हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगअलमारी से करोड़ों रुपये ने दी आवाज! सालों पहले खोया टिकट लॉटरी खुलने से एक दिन पहले मिला, यूजर्स हैरान

अलमारी से करोड़ों रुपये ने दी आवाज! सालों पहले खोया टिकट लॉटरी खुलने से एक दिन पहले मिला, यूजर्स हैरान

न्यू जर्सी के इस व्यक्ति ने पिछले साल मई में एक गैस स्टेशन से Pick-6 लॉटरी टिकट खरीदा था, लेकिन खरीदने के बाद वह टिकट कहीं रखकर भूल गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 21 May 2026 08:46 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका में एक शख्स की किस्मत ऐसे चमकी कि खुद उसे भी यकीन नहीं हुआ. सोचिए, जिस चीज को आप महीनों पहले खोया हुआ मान चुके हों, वो अचानक आपकी जिंदगी बदल दे वो भी करोड़ों की रकम के साथ. कुछ ऐसा ही हुआ न्यू जर्सी के एक व्यक्ति के साथ, जिसने लापरवाही में खरीदा हुआ एक लॉटरी टिकट पुरानी पैंट की जेब में भूलकर रख दिया था. वक्त बीतता गया, टिकट का कोई अता-पता नहीं रहा, लेकिन किस्मत ने आखिरी मौके पर ऐसा पलटा मारा कि वह शख्स करोड़पति बन गया. यह कहानी अब सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान भी कर रही है और सोचने पर मजबूर भी कि कभी-कभी किस्मत दरवाजा नहीं खटखटाती, सीधे अलमारी से निकल आती है.

खोया टिकट, मिल गई करोड़ों की दौलत

न्यू जर्सी के इस व्यक्ति ने पिछले साल मई में एक गैस स्टेशन से Pick-6 लॉटरी टिकट खरीदा था, लेकिन खरीदने के बाद वह टिकट कहीं रखकर भूल गया. करीब एक साल तक उसे याद ही नहीं आया कि उसने कोई टिकट खरीदा था. पिछले महीने जब लॉटरी अधिकारियों ने घोषणा की कि एक जैकपॉट टिकट अभी तक क्लेम नहीं हुआ है और जल्द ही एक्सपायर होने वाला है, तब उसकी नजर इस खबर पर पड़ी. क्योंकि टिकट उसी पेट्रोल पंप से खरीदा गया था जहां वह अक्सर जाता था, उसे शक हुआ और उसने तलाश शुरू की.

आखिरी वक्त पर मिला ‘खजाना’

काफी खोजबीन के बाद उसने अपने घर के हर कोने को खंगाल डाला. ड्रॉअर, अलमारी, स्टोरेज बॉक्स, लेकिन टिकट नहीं मिला. आखिर में जब उसने पुरानी पैंट की जेब चेक की, तो वहीं उसे मुड़ा-तुड़ा टिकट मिल गया. नंबर मिलाने पर वह दंग रह गया यह वही $5.9 मिलियन (करीब 57 करोड़ रुपये) का जैकपॉट टिकट था. उसने तुरंत लॉटरी हेडक्वार्टर पहुंचकर डेडलाइन से सिर्फ 8 दिन पहले इनाम क्लेम कर लिया.

एक भूल की वजह हाथ से निकल जाते करोड़ों रुपये

इस घटना से जुड़ी तस्वीरें और रिपोर्ट सामने आने के बाद लोग हैरान रह गए. सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इतना बड़ा इनाम सिर्फ एक भूल की वजह से हाथ से निकल सकता था. लॉटरी अधिकारियों ने भी लोगों को सलाह दी कि पुराने टिकट्स को समय-समय पर चेक करते रहें, क्योंकि कई बार लोग करोड़ों जीतकर भी भूल जाते हैं. यह मामला इस बात का भी उदाहरण है कि छोटी सी लापरवाही कभी-कभी बहुत बड़ी कीमत बन सकती है या फिर बड़ी किस्मत भी.

यह भी पढ़ें: Viral Video: 'गजब हैं पाकिस्तानी' तरबूज बेचने के लिए नंगे होकर डांस कर रहे पड़ोसी, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

सोशल मीडिया पर रिएक्शन

इस खबर के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने मजेदार कमेंट्स की बौछार कर दी. किसी ने लिखा, “अब तो मैं भी अपनी पुरानी पैंट्स चेक करने जा रहा हूं.” एक अन्य यूजर ने कहा, “इतनी किस्मत हो तो खोना भी फायदेमंद है.” वहीं कुछ लोगों ने इसे ‘लकी भूल’ बताया, तो कई यूजर्स ने मजाक में कहा कि “मां सही कहती थीं, पुरानी जेबें हमेशा चेक करनी चाहिए.” कुल मिलाकर, यह कहानी सिर्फ एक लॉटरी जीतने की नहीं, बल्कि किस्मत के उस खेल की है, जो कभी भी और कहीं से भी पलट सकता है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: रेलवे ट्रैक पर फंसे बच्चों के बचाने के लिए मां ने मौत को भी दी मात, वीडियो देख निकल जाएगी चीख

