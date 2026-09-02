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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग18 हजार किलो बीयर ले उड़े चोर, कंपनी बोली- 18 दिन में लौटा दो, नहीं करेंगे सवाल

18 हजार किलो बीयर ले उड़े चोर, कंपनी बोली- 18 दिन में लौटा दो, नहीं करेंगे सवाल

कंपनी ने अपनी पोस्ट में कथित चोर से सीधे बात करते हुए कहा कि अगर उसे अपने दोस्तों के सामने यह बताने का शौक था कि उसके पास कितनी PBR बीयर है, तो कम से कम इसे सही तरीके से हासिल करना चाहिए था.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 02 Sep 2026 06:39 PM (IST)
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अमेरिका में बीयर चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. यहां एक कंपनी के करीब 40 हजार पाउंड यानी लगभग 18 हजार किलो बीयर चोरी हो गई. चोरी के बाद कंपनी ने पुलिस के साथ-साथ सोशल मीडिया का भी सहारा लिया और चोर के लिए एक अजीबोगरीब अपील जारी कर दी.

मामला अमेरिका की बीयर कंपनी Pabst Blue Ribbon से जुड़ा है. कंपनी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि उसकी करीब 40 हजार पाउंड बीयर चोरी हो गई है. पोस्ट में एक डिलीवरी ट्रक की तस्वीर दिखाई गई, जिस पर बड़े-बड़े अक्षरों में ‘STOLEN’ लिखा था.

चोर से बोली कंपनी- बीयर वापस कर दो!

कंपनी ने अपनी पोस्ट में कथित चोर से सीधे बात करते हुए कहा कि अगर उसे अपने दोस्तों के सामने यह बताने का शौक था कि उसके पास कितनी PBR बीयर है, तो कम से कम इसे सही तरीके से हासिल करना चाहिए था.

इसके बाद कंपनी ने चोर के सामने एक बेहद अनोखा ऑफर रख दिया. उसने कहा कि चोर के पास चोरी की गई बीयर और ट्रक वापस करने के लिए 18 दिन और 44 मिनट का समय है. खास बात यह कि कंपनी ने कहा कि बीयर वापस करने पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा. यानी मामला कुछ ऐसा हो गया कि कंपनी कह रही है- भाई, बीयर वापस कर दो, हिसाब-किताब बाद में देखेंगे!

 
 
 
 
 
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करीब 34 हजार कैन लेकर फरार हुए चोर

रिपोर्ट के मुताबिक, चोरी की यह घटना 17 अगस्त को कैलिफोर्निया के मोंटक्लेयर में हुई. बताया गया कि बीयर को एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से ले जाया गया था. पुलिस के मुताबिक उस दिन दो अलग-अलग कार्गो चोरी की घटनाएं हुई थीं और कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए सामान उठाया गया. चोरी हुए सामान में करीब 34 हजार बीयर के कैन शामिल बताए गए हैं, जिनका कुल वजन लगभग 40 हजार पाउंड था.

कंपनी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी साफ कर दिया कि मामला कोई मजाक या मार्केटिंग स्टंट नहीं है। Pabst ने साफ कहा कि चोरी की घटना असली है और कंपनी इसे लेकर गंभीर है। साथ ही उसने ऐसा कोई सुराग देने वाले व्यक्ति के लिए इनाम की भी बात कही, जिससे चोरी का माल बरामद करने में मदद मिल सके.

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KitKat ने भी ली चुटकी

इस पूरे मामले में एक और मजेदार कनेक्शन सामने आया. कुछ समय पहले यूरोप में भी करीब 12 टन KitKat चॉकलेट चोरी होने का मामला सामने आया था. इटली से पोलैंड जा रहे एक ट्रक से बड़ी संख्या में KitKat बार गायब हो गए थे. Pabst की बीयर चोरी की पोस्ट देखकर KitKat ने भी कमेंट कर दिया. कंपनी ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि उसे भी इस तरह के मामलों के बारे में थोड़ा अनुभव है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 02 Sep 2026 06:39 PM (IST)
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