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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगOptical Illusion: 6 सेकंड में तस्वीर में छिपा ‘20’ आपको दिखा क्या?

Optical Illusion: 6 सेकंड में तस्वीर में छिपा ‘20’ आपको दिखा क्या?

तस्वीर को देखते ही ज्यादातर लोगों की नजर सर्पिल पैटर्न पर अटक जाती है. घुमावदार डिजाइन की वजह से दिमाग को यह समझने में थोड़ी परेशानी होती है कि आखिर नंबर कहां छिपा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 30 Aug 2026 09:20 AM (IST)
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सोशल मीडिया और इंटरनेट पर ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें लोगों को खूब पसंद आती हैं. इन तस्वीरों में कुछ ऐसा छिपा होता है, जिसे पहली नजर में देख पाना आसान नहीं होता. सामने से तस्वीर बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसके अंदर छिपी कोई आकृति, नंबर या पैटर्न दिखाई देता है. ऐसी ही एक तस्वीर इन दिनों लोगों के दिमाग और नजरों दोनों का टेस्ट ले रही है.

इस ऑप्टिकल इल्यूजन में एक घूमती हुई सर्पिल आकृति दिखाई देती है. देखने में यह बस एक सामान्य पैटर्न लगता है, लेकिन इसी पैटर्न के बीच एक नंबर बड़ी चालाकी से छिपा हुआ है. चुनौती यह है कि आपको उस नंबर को सिर्फ 6 सेकंड में पहचानना है.

नजरें जमाइए... नंबर सामने है!

तस्वीर को देखते ही ज्यादातर लोगों की नजर सर्पिल पैटर्न पर अटक जाती है. घुमावदार डिजाइन की वजह से दिमाग को यह समझने में थोड़ी परेशानी होती है कि आखिर नंबर कहां छिपा है. यही इस पहेली की खासियत है. नंबर तस्वीर में मौजूद है, लेकिन उसे इस तरह पैटर्न में मिलाया गया है कि पहली नजर में वह दिखाई नहीं देता. इसलिए अगर आपको पहली कोशिश में नंबर नजर नहीं आया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है.

6 सेकंड का है चैलेंज

अब असली परीक्षा शुरू होती है. तस्वीर को ध्यान से देखिए और खुद को सिर्फ 6 सेकंड का समय दीजिए. अपनी नजरें तस्वीर के बीच वाले हिस्से पर टिकाइए और पैटर्न को गौर से देखने की कोशिश कीजिए. कुछ लोगों को नंबर तुरंत दिखाई दे सकता है, जबकि कुछ लोगों को थोड़ी देर तक तस्वीर देखने के बाद भी कुछ समझ नहीं आएगा. यही वजह है कि यह इल्यूजन आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल और विजुअल परसेप्शन का दिलचस्प टेस्ट बन जाता है.

टाइम खत्म... क्या आपको नंबर दिखा?

6... 5... 4... 3... 2... 1...

समय खत्म!

अगर आपने तय समय के भीतर छिपा नंबर खोज लिया है तो बधाई. आपकी नजरों ने इस उलझे हुए पैटर्न के बीच छिपी चीज को पकड़ लिया. लेकिन अगर अभी तक नंबर नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, नीचे दिए गए तरीके से एक बार फिर कोशिश कीजिए.

ऐसे दिखाई देगा छिपा हुआ नंबर

नंबर देखने के लिए तस्वीर के बीच वाले हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें. अब धीरे-धीरे अपने सिर को तस्वीर से पीछे की तरफ ले जाएं. करीब 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी तक पीछे जाने पर पैटर्न के बीच छिपा नंबर ज्यादा साफ नजर आ सकता है.

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और अब राज खोल देते हैं...

तस्वीर में छिपा नंबर है 20.

अगर आपको 6 सेकंड में 20 दिखाई दे गया था, तो समझिए आपकी नजरों ने इस ऑप्टिकल इल्यूजन का टेस्ट पास कर लिया. वहीं अगर नंबर खोजने में ज्यादा समय लगा, तो एक बार फिर तस्वीर को देखकर अपनी नजरों को चुनौती दीजिए शायद अगली बार आप इसे कुछ ही सेकंड में पकड़ लें.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 30 Aug 2026 09:20 AM (IST)
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