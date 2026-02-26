ढेर सारे भौंकते कुत्तों के बीच छिपी है एक बिल्ली! 99% लोग नहीं ढूंढ पाए, क्या आप ढूंढ पाएंगे?

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर वायरल हो रही है जिसने लोगों का दिमाग घुमा कर रख दिया है. पहली नजर में तस्वीर में आपको अलग-अलग नस्लों के ढेर सारे कुत्ते दिखाई देंगे. कोई जोर से भौंकता हुआ, कोई जम्हाई लेता हुआ, तो कोई जीभ बाहर निकालकर हांफता हुआ. रंग-बिरंगे और अलग-अलग एक्सप्रेशन वाले इन कुत्तों के बीच देखने वाले को बस कुत्ते ही कुत्ते नजर आते हैं. लेकिन असली ट्विस्ट यहीं छिपा है. दावा किया जा रहा है कि इन कुत्तों की भीड़ के बीच बड़ी चालाकी से एक बिल्ली का चेहरा छिपाया गया है, जिसे 99 प्रतिशत लोग पहली कोशिश में नहीं ढूंढ पा रहे.

ढेर सारे कुत्तों के बीच फंसी है बिल्ली

तस्वीर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हर कुत्ते का चेहरा दूसरे से मिलता-जुलता लगे और देखने वाले का ध्यान बार-बार भटक जाए. रंग, टेक्सचर और बैकग्राउंड इतनी बारीकी से मिलाए गए हैं कि बिल्ली का चेहरा पूरी तरह से भीड़ में घुल-मिल जाता है. यही वजह है कि लोग कई मिनट तक तस्वीर को घूरते रहते हैं, लेकिन सही जवाब तक नहीं पहुंच पाते. कुछ लोग तो मान चुके हैं कि यह उनके धैर्य और नजर दोनों की परीक्षा ले रहा है.

यूजर्स का घूम गया दिमाग लेकिन नहीं नजर आई बिल्ली

तस्वीर वायरल होते ही सोशल मीडिया पर मजेदार रिएक्शन की बाढ़ आ गई. किसी ने लिखा, “पांच मिनट से देख रहा हूं, अब तो खुद को भी कुत्ता समझने लगा हूं!” तो किसी ने कमेंट किया, “मुझे तो दो बिल्लियां दिख रही हैं, शायद दिमाग ओवरलोड हो गया है.” कई यूजर्स ने अपने दोस्तों को टैग कर चैलेंज दे दिया है..“अगर 30 सेकंड में बिल्ली ढूंढ ली तो मान जाएंगे.”

यह भी पढ़ें: यूपी में पालतू जानवर को लेकर छिड़ी बहस, दुल्हन ने पालतू कुत्ते को पीटने पर तोड़ी शादी, मामला हुआ वायरल

शायद ये तरीका आपके काम आ जाए

क्या आपको अब तक बिल्ली दिखाई नहीं दी है. चलिए आपकी इस व्याकुल कोशिश को हम आसान कर देते हैं. तस्वीर को ध्यान से देखने पर आपको कुत्तों के एक दम बीच में एक चितकबरी बिल्ली का चेहरा दिखाई देगा जो आंख बंद करके सो रही है. अगर अब भी आपको बिल्ली नहीं दिख रही है तो आप डॉक्टर को अपनी आंख दिखाइए.

यह भी पढ़ें: शादी के स्टेज पर डाउट सॉल्व करने पहुंच गया स्टूडेंट, मैडम के रिएक्शन ने लूट लिया इंटरनेट