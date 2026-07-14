INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसुहागरात कोच के बाद अब ट्रेन में पंडित जी ने कराई पूजा, रेलवे ने बताई सच्चाई- वीडियो वायरल

सुहागरात कोच के बाद अब ट्रेन में पंडित जी ने कराई पूजा, रेलवे ने बताई सच्चाई- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन कोच के फर्श पर एक पंडित जी बैठे हुए हैं और पूरे विधि-विधान से पूजा करा रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 14 Jul 2026 06:43 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर इन दिनों रील्स और वीडियो का ऐसा चस्का लगा है कि लोग कहीं भी कुछ भी करने से बाज नहीं आ रहे हैं. अभी हाल ही में एक 'हनीमून कोच' का वीडियो वायरल हुआ था और अब इंटरनेट पर एक और ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने नया विवाद खड़ा कर दिया है.

वायरल वीडियो में एक चलती भारतीय ट्रेन के डिब्बे के अंदर बकायदा पंडित जी बैठकर पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करते नजर आ रहे हैं. सफेद कपड़ों में कई श्रद्धालु भी इस पूजा में शामिल हैं. इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि क्या ट्रेन के अंदर ऐसी हरकतों की इजाजत है? लेकिन जब मामला बढ़ा, तो रेलवे ने इस पर ऐसा खुलासा किया जिसने सबकी बोलती बंद कर दी.

क्या है पूरा मामला और क्या दिखा वीडियो में?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन कोच के फर्श पर एक पंडित जी बैठे हुए हैं और पूरे विधि-विधान से पूजा करा रहे हैं. उनके आसपास कई लोग मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर ने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं और वे बड़े ध्यान से इस धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बने हुए हैं. वीडियो वायरल होते ही लोगों ने रेलवे की सुरक्षा और नियमों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए कि चलती ट्रेन में इस तरह की गतिविधि कैसे की जा सकती है.

रेलवे ने किया बड़ा खुलासा, सामने आया सच

जब इस वीडियो को लेकर बवाल बढ़ा, तो उत्तर रेलवे ने अपने ऑफिशियल X हैंडल से इस मामले पर पूरी सफाई दी. रेलवे ने बताया कि यह कोई आम यात्री कोच नहीं था, बल्कि यह एक प्राइवेट सैलून कार थी जिसे एक प्राइवेट पार्टी ने IRCTC के जरिए बुक किया था. सैलून कार असल में रेलवे के ऊंचे अधिकारियों और वीआईपी लोगों के लिए बनी बेहद आलीशान और प्राइवेट बोगी होती है. रेलवे ने बताया कि इस सैलून कार की बुकिंग 8 जुलाई को एडवांस पेमेंट देकर की गई थी.

लाखों का किराया और मुंबई का सफर

उत्तर रेलवे के मुताबिक, इस स्पेशल सैलून कार को बुक करने के लिए संबंधित पार्टी ने पूरे 3,08,580 रुपये का कमर्शियल भुगतान किया था. इस वीआईपी बोगी को 10 जुलाई को नई दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन संख्या 12926 'पश्चिम एक्सप्रेस' के साथ जोड़ा गया था. चूंकि यह एक पूरी तरह से प्राइवेट और बुक की गई बोगी थी, इसलिए इसमें सफर करने वाले यात्रियों को अपने निजी कार्यक्रम करने की छूट थी और इससे आम यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हुई.

यह भी पढ़ें: इंसान है या बाहुबली... 100 किलो से ज्यादा वजन की बाइक कंधे पर उठाकर चल पड़ा युवक, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया यूजर्स के मजेदार रिएक्शन

रेलवे का यह स्पष्टीकरण आने से पहले सोशल मीडिया पर यूजर्स के बीच जमकर बहस देखने को मिली. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, 'भाई, अब तो लोग ट्रेन में ही सीधे स्वर्ग का टिकट कटाने की तैयारी में लग गए हैं.' वहीं दूसरे यूजर ने सवाल उठाया था, 'अगर आम आदमी ट्रेन में अगरबत्ती भी जला ले तो जुर्माना लग जाता है, फिर इनके लिए अलग नियम क्यों?' हालांकि, जब रेलवे ने 3 लाख रुपये से ज्यादा के किराए की बात बताई, तो एक यूजर ने कमेंट किया, 'भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता.

