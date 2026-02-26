इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसे बन सकते हैं अंपायर, एक मैच के लिए कितनी मिलती है फीस?

इसके बाद राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा पास करनी होती है. इस प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और मैदान पर प्रैक्टिकल टेस्ट शामिल होते हैं.साथ ही फिटनेस टेस्ट भी लिया जाता है, क्योंकि अंपायर को लंबे समय तक मैदान पर खड़ा रहना पड़ता है. सभी चरण पास करने के बाद आप घरेलू टूर्नामेंट में आधिकारिक अंपायर बन जाते हैं.