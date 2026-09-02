CM विजय ने बुजुर्ग महिला को गिफ्ट किया हजारों का चश्मा- वीडियो वायरल

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में मुख्यमंत्री एक बुजुर्ग महिला से मिलते नजर आ रहे हैं और बातचीत के दौरान ऐसा काम कर देते हैं, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग भी खुश हो जाते हैं. दरअसल, मुख्यमंत्री विजय 1 सितंबर को सलेम के मेट्टूर इलाके में गए थे. यहां उन्हें मेट्टूर बांध के गेट खोलकर कावेरी डेल्टा में सांबा फसल के लिए पानी छोड़ना था. इसी दौरान लौटते वक्त उन्होंने अचानक एक जगह अपना काफिला रुकवा दिया.

खेत में काम कर रही थीं बुजुर्ग महिलाएं

बताया जा रहा है कि रास्ते में विजय की नजर खेत में काम कर रही कुछ बुजुर्ग महिलाओं पर पड़ी. इसके बाद उन्होंने गाड़ी से उतरकर उनसे मिलने का फैसला किया. मुख्यमंत्री को सामने देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई. इसी दौरान चेल्लम नाम की एक बुजुर्ग महिला भी उनके पास पहुंचीं और उनका हाथ पकड़ लिया. विजय ने उनसे उनका नाम पूछा और यह भी पूछा कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं. चेल्लम ने जवाब दिया कि उन्होंने अभी खाना नहीं खाया है क्योंकि वह मुख्यमंत्री से मिलने का इंतजार कर रही थीं.

#WATCH | Salem | Tamil Nadu CM Joseph Vijay visits the house of a farmer and gifts his glasses to an elderly woman in Mettur



(Source: TN CMO) https://t.co/VQy07Jy7kt pic.twitter.com/NhZN3FfXmF — ANI (@ANI) September 1, 2026

फिर मुख्यमंत्री ने उतार दिया अपना चश्मा

इसके बाद जो हुआ, उसने इस मुलाकात को खास बना दिया. विजय ने अपनी आंखों से Christian Dior के चश्मे उतारे और बुजुर्ग महिला को दे दिए. महिला पहले चश्मा लेने में थोड़ा झिझकीं, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन्हें समझाया और आखिरकार उन्होंने चश्मा पहन लिया. चश्मा पहनते ही महिला के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई. इसके बाद वह मुख्यमंत्री का हाथ पकड़कर उनके साथ चलती दिखाई दीं.

यानी मुख्यमंत्री के लिए यह बस कुछ मिनट की मुलाकात थी, लेकिन बुजुर्ग महिला के लिए यह शायद जिंदगी भर याद रहने वाला पल बन गया.

महिला बोलीं- बिल्कुल फिल्मों जैसे दिखते हैं

चेल्लम ने बाद में इस मुलाकात के बारे में बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने उनसे पूछा था कि उन्होंने खाना खाया या नहीं. उन्होंने यह भी बताया कि विजय को देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई. महिला ने कहा कि विजय उन्हें बिल्कुल वैसे ही नजर आए जैसे वह फिल्मों में दिखाई देते थे. बता दें कि राजनीति में आने से पहले विजय तमिल सिनेमा के बड़े स्टार रहे हैं.

चश्मे की कीमत ने भी खींचा ध्यान

मुख्यमंत्री ने जो चश्मा महिला को दिया, वह Christian Dior का बताया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी कीमत करीब 40 से 46 हजार रुपये बताई गई है. हालांकि अलग-अलग रिपोर्ट्स में कीमत अलग है और वास्तविक कीमत की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. यानी जिस चश्मे को मुख्यमंत्री रोजमर्रा में पहन रहे थे, वही चश्मा अब उस बुजुर्ग महिला के लिए एक खास यादगार बन गया.

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सोशल मीडिया पर लोग बोले- ये पल दिल जीत गया

मुख्यमंत्री और बुजुर्ग महिला की यह मुलाकात सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. वीडियो में महिला की खुशी देखकर लोग भी भावुक नजर आए. कई लोगों ने मुख्यमंत्री के इस अंदाज की तारीफ की. कुछ यूजर्स ने कहा कि बड़े पद पर बैठा व्यक्ति जब आम लोगों के बीच जाकर उनसे इतनी सहजता से मिलता है, तो वह पल खास बन जाता है. इस पूरे वीडियो की सबसे प्यारी बात यही है कि मुख्यमंत्री का दौरा सरकारी कार्यक्रम के लिए था, लेकिन रास्ते में एक बुजुर्ग महिला से हुई कुछ मिनट की मुलाकात ने उसे एक यादगार पल में बदल दिया.

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