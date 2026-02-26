हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘पापा के लिए सब करेंगे’, धर्मेंद्र की मौत के बाद बॉबी और सनी के साथ अनबन के रूमर्स पर बोलीं हेमा मालिनी

‘पापा के लिए सब करेंगे’, धर्मेंद्र की मौत के बाद बॉबी और सनी के साथ अनबन के रूमर्स पर बोलीं हेमा मालिनी

Hema Malini On Sunny-Bobby: धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी के बॉबी संग अनबन के रूमर्स फैल गए थे. वहीं दिग्गज अभिनेत्री ने इन अफवाहों पर रिएक्शन दिया है और कहा है कि कोई नेगेटिविटी नहीं है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 26 Feb 2026 08:47 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, का नवंबर 2025 में निधन हो गया था. पिछले रविवार को लंदन में 79वें बाफ्टा अवॉर्ड्स के ‘इन मेमोरियम’ सेगमेंट में दिवंगत एक्टर को सम्मानित किया गया. वहीं एक इंटरव्यू के दौरान दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपने पति और दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को बाफ्टा में सम्मानित किए जाने पर बात की. इस दौरान उन्होंने सनी देओल संग मनमुटाव के रूमर्स का भी सच बताया.

धर्मेंद्र को बाफ्टा में सम्मानित किए जाने पर क्या बोलीं हेमा मालिनी?
दिवंगत धर्मेंद्र को बाफ्टा में सम्मान दिए जाने पर हेमा मालिनी ने कहा, “यह एक खूबसूरत पल था और वह इसके हकदार थे. यह सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत बड़ा सम्मान है. इस साल किसी भी भारतीय आर्टिस्ट को यह नहीं मिला है. उनके फैंस सिर्फ देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में थे, इसलिए वह सिर्फ एक एक्टर के तौर पर ही नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर भी इंस्पिरेशन देने वाले थे. उनके जैसा कोई दूसरा कभी नहीं होगा, इसलिए हम सभी बाफ्टा मेंशन को लेकर खुश और एक्साइटेड हैं.”

धर्मेंद्र के चले जाने का सोचकर रो पड़ती हूं
अपनी दशकों पुरानी पर्सनल और प्रोफेशनल पार्टनरशिप के बारे में बात करते हुए, हेमा मालिनी ने कहा कि काश वे एक आखिरी बार स्क्रीन स्पेस शेयर कर पाते. उन्होंने कहा, “हमने पास्ट में जो किया है, वह अब ऑडियंस के लिए यादों के तौर पर है. मुझे खुशी है कि मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी एक को-आर्टिस्ट के तौर पर बीती और वह मेरे लाइफ पार्टनर भी थे. यह मानना ​​मुमकिन नहीं है कि वह चले गए हैं. मैं यह सोचकर रो पड़ती हूं, लेकिन हमें इस दुख से बाहर निकलना होगा, और मैं एक मज़बूत इंसान हूं. आप कितने भी मज़बूत क्यों न हों, ब्रेकडाउन तो होता ही है.”

हर कोई धर्मेंद्र को करता है मिस
24 फरवरी को धर्मेंद्र के गुज़रने के तीन महीने पूरे हो गए. इस पर हेमा ने कहा, “सभी एसोसिएट्स, उनके स्पॉट बॉय, हर कोई बहुत दुखी है. वे मेरे पास आते रहते हैं और कहते हैं, ‘साब की याद आ रही है. मैं साब को चाय देता था. तो आप सोच सकते हैं कि हम उन्हें कितना मिस कर रहे हैं.”

सनी-बॉबी संग तनाव के रूमर्स पर क्या बोलीं हेमा मालिनी?
धर्मेंद्र के बड़े परिवार जिसमें पत्नी प्रकाश कौर, बेटे सनी और बॉबी, और बेटियां विजेता और अजीता शामिल हैं से तनाव के रूमर्स पर भी हेमा मालिनी ने बात की. दिग्गज अभिनेत्री ने साफ कहा, “कोई नेगेटिविटी नहीं है. पापा हैं ना, पापा के लिए सब करेंगे, चाहे ये बच्चे (ईशा, अहाना) हों या वो बच्चे (सनी, बॉबी). वे सभी धरमजी को बहुत पसंद करते थे. वे एक-दूसरे को बहुत पसंद करते हैं. परिवार के बीच बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं है. धरमजी प्यार, ताकत और वैल्यूज़ का सोर्स थे जो उन्होंने उन्हें दिए हैं. हम सब ठीक हैं और हम इस खालीपन को भर लेंगे.”

 

मीनिंगफुल फिल्में करने के लिए तैयार हैं हेमा मालिनी
हेमा ने यह भी बताया कि वह डांस शोज़ में बिज़ी रही हैं लेकिन मीनिंगफुल फ़िल्म प्रोजेक्ट्स के लिए तैयार हैं. हेमा ने कहा, “अगर कोई अच्छा फिल्म रोल मिलता है तो मैं कर लूंगी, कुछ अच्छा आता ही नहीं. मुझे ओटीटी  के बारे में पक्का नहीं पता. धरमजी को मुझे डांस करते देखना बहुत पसंद था और वे कहते थे कि मुझे कभी रुकना नहीं चाहिए क्योंकि मेंटली और फिजिकली फिट रहना ज़रूरी है. शूटिंग में भी मैं अपने गुरुजी को अपने साथ ले जाती थी इसलिए धरमजी की उनसे दोस्ती भी हो गई. उन्हें लड़कियों को डांस करते देखना भी बहुत पसंद था और वे इस बात की तारीफ़ करते थे कि हम इंडियन ट्रेडिशन को बनाए रख रहे हैं.”

