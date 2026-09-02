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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबेटी ने कहा- ‘पापा, आपकी याद आ रही है’, अगली सुबह दरवाजे पर खड़े थे पिता

बेटी ने कहा- ‘पापा, आपकी याद आ रही है’, अगली सुबह दरवाजे पर खड़े थे पिता

इस भावुक पल का वीडियो इंस्टाग्राम पर @apple.kaivalya नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. महिला ने बताया कि उसने एक रात बस अपने पिता को मैसेज किया था और कहा था कि वह उन्हें याद कर रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 02 Sep 2026 04:25 PM (IST)
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कभी-कभी किसी अपने से मिलने के लिए बड़ी वजह की जरूरत नहीं होती. सिर्फ इतना कहना काफी होता है कि “आपकी याद आ रही है.” ऐसा ही कुछ एक बेटी के साथ हुआ, जब उसने रात में अपने पिता को मैसेज करके कहा कि वह उन्हें मिस कर रही है. बेटी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पापा अगले ही दिन उसके दरवाजे पर खड़े मिलेंगे.

इस भावुक पल का वीडियो इंस्टाग्राम पर @apple.kaivalya नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. महिला ने बताया कि उसने एक रात बस अपने पिता को मैसेज किया था और कहा था कि वह उन्हें याद कर रही है. इसके बाद अगली सुबह जब उसने घर का दरवाजा खोला तो सामने उसके पिता खड़े थे. उनके हाथ में एक बैग था और चेहरे पर वही अपनापन था, जिसकी बेटी को शायद उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी.

14 घंटे का सफर, बेटी के साथ सिर्फ 8 घंटे

सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि पिता अपनी बेटी से मिलने के लिए करीब 14 घंटे का सफर करके पहुंचे थे. वह उसके साथ लगभग 8 घंटे रहे और फिर दोबारा 14 घंटे का सफर करके वापस चले गए. यानी बेटी के लिए कुछ घंटे निकालने के लिए उन्होंने कुल करीब 28 घंटे का सफर किया. इतना ही नहीं, मुलाकात के दौरान भी वह अपने काम से जुड़े फोन कॉल लेते रहे. लेकिन काम के बीच भी उन्होंने अपनी बेटी के साथ समय बिताने का पूरा ध्यान रखा.

उन्होंने बेटी के घर के बर्तन तक साफ किए. उसे बाहर लेकर गए और उसका पसंदीदा खाना खिलाया. कोई बड़ी पार्टी नहीं, कोई महंगा गिफ्ट नहीं और न ही कोई बड़ा सरप्राइज प्लान. बस एक पिता था, जो अपनी बेटी से मिलने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके उसके पास पहुंच गया.

जाते-जाते पापा ने कही दिल छू लेने वाली बात

पिता जब वापस जाने लगे तो उन्होंने बेटी से सिर्फ एक छोटी सी बात कही- “तुम जो भी करो, बस खुश रहना. मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं.” पिता की यही बात बेटी के दिल में बस गई. उसने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि उसके पिता इसलिए नहीं आए क्योंकि उसने उन्हें बुलाया था, बल्कि इसलिए आए ताकि उसे याद दिला सकें कि वह कभी अकेली नहीं है.

महिला ने यह भी लिखा कि माता-पिता कई बार प्यार का इजहार बड़े-बड़े शब्दों में नहीं करते. वे बस चुपचाप आपके पास पहुंच जाते हैं. कभी बैग लेकर, कभी आपका पसंदीदा खाना लेकर और कभी घर के बर्तन साफ करके.

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सोशल मीडिया पर लोगों को याद आए अपने माता-पिता

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी भावुक हो गए. कई लोगों ने कहा कि माता-पिता का प्यार शायद ऐसा ही होता है. वे ज्यादा कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर बिना बताए आपके पास पहुंच जाते हैं. इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि बेटी ने सिर्फ इतना कहा था कि उसे अपने पिता की याद आ रही है. पिता ने उस बात को महज एक मैसेज नहीं समझा. उन्होंने उसे गंभीरता से लिया और अगले ही दिन बेटी के सामने खड़े थे.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 02 Sep 2026 04:25 PM (IST)
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