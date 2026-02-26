प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है. वे दुनिया के पहले ऐसे नेता बन गए हैं, जिनके इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं. ये उपलब्धि हाल ही में हासिल हुई, जब वे इजरायल दौरे के लिए रवाना हो गए. ये न सिर्फ राजनीति बल्कि डिजिटल दुनिया में भी एक बड़ा मील का पत्थर है.

ट्रंप से दोगुने मोदी के फॉलोअर्स

PM मोदी 2014 से इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं और उनका अकाउंट पिछले दस सालों में विश्व नेताओं के बीच सबसे ज्यादा इंगेजिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक बन चुका है. उनके फॉलोअर्स की संख्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दोगुनी है. ट्रंप के पास फिलहाल 43.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं. इतना ही नहीं, दुनिया के अगले पांच बड़े नेताओं के कुल फॉलोअर्स मिलाकर भी PM मोदी के पर्सनल काउंट से कम हैं.

सोशल मीडिया के टॉप 5 नेता कौन हैं?

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के पास 15 मिलियन, ब्राजील के राष्ट्रपति के पास 14.4 मिलियन, तुर्किये के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन के पास 11.6 मिलियन और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के पास 6.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं. ये आंकड़े बताते हैं कि PM मोदी की ग्लोबल अपील कितनी मजबूत है, खासकर युवाओं के बीच.

भारत में मोदी के बाद योगी बड़े खिलाड़ी

भारत में भी PM मोदी का दबदबा साफ नजर आता है. यहां उनके और दूसरे नेताओं के फॉलोअर्स में बहुत बड़ा फर्क है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे नंबर पर हैं, जिनके 16.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वहीं, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तीसरे स्थान पर हैं, उनके पास करीब 12.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

ट्रंप से 11 पायदान ऊपर हैं मोदी

ये सिर्फ इंस्टाग्राम की बात नहीं है. PM मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा उनके अप्रूवल रेटिंग से भी लगता है. स्टेटिस्टा के दिसंबर 2025 के डेटा के मुताबिक, चुनिंदा विश्व नेताओं में PM मोदी का अप्रूवल रेट 70 प्रतिशत है, जो सबसे ऊपर है. जापान की प्रधानमंत्री साने तकाइची दूसरे नंबर पर 63 प्रतिशत के साथ हैं और अर्जेंटीना के मिलेई तीसरे पर 60 प्रतिशत के साथ. ट्रंप 11वें स्थान पर हैं, उनका रेट 43 प्रतिशत है.

एक अमेरिकी बिजनेस इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के 2 से 8 फरवरी 2026 तक के डेटा में भी PM मोदी 67 प्रतिशत अप्रूवल रेट के साथ पहले स्थान पर हैं. चेक रिपब्लिक के आंद्रेज बाबिस 59 प्रतिशत के साथ दूसरे पर हैं. जापान की तकाइची 5वें पर 56 प्रतिशत, जबकि ट्रंप 11वें पर 40 प्रतिशत के साथ.

2025 में मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक, PM मोदी का अप्रूवल रेट 75 प्रतिशत था, जो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग (59 प्रतिशत) से आगे था. ट्रंप तब आठवें स्थान पर थे, 45 प्रतिशत से कम रेट के साथ.