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ट्रैक्टर कंपनियों की बढ़ी टेंशन, खेत जोतता दिखा ई-रिक्शा- वीडियो वायरल

आमतौर पर ई-रिक्शा का इस्तेमाल लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जाता है. लेकिन इस वीडियो में इसका काम देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 02 Sep 2026 08:26 PM (IST)
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खेती में जुगाड़ की कोई सीमा नहीं होती. किसान जरूरत के हिसाब से ऐसा दिमाग लगाते हैं कि देखने वाला भी सोच में पड़ जाए. अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इसका ताजा उदाहरण है. वीडियो में एक ई-रिक्शा यानी टिर्री खेत में दौड़ती नजर आ रही है और उसके पीछे हल लगा हुआ है. यानी जिस टिर्री को अब तक सवारी ढोते देखा था, वह अब खेत जोतने के काम में भी उतर गई है.

वीडियो देखकर पहली नजर में तो ऐसा लगता है जैसे खेत में कोई छोटा-मोटा ट्रैक्टर चल रहा हो. लेकिन कैमरा थोड़ा पास आता है तो पूरा जुगाड़ समझ में आता है. आगे है ई-रिक्शा और पीछे लोहे का ऐसा इंतजाम किया गया है, जिसमें हल लगा हुआ है. ई-रिक्शा आगे बढ़ रहा है और पीछे लगा हल मिट्टी को पलटता हुआ खेत में लकीरें बनाता जा रहा है.

सवारी ढोने वाली टिर्री अब खेत भी जोतेगी!

आमतौर पर ई-रिक्शा का इस्तेमाल लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जाता है. लेकिन इस वीडियो में इसका काम देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान हैं. यहां टिर्री सड़क पर नहीं, बल्कि सीधे खेत में उतर गई है.

 
 
 
 
 
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वीडियो में कुछ लोग इस देसी मशीन के साथ खेत में दिखाई दे रहे हैं. ई-रिक्शा धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है और उसके पीछे लगा हल खेत की जुताई कर रहा है. मतलब जिसे देखकर लोग कहते थे “भाई टिर्री में बैठकर बाजार चलते हैं”, अब वही टिर्री कह रही है “चलो पहले खेत जोतकर आते हैं!”

ट्रैक्टर कंपनियों की तो टेंशन बढ़ गई

वीडियो के वायरल होते ही लोग इसे लेकर तरह-तरह के मजेदार कमेंट कर रहे हैं. कोई इसे ‘गरीबों का ट्रैक्टर’ बता रहा है तो कोई इसे खेती का नया देसी जुगाड़ कह रहा है. कुछ लोग मजाक में कह रहे हैं कि अगर इसी तरह ई-रिक्शा खेती के काम आने लगा तो ट्रैक्टर कंपनियों को भी अपनी मार्केटिंग टीम बुलाकर मीटिंग करनी पड़ेगी.

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सोशल मीडिया पर खूब हो रही मस्ती

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन भी जबरदस्त है. कोई इसे ‘टिर्री ट्रैक्टर’ कह रहा है तो कोई बोल रहा है कि अब ई-रिक्शा सिर्फ सवारी नहीं, किसान की मदद भी करेगा. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि “अब टिर्री वाले बोलेंगे- कहां जाना है नहीं, कितने बीघे जोतने हैं?” वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि “भारत में जुगाड़ की कोई लिमिट नहीं है.”

कुल मिलाकर, वीडियो चाहे सिर्फ एक स्थानीय देसी जुगाड़ हो, लेकिन सोशल मीडिया पर इसने लोगों का खूब मनोरंजन कर दिया है. ट्रैक्टर के बीच खेत में टिर्री की एंट्री देखकर इंटरनेट की जनता फिलहाल यही कह रही है, भाई, जुगाड़ हो तो ऐसा.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 02 Sep 2026 08:26 PM (IST)
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