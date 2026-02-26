एक्सप्लोरर
इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसे बन सकते हैं अंपायर, एक मैच के लिए कितनी मिलती है फीस?
अगर आप क्रिकेट में खिलाड़ी नहीं बन पाए लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट से जुड़ने का सपना रखते हैं तो अंपायरिंग आपके लिए बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है.जानिए इंटरनेशनल क्रिकेट अंपायर बनने की पूरी प्रक्रिया.
भारत में क्रिकेट का क्रेज किसी से छिपा नहीं है. कई युवा खिलाड़ी बनने का सपना देखते हैं, लेकिन हर किसी को मैदान पर खेलने का मौका नहीं मिल पाता. ऐसे में अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अंपायरिंग एक शानदार विकल्प हो सकता है. सही मेहनत, नियमों की समझ और अनुभव के दम पर आप अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकते हैं.
Published at : 26 Feb 2026 08:49 AM (IST)