Published at : 26 Feb 2026 08:43 AM (IST)
Tags :
Dharmendra Sunny Deol Bobby Deol Hema Malini Prakash Kaur
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
‘पापा के लिए सब करेंगे’, धर्मेंद्र की मौत के बाद बॉबी और सनी के साथ अनबन के रूमर्स पर बोलीं हेमा मालिनी
‘पापा के लिए सब करेंगे’, धर्मेंद्र की मौत के बाद बॉबी-सनी के साथ अनबन के रूमर्स पर बोलीं हेमा मालिनी
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 34: 'बॉर्डर 2' हार मानने को नहीं तैयार, 34वें दिन भी नई फिल्मों को दी टक्कर, जानें- टोटल कलेक्शन
'बॉर्डर 2' हार मानने को नहीं तैयार, 34वें दिन भी नई फिल्मों को दी टक्कर, जानें- टोटल कलेक्शन
बॉलीवुड
Assi Vs Do Deewane Seher Mein BO Day 6: 'अस्सी' और 'दो दीवाने सहर में' के बीच कांटे की टक्कर, जानें- बुधवार को कितना रहा कलेक्शन?
'अस्सी' और 'दो दीवाने सहर में' के बीच चल रही कांटे की टक्कर, जानें- बुधवार का कलेक्शन?
बॉलीवुड
O Romeo BO Day 13: ‘ओ रोमियो’ ने 13वें दिन किया अब तक का सबसे कम कलेक्शन, लेकिन शाहिद की टॉप 5 फिल्मों में कर ली एंट्री
‘ओ रोमियो’ की हर दिन घट रही कमाई, 13वें दिन किया अब तक का सबसे कम कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Patna Breaking: प्याज कारोबारी सोनू की गोली मारकर हत्या, बदमाश फरार | Bihar Crime | ABP News
Delhi Bomb Blast में NIA का बड़ा एक्शन, 2 और खूंखार आतंकी गिरफ्तार | Breaking | ABP News
Shimla News: तीनों आरोपियों को लेकर दिल्ली रवाना हुई पुलिस | AI Summit | Congress | Breaking
Jharkhand Fire Breaking: हाईवे पर भिड़े 4 बड़े वाहन, धू-धू कर जले कंटेनर और हाईवा | Dumka | ABP News
Instagram के 'बादशाह' बने PM Modi! Donald Trump और Prabowo Subianto को पछाड़ा | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद NCERT ने मानी अपनी गलती, कहा- 'न्यायपालिका का सम्मान, अनजाने में हुआ...'
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद NCERT ने मानी अपनी गलती, कहा- 'न्यायपालिका का सम्मान, अनजाने में हुआ...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अंधेरे में काम करने वालों को उजाला...', CM योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना
'अंधेरे में काम करने वालों को उजाला...', CM योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना
विश्व
PM Modi Israel Visit: एक ही कार में सवार हुए पीएम मोदी और नेतन्याहू, फोटो डालकर पाकिस्तान को चिढ़ाया, शहबाज को लगेगी मिर्ची
एक ही कार में सवार हुए पीएम मोदी और नेतन्याहू, फोटो डालकर पाकिस्तान को चिढ़ाया, शहबाज को लगेगी मिर्ची
क्रिकेट
श्रीलंका की हार से पाकिस्तान की क्यों बढ़ी टेंशन? ग्रुप 2 का सेमीफाइनल समीकरण समझिए
श्रीलंका की हार से पाकिस्तान की क्यों बढ़ी टेंशन? ग्रुप 2 का सेमीफाइनल समीकरण समझिए
बॉलीवुड
‘पापा के लिए सब करेंगे’, धर्मेंद्र की मौत के बाद बॉबी और सनी के साथ अनबन के रूमर्स पर बोलीं हेमा मालिनी
‘पापा के लिए सब करेंगे’, धर्मेंद्र की मौत के बाद बॉबी-सनी के साथ अनबन के रूमर्स पर बोलीं हेमा मालिनी
इंडिया
Weather Forecast: यूपी में गर्मी, उत्तराखंड में बारिश, दिल्ली, बिहार, समेत देश में 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम? जानें ताजा अपडेट
यूपी में गर्मी, उत्तराखंड में बारिश, दिल्ली, बिहार, समेत देश में 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम? जानें ताजा अपडेट
हेल्थ
Rinku Singh Father Illness: किस बीमारी से जूझ रहे रिंकू सिंह के पिता, जिसके लिए छोड़ा टी-20 वर्ल्ड कप, यह कितनी खतरनाक?
किस बीमारी से जूझ रहे रिंकू सिंह के पिता, जिसके लिए छोड़ा टी-20 वर्ल्ड कप, यह कितनी खतरनाक?
ट्रेंडिंग
ढेर सारे भौंकते कुत्तों के बीच छिपी है एक बिल्ली! 99% लोग नहीं ढूंढ पाए, क्या आप ढूंढ पाएंगे?
ढेर सारे भौंकते कुत्तों के बीच छिपी है एक बिल्ली! 99% लोग नहीं ढूंढ पाए, क्या आप ढूंढ पाएंगे?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget