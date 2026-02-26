हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसे बन सकते हैं अंपायर, एक मैच के लिए कितनी मिलती है फीस?

इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसे बन सकते हैं अंपायर, एक मैच के लिए कितनी मिलती है फीस?

अगर आप क्रिकेट में खिलाड़ी नहीं बन पाए लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट से जुड़ने का सपना रखते हैं तो अंपायरिंग आपके लिए बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है.जानिए इंटरनेशनल क्रिकेट अंपायर बनने की पूरी प्रक्रिया.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 26 Feb 2026 08:49 AM (IST)
अगर आप क्रिकेट में खिलाड़ी नहीं बन पाए लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट से जुड़ने का सपना रखते हैं तो अंपायरिंग आपके लिए बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है.जानिए इंटरनेशनल क्रिकेट अंपायर बनने की पूरी प्रक्रिया.

भारत में क्रिकेट का क्रेज किसी से छिपा नहीं है. कई युवा खिलाड़ी बनने का सपना देखते हैं, लेकिन हर किसी को मैदान पर खेलने का मौका नहीं मिल पाता. ऐसे में अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अंपायरिंग एक शानदार विकल्प हो सकता है. सही मेहनत, नियमों की समझ और अनुभव के दम पर आप अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकते हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट में अंपायर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने राज्य क्रिकेट संघ से जुड़ना होता है. वहां लोकल और जिला स्तर के मैचों में अंपायरिंग का मौका मिलता है. यह शुरुआती अनुभव बेहद जरूरी होता है, क्योंकि यहीं से आपकी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत होती है.
इंटरनेशनल क्रिकेट में अंपायर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने राज्य क्रिकेट संघ से जुड़ना होता है. वहां लोकल और जिला स्तर के मैचों में अंपायरिंग का मौका मिलता है. यह शुरुआती अनुभव बेहद जरूरी होता है, क्योंकि यहीं से आपकी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत होती है.
इसके बाद राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा पास करनी होती है. इस प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और मैदान पर प्रैक्टिकल टेस्ट शामिल होते हैं.साथ ही फिटनेस टेस्ट भी लिया जाता है, क्योंकि अंपायर को लंबे समय तक मैदान पर खड़ा रहना पड़ता है. सभी चरण पास करने के बाद आप घरेलू टूर्नामेंट में आधिकारिक अंपायर बन जाते हैं.
इसके बाद राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा पास करनी होती है. इस प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और मैदान पर प्रैक्टिकल टेस्ट शामिल होते हैं.साथ ही फिटनेस टेस्ट भी लिया जाता है, क्योंकि अंपायर को लंबे समय तक मैदान पर खड़ा रहना पड़ता है. सभी चरण पास करने के बाद आप घरेलू टूर्नामेंट में आधिकारिक अंपायर बन जाते हैं.
Published at : 26 Feb 2026 08:49 AM (IST)
