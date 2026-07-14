सुहागरात कोच के बाद अब ट्रेन में पंडित जी ने कराई पूजा, रेलवे ने बताई सच्चाई- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों रील्स और वीडियो का ऐसा चस्का लगा है कि लोग कहीं भी कुछ भी करने से बाज नहीं आ रहे हैं. अभी हाल ही में एक 'हनीमून कोच' का वीडियो वायरल हुआ था और अब इंटरनेट पर एक और ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने नया विवाद खड़ा कर दिया है.

वायरल वीडियो में एक चलती भारतीय ट्रेन के डिब्बे के अंदर बकायदा पंडित जी बैठकर पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करते नजर आ रहे हैं. सफेद कपड़ों में कई श्रद्धालु भी इस पूजा में शामिल हैं. इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि क्या ट्रेन के अंदर ऐसी हरकतों की इजाजत है? लेकिन जब मामला बढ़ा, तो रेलवे ने इस पर ऐसा खुलासा किया जिसने सबकी बोलती बंद कर दी.

क्या है पूरा मामला और क्या दिखा वीडियो में?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन कोच के फर्श पर एक पंडित जी बैठे हुए हैं और पूरे विधि-विधान से पूजा करा रहे हैं. उनके आसपास कई लोग मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर ने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं और वे बड़े ध्यान से इस धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बने हुए हैं. वीडियो वायरल होते ही लोगों ने रेलवे की सुरक्षा और नियमों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए कि चलती ट्रेन में इस तरह की गतिविधि कैसे की जा सकती है.

After honeymoon coach, now worship rituals in saloon coach of Indian Railways. Indian Railway is becoming circus. pic.twitter.com/5UwZIJAdGb — VIZHPUNEET (@vizhpuneet) July 12, 2026

रेलवे ने किया बड़ा खुलासा, सामने आया सच

जब इस वीडियो को लेकर बवाल बढ़ा, तो उत्तर रेलवे ने अपने ऑफिशियल X हैंडल से इस मामले पर पूरी सफाई दी. रेलवे ने बताया कि यह कोई आम यात्री कोच नहीं था, बल्कि यह एक प्राइवेट सैलून कार थी जिसे एक प्राइवेट पार्टी ने IRCTC के जरिए बुक किया था. सैलून कार असल में रेलवे के ऊंचे अधिकारियों और वीआईपी लोगों के लिए बनी बेहद आलीशान और प्राइवेट बोगी होती है. रेलवे ने बताया कि इस सैलून कार की बुकिंग 8 जुलाई को एडवांस पेमेंट देकर की गई थी.

👉🏻 The Saloon Car was booked by IRCTC on 08.07.26.The party made an advance payment of Rs 3,08,580

as commercial booking. The Saloon Car was to be attached in Train No. 12926 Paschim Express on one way journey from New Delhi (NDLS) to Mumbai (BDTS) on 10.07.2026.



👉🏻NR issued… — Northern Railway (@RailwayNorthern) July 12, 2026

लाखों का किराया और मुंबई का सफर

उत्तर रेलवे के मुताबिक, इस स्पेशल सैलून कार को बुक करने के लिए संबंधित पार्टी ने पूरे 3,08,580 रुपये का कमर्शियल भुगतान किया था. इस वीआईपी बोगी को 10 जुलाई को नई दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन संख्या 12926 'पश्चिम एक्सप्रेस' के साथ जोड़ा गया था. चूंकि यह एक पूरी तरह से प्राइवेट और बुक की गई बोगी थी, इसलिए इसमें सफर करने वाले यात्रियों को अपने निजी कार्यक्रम करने की छूट थी और इससे आम यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हुई.

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सोशल मीडिया यूजर्स के मजेदार रिएक्शन

रेलवे का यह स्पष्टीकरण आने से पहले सोशल मीडिया पर यूजर्स के बीच जमकर बहस देखने को मिली. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, 'भाई, अब तो लोग ट्रेन में ही सीधे स्वर्ग का टिकट कटाने की तैयारी में लग गए हैं.' वहीं दूसरे यूजर ने सवाल उठाया था, 'अगर आम आदमी ट्रेन में अगरबत्ती भी जला ले तो जुर्माना लग जाता है, फिर इनके लिए अलग नियम क्यों?' हालांकि, जब रेलवे ने 3 लाख रुपये से ज्यादा के किराए की बात बताई, तो एक यूजर ने कमेंट किया, 'भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता.

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