Published at : 21 May 2026 08:46 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
अलमारी से करोड़ों रुपये ने दी आवाज! सालों पहले खोया टिकट लॉटरी खुलने से एक दिन पहले मिला, यूजर्स हैरान
अलमारी से करोड़ों रुपये ने दी आवाज! सालों पहले खोया टिकट लॉटरी खुलने से एक दिन पहले मिला
ट्रेंडिंग
घूंघट डाल Cannes पहुंची ये हसीना! लुक देख खुले रह गए लोगों के मुंह, बोली- विरोध करने आई हूं, वीडियो वायरल
घूंघट डाल Cannes पहुंची ये हसीना! लुक देख खुले रह गए लोगों के मुंह, बोली- विरोध करने आई हूं
ट्रेंडिंग
Video: बाइक से रोड बंद कर उत्पात मचा रहे थे छपरी, जेसीबी वाले ने दो मिनट में निकाल दी अकड़, वीडियो वायरल
बाइक से रोड बंद कर उत्पात मचा रहे थे छपरी, जेसीबी वाले ने दो मिनट में निकाल दी अकड़
ट्रेंडिंग
किसी ने दी टॉफी तो कोई कदमों तले आया... देखें दुनिया के तमाम पीएम ने कैसे किया मेलोनी का वेलकम?
किसी ने दी टॉफी तो कोई कदमों तले आया... देखें दुनिया के तमाम पीएम ने कैसे किया मेलोनी का वेलकम?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: दादा-दादी के हाथों से छीन कर मासूम को ले गए बदमाश |
CBSE OSM Controversy | Sandeep Chaudhary: OSM के गोलमाल पर पत्रकारों का सटीक विश्लेषण | Marking
Bharat Ki Baat :27 में धर्म-जाति के फॉर्मूले 'री-सेट'! | CM Yogi | Akhilesh Yadav | UP Election 2027
ABP Report | Modi Meloni Viral Video : Melody पर Rahul Gandhi का तीखा तंज, भारत में मचा भारी बवाल
Rahul Gandhi on PM Modi | Chitra Tripathi: मेलोनी से मिले मोदी...विपक्ष को लगी मिर्ची! | Modi-Meloni
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत पर सवाल, जानकारी कितनी? PM मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिंग अब खुद हुईं एक्सपोज
भारत पर सवाल, जानकारी कितनी? PM मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिंग अब खुद हुईं एक्सपोज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पंचायत चुनाव के लिए योगी सरकार ने गठित किया OBC आयोग, रिटायर्ड जज राम औतार बने अध्यक्ष
यूपी पंचायत चुनाव के लिए योगी सरकार ने गठित किया OBC आयोग, रिटायर्ड जज राम औतार बने अध्यक्ष
इंडिया
5 देश, 5 दिन और भारत के लिए 'गेमचेंजर' डील, PM मोदी की यात्रा से भारत को क्या हुआ हासिल?
5 देश, 5 दिन और भारत के लिए 'गेमचेंजर' डील, PM मोदी की यात्रा से भारत को क्या हुआ हासिल?
क्रिकेट
RICHEST CRICKETERS LIST: विराट कोहली ने अमीर क्रिकेटरों की सूची में धोनी को छोड़ा पीछे, जानिए नंबर 1 पर कौन, टॉप 5 की लिस्ट
विराट कोहली ने अमीर क्रिकेटरों की सूची में धोनी को छोड़ा पीछे, जानिए नंबर 1 पर कौन, टॉप 5 की लिस्ट
तमिल सिनेमा
Karuppu BO Day 6: सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया बड़ा कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
इंडिया
Heatwave In India: तप रहा आसमान, जल रही धरती...दिल्ली-पटना से जयपुर तक, देश के बड़े शहरों में आज कितना रहेगा पारा, जानें
तप रहा आसमान, जल रही धरती...दिल्ली-पटना से जयपुर तक, देश के बड़े शहरों में आज कितना रहेगा पारा, जानें
रिलेशनशिप
Tea And Romance: फर्स्ट डेट पर चाय की टपरी का रुख करें या टी-कैफे जाएं, जानें रिश्तों में कहां आएगी ज्यादा मिठास?
फर्स्ट डेट पर चाय की टपरी का रुख करें या टी-कैफे जाएं, जानें रिश्तों में कहां आएगी ज्यादा मिठास?
ऑटो
आपकी इन गलतियों की वजह से ही घट रहा कार का माइलेज, जानिए किन टिप्स को फॉलो करना जरूरी?
आपकी इन गलतियों की वजह से ही घट रहा कार का माइलेज, जानिए किन टिप्स को फॉलो करना जरूरी?
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget