'केवल आंख वालों को दिखेगा' रंगीन 5 के बीच छिपा है एक S, क्या 10 सेकंड में ढूंढ पाएंगे आप?

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक रंगीन ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर लोगों के दिमाग को जोरदार चुनौती दे रही है. पहली नजर में यह तस्वीर बेहद साधारण लगती है, लेकिन जैसे ही आप इसे ध्यान से देखते हैं, आपका दिमाग उलझने लगता है. पूरी तस्वीर में अलग-अलग रंगों में 5 ही 5 नजर आते हैं, लेकिन इन्हीं के बीच एक अंग्रेजी का अक्षर S छिपा हुआ है. दावा किया जा रहा है कि 10 सेकंड में इसे खोज पाना आसान नहीं है.

क्या है इस तस्वीर में खास?

तस्वीर में लाल, नारंगी और बैंगनी रंग के 5 एक ग्रिड पैटर्न में सजे हुए हैं. पूरा फ्रेम नंबर 5 से भरा हुआ दिखाई देता है. लेकिन इन्हीं के बीच एक हरे रंग का S इस तरह छिपाया गया है कि पहली नजर में वह भी 5 जैसा ही लगता है. यही इस ऑप्टिकल इल्यूजन की सबसे बड़ी खासियत है.

दिमाग को कैसे देता है धोखा?

विशेषज्ञों के मुताबिक इस तरह की तस्वीरें हमारे दिमाग की पैटर्न पहचानने की क्षमता को चुनौती देती हैं. जब हम एक जैसे दिखने वाले अंकों को लगातार देखते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उन्हें एक जैसा मानकर स्कैन करता है. ऐसे में हल्का सा अंतर भी नजरअंदाज हो जाता है. S और 5 की बनावट में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन भीड़ में वह तुरंत पकड़ में नहीं आता.

सोशल मीडिया पर चैलेंज ट्रेंड

यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर की जा रही है. कई लोग इसे अपने दोस्तों को भेजकर चैलेंज दे रहे हैं कि 10 या 15 सेकंड में S खोजकर दिखाओ. कुछ यूजर्स का दावा है कि उन्होंने तुरंत ढूंढ लिया, जबकि कई लोग काफी देर तक स्क्रीन को घूरते रह गए. कमेंट सेक्शन में लोग अपना टाइम भी शेयर कर रहे हैं.

क्या आप ढूंढ पाए S

अगर आपने अभी तक S नहीं खोजा है तो एक बार फिर तस्वीर को ध्यान से देखें. बीच की लाइनों पर खास फोकस करें और रंगों के फर्क पर नजर डालें. हरे रंग का अक्षर बाकी अंकों के बीच छिपा हुआ है. ऐसी ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरें सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि दिमागी कसरत का भी काम करती हैं. ये हमारी एकाग्रता, नजर की तेज़ी और पैटर्न पहचानने की क्षमता को परखती हैं. अगर आपने S ढूंढ लिया है तो समझिए आपकी नजर काफी तेज है. और अगर अभी भी नहीं मिला, तो दोबारा कोशिश कीजिए.

