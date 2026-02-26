'अंधेरे में काम करने वालों को उजाला...', CM योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए बुधवार को आरोप लगाया कि 2017 से पहले राज्य को जानबूझकर अंधकार में रखा गया था. उनकी सरकार ने कानून-व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और निवेश के माहौल में सुधार कर प्रदेश को एक नई दिशा प्रदान की है.

सरकारी बयान के अनुसार, योगी ने यह टिप्पणी टोक्यों में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए की. उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में न तो बेहतर सड़कें थीं और न ही नियमित बिजली आपूर्ति. अखिलेश यादव सरकार पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग अंधेरे में काम करने के आदी थे, उन्हें उजाला पसंद नहीं आया. जब प्रवृत्ति डकैती की हो तो राज्य को भी अंधेरे में रखा जाता है.

सपा सरकार पर साधा निशाना

सीएम योगी ने कहा कि क्या डकैती दिन के उजाले में हो सकती है? अगर प्रवृत्ति डकैती की है तो वह अंधेरे में ही होगी. हमने तय किया कि अगर उत्तर प्रदेश को भय और भ्रष्टाचार से मुक्त करना है तो उसे उजाले में लाना होगा. हम सूर्य की संतान हैं और हमें सूर्य का प्रकाश चाहिए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्रदेश की पहचान कर्फ्यू, दंगों और बिजली संकट से होती थी, जबकि अब यह त्योहारों और विकास के लिए जाना जाता है. आज उत्तर प्रदेश दंगों और कर्फ्यू के लिए नहीं, बल्कि दीपोत्सव, महाकुंभ और वैश्विक निवेश के लिए जाना जाता है.

यूपी में पहले से बेहतर हुई कनेक्टिविटी

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार ने कनेक्टिविटी बेहतर की है, बिजली आपूर्ति सुधारी है और कानून-व्यवस्था को मजबूत किया है. अब दुनिया भर के निवेशक सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन हाइड्रोजन, लॉजिस्टिक्स पार्क और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसे क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं जो पहले अकल्पनीय था.

सांस्कृतिक पहलों का उल्लेख करते हुए योगी ने कहा कि अयोध्या में दीपोत्सव, काशी में देव दीपावली और मथुरा-वृंदावन में रंगोत्सव जैसे भव्य आयोजन राज्य में सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक हैं. पिछले वर्ष प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया और एक वर्ष में 156 करोड़ से अधिक पर्यटक उत्तर प्रदेश आए, जो राज्य में बढ़ती वैश्विक रुचि को दर्शाता है.

सीएम योगी ने होली के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए जापान में बसे भारतीय समुदाय से दोनों देशों के विकास में योगदान देने का आह्वान किया. उन्होंने कहा दुनिया में जहां भी भारतीय मूल के लोगों को कठिनाई होती है, भारत उनके साथ खड़ा रहता है.