Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगCM विजय ने बुजुर्ग महिला को गिफ्ट किया हजारों का चश्मा- वीडियो वायरल

CM विजय ने बुजुर्ग महिला को गिफ्ट किया हजारों का चश्मा- वीडियो वायरल

बताया गया कि रास्ते में विजय की नजर खेत में काम कर रही कुछ बुजुर्ग महिलाओं पर पड़ी. इसके बाद उन्होंने गाड़ी से उतरकर उनसे मिलने का फैसला किया. मुख्यमंत्री को सामने देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 02 Sep 2026 09:00 PM (IST)
Preferred Sources

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में मुख्यमंत्री एक बुजुर्ग महिला से मिलते नजर आ रहे हैं और बातचीत के दौरान ऐसा काम कर देते हैं, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग भी खुश हो जाते हैं. दरअसल, मुख्यमंत्री विजय 1 सितंबर को सलेम के मेट्टूर इलाके में गए थे. यहां उन्हें मेट्टूर बांध के गेट खोलकर कावेरी डेल्टा में सांबा फसल के लिए पानी छोड़ना था. इसी दौरान लौटते वक्त उन्होंने अचानक एक जगह अपना काफिला रुकवा दिया.

खेत में काम कर रही थीं बुजुर्ग महिलाएं

बताया जा रहा है कि रास्ते में विजय की नजर खेत में काम कर रही कुछ बुजुर्ग महिलाओं पर पड़ी. इसके बाद उन्होंने गाड़ी से उतरकर उनसे मिलने का फैसला किया. मुख्यमंत्री को सामने देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई. इसी दौरान चेल्लम नाम की एक बुजुर्ग महिला भी उनके पास पहुंचीं और उनका हाथ पकड़ लिया. विजय ने उनसे उनका नाम पूछा और यह भी पूछा कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं. चेल्लम ने जवाब दिया कि उन्होंने अभी खाना नहीं खाया है क्योंकि वह मुख्यमंत्री से मिलने का इंतजार कर रही थीं.

फिर मुख्यमंत्री ने उतार दिया अपना चश्मा

इसके बाद जो हुआ, उसने इस मुलाकात को खास बना दिया. विजय ने अपनी आंखों से Christian Dior के चश्मे उतारे और बुजुर्ग महिला को दे दिए. महिला पहले चश्मा लेने में थोड़ा झिझकीं, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन्हें समझाया और आखिरकार उन्होंने चश्मा पहन लिया. चश्मा पहनते ही महिला के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई. इसके बाद वह मुख्यमंत्री का हाथ पकड़कर उनके साथ चलती दिखाई दीं.

यानी मुख्यमंत्री के लिए यह बस कुछ मिनट की मुलाकात थी, लेकिन बुजुर्ग महिला के लिए यह शायद जिंदगी भर याद रहने वाला पल बन गया.

महिला बोलीं- बिल्कुल फिल्मों जैसे दिखते हैं

चेल्लम ने बाद में इस मुलाकात के बारे में बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने उनसे पूछा था कि उन्होंने खाना खाया या नहीं. उन्होंने यह भी बताया कि विजय को देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई. महिला ने कहा कि विजय उन्हें बिल्कुल वैसे ही नजर आए जैसे वह फिल्मों में दिखाई देते थे. बता दें कि राजनीति में आने से पहले विजय तमिल सिनेमा के बड़े स्टार रहे हैं.

चश्मे की कीमत ने भी खींचा ध्यान

मुख्यमंत्री ने जो चश्मा महिला को दिया, वह Christian Dior का बताया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी कीमत करीब 40 से 46 हजार रुपये बताई गई है. हालांकि अलग-अलग रिपोर्ट्स में कीमत अलग है और वास्तविक कीमत की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. यानी जिस चश्मे को मुख्यमंत्री रोजमर्रा में पहन रहे थे, वही चश्मा अब उस बुजुर्ग महिला के लिए एक खास यादगार बन गया.

यह भी पढ़ेंः प्रचार के दौरान भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी ने एक दूसरे पर लुटाया प्यार- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर लोग बोले- ये पल दिल जीत गया

मुख्यमंत्री और बुजुर्ग महिला की यह मुलाकात सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. वीडियो में महिला की खुशी देखकर लोग भी भावुक नजर आए. कई लोगों ने मुख्यमंत्री के इस अंदाज की तारीफ की. कुछ यूजर्स ने कहा कि बड़े पद पर बैठा व्यक्ति जब आम लोगों के बीच जाकर उनसे इतनी सहजता से मिलता है, तो वह पल खास बन जाता है. इस पूरे वीडियो की सबसे प्यारी बात यही है कि मुख्यमंत्री का दौरा सरकारी कार्यक्रम के लिए था, लेकिन रास्ते में एक बुजुर्ग महिला से हुई कुछ मिनट की मुलाकात ने उसे एक यादगार पल में बदल दिया.

यह भी पढ़ेंः पहाड़ ने डराया तो पानी से आया प्रलय, आंखों में आंसू ला देंगी नेपालियों की दास्तां

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 02 Sep 2026 09:00 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
CM विजय ने बुजुर्ग महिला को गिफ्ट किया हजारों का चश्मा- वीडियो वायरल
CM विजय ने बुजुर्ग महिला को गिफ्ट किया हजारों का चश्मा- वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
ट्रैक्टर कंपनियों की बढ़ी टेंशन, खेत जोतता दिखा ई-रिक्शा- वीडियो वायरल
ट्रैक्टर कंपनियों की बढ़ी टेंशन, खेत जोतता दिखा ई-रिक्शा- वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
18 हजार किलो बीयर ले उड़े चोर, कंपनी बोली- 18 दिन में लौटा दो, नहीं करेंगे सवाल
18 हजार किलो बीयर ले उड़े चोर, कंपनी बोली- 18 दिन में लौटा दो, नहीं करेंगे सवाल
ट्रेंडिंग
बेटी ने कहा- ‘पापा, आपकी याद आ रही है’, अगली सुबह दरवाजे पर खड़े थे पिता
बेटी ने कहा- ‘पापा, आपकी याद आ रही है’, अगली सुबह दरवाजे पर खड़े थे पिता
Advertisement

वीडियोज

Nikki Tamboli-Arbaz Patel का Breakup निकला पब्लिसिटी स्टंट, Fans हुए नाराज!
सलमान खान की Bigg Boss फीस: ₹2.5 करोड़ से ₹120 करोड़ तक कैसे पहुंची?
Salman Khan ने Subhash Ghai को क्यों मारा था थप्पड़? सालों बाद सामने आया पूरा किस्सा
Vijay Deverakonda का पुराना प्यार और टूटा दिल, बोले- ‘मुझे प्यार हुआ था, फिर दिल टूट गया’
Sairaab: Nayanika-Ishaan की शादी पर संकट, क्या Tinni देगी नए रिश्ते को मंजूरी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पति को 'अनपढ़-गंवार' कहकर पत्नी ने किया अपमानित, अब SC ने दी तलाक को मंजूरी
पति को 'अनपढ़-गंवार' कहकर पत्नी ने किया अपमानित, अब SC ने दी तलाक को मंजूरी
जम्मू और कश्मीर
'मुशाल को विधवा की तरह...', यासीन मलिक का पत्नी से तलाक का फैसला
'मुशाल को विधवा की तरह...', यासीन मलिक का पत्नी से तलाक का फैसला
क्रिकेट
शाहिद अफरीदी ने PCB के फैसले को बताया बेतुका, कहा- टी20 खिलाड़ी टेस्ट खेलेंगे
शाहिद अफरीदी ने PCB के फैसले को बताया बेतुका, कहा- टी20 खिलाड़ी टेस्ट खेलेंगे
टेलीविजन
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश थे राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश थे राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
इंडिया
मलबा, टूटी गाड़ियां, 14 महीने बाद भी निशान, AI-171 क्रैश साइट का आंखों देखा हाल
मलबा, टूटी गाड़ियां, 14 महीने बाद भी निशान, AI-171 क्रैश साइट का आंखों देखा हाल
ट्रैवल
कश्मीर टू कन्याकुमारी... Railway का फुल टूर पैकेज, फटाफट करें बुकिंग
कश्मीर टू कन्याकुमारी... Railway का फुल टूर पैकेज, फटाफट करें बुकिंग
जनरल नॉलेज
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को कितनी मिलती है पेंशन, जानें उनकी कमाई
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को कितनी मिलती है पेंशन, जानें उनकी कमाई
ऑटो
Reel बनाने के लिए Traffic रोका, Challan के साथ जब्त हो सकती है Car
Reel बनाने के लिए Traffic रोका, Challan के साथ जब्त हो सकती है Car
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget