशंस और उनके डांस मूव्स हैं. बिना किसी हिचकिचाहट के वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैमरे के सामने अपनी अदाएं बिखेर रही हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 14 Jul 2026 10:24 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर डांस वीडियोज का एक अलग ही जलवा रहता है. खासकर जब बात किसी देसी 'भाभी' के ठुमकों की हो, तो इंटरनेट का पारा अपने आप हाई हो जाता है. इस वक्त इंस्टाग्राम और एक्स पर एक ऐसा ही वीडियो तहलका मचा रहा है, जिसमें एक बेहद खूबसूरत महिला ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर करीना कपूर के आइकॉनिक गाने 'छम्मक छल्लो' पर ऐसा गदर डांस किया है कि देखने वाले बार-बार वीडियो को रीप्ले कर रहे हैं. महिला के किलर मूव्स और उसकी दिलकश मुस्कान ने नेटिजंस को अपना दीवाना बना दिया है.

गुलाबी साड़ी और हुस्न का जानलेवा कॉम्बिनेशन

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक घर के लिविंग रूम में कुछ महिलाएं ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही हैं. लेकिन महफिल तो उस समय लुट गई जब गुलाबी रंग की बनारसी सिल्क साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज पहने एक खूबसूरत महिला ने फ्रंट स्टेज संभाला. बैकग्राउंड में शाहरुख खान और करीना कपूर की फिल्म 'रा-वन' का सुपरहिट गाना 'छम्मक छल्लो' बज रहा है और यह भाभी उस गाने की हर एक बीट पर अपनी पतली कमरिया को ऐसे मटका रही हैं कि वहां मौजूद बाकी सहेलियां भी बस देखती रह गईं.

 
 
 
 
 
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नखरे और कातिल एक्सप्रेशंस ने लूटी महफिल

इस डांस वीडियो की सबसे खास बात महिला के चेहरे के एक्सप्रेशंस और उनके डांस मूव्स हैं. बिना किसी हिचकिचाहट के वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैमरे के सामने अपनी अदाएं बिखेर रही हैं. डांस करते हुए उनके चेहरे पर जो बड़ी सी मुस्कान और आंखों में जो शरारत है, उसने वीडियो में चार चांद लगा दिए हैं. उनके पीछे खड़ी अन्य महिलाएं भी उनके इस कातिलाना डांस को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रही हैं और उनका उत्साह बढ़ा रही हैं.

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सोशल मीडिया यूजर्स के उड़े होश, कमेंट्स की आई बाढ़

इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स और लाइक्स की सुनामी आ गई है. लोग इस भाभी के डांस की तुलना सीधे करीना कपूर से कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'करीना कपूर के बाद अगर किसी ने इस गाने पर सही मायने में आग लगाई है, तो वो आप हैं.' वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, 'साड़ी का ग्रेस और ये डांस मूव्स... भाई कतई जहर कॉम्बिनेशन है.' एक और यूजर ने लिखा, 'इस वीडियो को जितनी बार देखो, मन नहीं भरता, भाभी जी ने तो कमाल ही कर दिया.'

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 14 Jul 2026 10:23 AM (IST)
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