यह भी पढ़ें: VIRAL VIDEO: बारिश से बचने के लिए छत पर चढ़ गया सांड, वीडियो देख घूम जाएगा माथा

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 14 Jul 2026 06:43 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: प्रेग्नेंट बेटी को सरप्राइज देने बेंगलुरु से कनाडा पहुंच गए मां बाप, सरप्राइज देख भावुक हुआ इंटरनेट
प्रेग्नेंट बेटी को सरप्राइज देने बेंगलुरु से कनाडा पहुंच गए मां बाप, सरप्राइज देख भावुक हुआ इंटरनेट
ट्रेंडिंग
Viral Video: जंगली भैंसे का कहर, बेकाबू होकर शख्स को 10 फीट ऊपर उछाला- वीडियो देख कांप जाएगी रूह
जंगली भैंसे का कहर, बेकाबू होकर शख्स को 10 फीट ऊपर उछाला- वीडियो देख कांप जाएगी रूह
ट्रेंडिंग
Video: देसी बारबर की दुकान पर पहुंची विदेशी मेम, कराई ऐसी कड़क फेस मसाज कि हिल गया इंटरनेट
देसी बारबर की दुकान पर पहुंची विदेशी मेम, कराई ऐसी कड़क फेस मसाज कि हिल गया इंटरनेट
ट्रेंडिंग
फोन पर बात करते हुए पकड़ रहा था सांप, कोबरा ने ऐसा डसा कि कट मारकर निकले यमराज- वीडियो वायरल
फोन पर बात करते हुए पकड़ रहा था सांप, कोबरा ने ऐसा डसा कि कट मारकर निकले यमराज- वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Evil Dead Burn देखने से पहले 100 बार सोचिए!
Tata Sierra EV Pros and Cons plus which battery pack to buy? #tata #tatasierraev #autolive
E20 Petrol का Confusion! क्यों बढ़ गई Premium Petrol की Demand? #e20petrol #autolive
Gold Price Crash: सोने-चांदी के दामों में भयंकर गिरावट! खरीदने का सबसे सही मौका? ABPLIVE
Bollywood News: आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा के ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में सितारों का जमावड़ा, ग्लैमर ने लूटी महफिल (13.07.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने महिला ने उतारा मंगलसूत्र, गिड़गिड़ाते हुए कहा- माईलॉड! हमारा पूरा परिवार...
CJI के सामने महिला ने उतारा मंगलसूत्र, गिड़गिड़ाते हुए कहा- माईलॉड! हमारा पूरा परिवार...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा का दावा- निशिकांत दुबे ने मांगी माफी, BJP सांसद बोले, 'मैंने अखिलेश यादव जी से...'
सपा का दावा- निशिकांत दुबे ने मांगी माफी, BJP सांसद बोले, 'मैंने अखिलेश यादव जी से...'
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट को 40 ओवर का बनाने पर शुभमन गिल ने दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'इससे तो अच्छा है कि...'
वनडे क्रिकेट को 40 ओवर का बनाने पर शुभमन गिल ने दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'इससे तो अच्छा है कि...'
बॉलीवुड
Monday BO Collection Updates: 'धमाल 4' ने मंडे को भी सबको चटाई धूल, 'लेनिन' का जलवा बरकरार, जानें कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस: 'धमाल 4' ने मंडे को भी सबको चटाई धूल, 'लेनिन' का जलवा बरकरार, जानें कलेक्शन
विश्व
शेख हमद बिन ने कैसे खड़ी की कतर की अर्थव्यवस्था? इन वजह से टॉप इकोनॉमी में शुमार हुआ उनका देश
शेख हमद बिन ने कैसे खड़ी की कतर की अर्थव्यवस्था? इन वजह से टॉप इकोनॉमी में शुमार हुआ उनका देश
नौकरी
1200 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का सुनहरा मौका, ITI से लेकर इंजीनियरिंग और CA तक कर सकते हैं आवेदन
1200 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का सुनहरा मौका, ITI से लेकर इंजीनियरिंग और CA तक कर सकते हैं आवेदन
ट्रेंडिंग
Video: प्रेग्नेंट बेटी को सरप्राइज देने बेंगलुरु से कनाडा पहुंच गए मां बाप, सरप्राइज देख भावुक हुआ इंटरनेट
प्रेग्नेंट बेटी को सरप्राइज देने बेंगलुरु से कनाडा पहुंच गए मां बाप, सरप्राइज देख भावुक हुआ इंटरनेट
हेल्थ
Pregnancy in Monsoon: मानसून में कैसे रखें गर्भ में पल रहे बच्चे का ख्याल, Mother to be के लिए बड़े काम की है खबर
मानसून में कैसे रखें गर्भ में पल रहे बच्चे का ख्याल, Mother to be के लिए बड़े काम की है खबर
ENT LIVE
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
ENT LIVE
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
ENT LIVE
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
Embed widget