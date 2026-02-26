Sri Lanka Defeat Against New Zealand Increase Tension In Pakistan: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में न्यूजीलैंड ने सुपर-8 के मुकाबले में श्रीलंका को 61 रनों से करारी शिकस्त दे दी है. इस शानदार जीत के साथ न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया है. बुधवार यानी 25 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में कीवी टीम ने शानदार वापसी करते हुए श्रीलंका का टूर्नामेंट से सफर समाप्त कर दिया है. इसी के साथ श्रीलंका ग्रुप 2 से बाहर होने वाली पहली टीम भी बन गई है.

रचिन रविंद्र ने किया ऑलराउंड प्रदर्शन

श्रीलंका के खिलाफ न्यूजीलैंड को मिली जीत के असली हीरो रचिन रवींद्र रहे, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 22 गेंदों में 32 रनों की उपयोगी पारी खेली, फिर अपनी गेंदबाजी में श्रीलंका के मध्यक्रम को तितर-बिटर कर दिया. रवींद्र ने महज 27 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए. उनके अलावा कप्तान मिचेल सैंटनर (47) और कोल मैककोन्की (31*) की दमदार बल्लेबाजी के दम पर न्यूजीलैंड ने 168/7 का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था.

श्रीलंका की शर्मनाक हार के साथ हुई टूर्नामेंट से विदाई

न्यूजीलैंड के द्वारा दिए गए 169 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही. श्रीलंकाई टीम ने पावरप्ले में ही अपने 2 अहम विकेट गंवा दी थी, जिसके बाद पूरी टीम निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर केवल 107 रन ही बना पाई. श्रीलंका के बल्लेबाज स्पिन ट्रैक पर टिकने में नाकाम रहे और लगातार दूसरी हार के साथ श्रीलंकाई टीम सेमीफाइनल की दौड़ से आधिकारिक तौर पर बाहर हो गई है.

पाकिस्तान की क्यों बढ़ी टेंशन

न्यूजीलैंड को मिली इस बड़ी जीत ने ग्रुप-2 के समीकरणों को दिलचस्प बना दिया है. कीवी टीम अब 3 अंकों और +3.050 के शानदार नेट रन रेट (NRR) के साथ ग्रुप टेबल में दूसरे नंबर पर काबिज है. पाकिस्तान (1 अंक) के लिए अब राह बहुत मुश्किल हो गई है. अगर इंग्लैंड अपने आखिरी मैच में न्यूजीलैंड को बड़े अंतर से हरा देता है और फिर श्रीलंका को पाकिस्तान एक विशाल अंतर से शिकस्त दे देता है, तब जाकर पाक टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने की कोई उम्मीद बचेगी. इस पेचीदा समीकरण के कारण पाकिस्तानी टीम की टेंशन बढ़ गई है.