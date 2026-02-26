बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, का नवंबर 2025 में निधन हो गया था. पिछले रविवार को लंदन में 79वें बाफ्टा अवॉर्ड्स के ‘इन मेमोरियम’ सेगमेंट में दिवंगत एक्टर को सम्मानित किया गया. वहीं एक इंटरव्यू के दौरान दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपने पति और दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को बाफ्टा में सम्मानित किए जाने पर बात की. इस दौरान उन्होंने सनी देओल संग मनमुटाव के रूमर्स का भी सच बताया.

धर्मेंद्र को बाफ्टा में सम्मानित किए जाने पर क्या बोलीं हेमा मालिनी?

दिवंगत धर्मेंद्र को बाफ्टा में सम्मान दिए जाने पर हेमा मालिनी ने कहा, “यह एक खूबसूरत पल था और वह इसके हकदार थे. यह सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत बड़ा सम्मान है. इस साल किसी भी भारतीय आर्टिस्ट को यह नहीं मिला है. उनके फैंस सिर्फ देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में थे, इसलिए वह सिर्फ एक एक्टर के तौर पर ही नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर भी इंस्पिरेशन देने वाले थे. उनके जैसा कोई दूसरा कभी नहीं होगा, इसलिए हम सभी बाफ्टा मेंशन को लेकर खुश और एक्साइटेड हैं.”

‘धर्मेंद्र के चले जाने का सोचकर रो पड़ती हूं’

अपनी दशकों पुरानी पर्सनल और प्रोफेशनल पार्टनरशिप के बारे में बात करते हुए, हेमा मालिनी ने कहा कि काश वे एक आखिरी बार स्क्रीन स्पेस शेयर कर पाते. उन्होंने कहा, “हमने पास्ट में जो किया है, वह अब ऑडियंस के लिए यादों के तौर पर है. मुझे खुशी है कि मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी एक को-आर्टिस्ट के तौर पर बीती और वह मेरे लाइफ पार्टनर भी थे. यह मानना ​​मुमकिन नहीं है कि वह चले गए हैं. मैं यह सोचकर रो पड़ती हूं, लेकिन हमें इस दुख से बाहर निकलना होगा, और मैं एक मज़बूत इंसान हूं. आप कितने भी मज़बूत क्यों न हों, ब्रेकडाउन तो होता ही है.”

हर कोई धर्मेंद्र को करता है मिस

24 फरवरी को धर्मेंद्र के गुज़रने के तीन महीने पूरे हो गए. इस पर हेमा ने कहा, “सभी एसोसिएट्स, उनके स्पॉट बॉय, हर कोई बहुत दुखी है. वे मेरे पास आते रहते हैं और कहते हैं, ‘साब की याद आ रही है. मैं साब को चाय देता था. तो आप सोच सकते हैं कि हम उन्हें कितना मिस कर रहे हैं.”

सनी-बॉबी संग तनाव के रूमर्स पर क्या बोलीं हेमा मालिनी?

धर्मेंद्र के बड़े परिवार जिसमें पत्नी प्रकाश कौर, बेटे सनी और बॉबी, और बेटियां विजेता और अजीता शामिल हैं से तनाव के रूमर्स पर भी हेमा मालिनी ने बात की. दिग्गज अभिनेत्री ने साफ कहा, “कोई नेगेटिविटी नहीं है. पापा हैं ना, पापा के लिए सब करेंगे, चाहे ये बच्चे (ईशा, अहाना) हों या वो बच्चे (सनी, बॉबी). वे सभी धरमजी को बहुत पसंद करते थे. वे एक-दूसरे को बहुत पसंद करते हैं. परिवार के बीच बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं है. धरमजी प्यार, ताकत और वैल्यूज़ का सोर्स थे जो उन्होंने उन्हें दिए हैं. हम सब ठीक हैं और हम इस खालीपन को भर लेंगे.”

मीनिंगफुल फिल्में करने के लिए तैयार हैं हेमा मालिनी

हेमा ने यह भी बताया कि वह डांस शोज़ में बिज़ी रही हैं लेकिन मीनिंगफुल फ़िल्म प्रोजेक्ट्स के लिए तैयार हैं. हेमा ने कहा, “अगर कोई अच्छा फिल्म रोल मिलता है तो मैं कर लूंगी, कुछ अच्छा आता ही नहीं. मुझे ओटीटी के बारे में पक्का नहीं पता. धरमजी को मुझे डांस करते देखना बहुत पसंद था और वे कहते थे कि मुझे कभी रुकना नहीं चाहिए क्योंकि मेंटली और फिजिकली फिट रहना ज़रूरी है. शूटिंग में भी मैं अपने गुरुजी को अपने साथ ले जाती थी इसलिए धरमजी की उनसे दोस्ती भी हो गई. उन्हें लड़कियों को डांस करते देखना भी बहुत पसंद था और वे इस बात की तारीफ़ करते थे कि हम इंडियन ट्रेडिशन को बनाए रख रहे हैं.”