सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद NCERT ने न्यापालिका से जुड़े विषय में अपनी गलती को स्वीकार किया है. NCERT (National Council of Educational Research and Training) ने मंगलवार (24 फरवरी) को कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की नई किताब Exploring Society: India and Beyond Vol II जारी की थी. किताब आने के बाद यह पाया गया कि अध्याय-4, जिसका शीर्षक The Role of Judiciary in our Society (पृष्ठ 125-142) है, उसमें कुछ अनुचित सामग्री और निर्णय संबंधी त्रुटि अनजाने में शामिल हो गई हैं.

किताब के वितरण पर लगी रोक

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (शिक्षा मंत्रालय) ने भी इस पर आपत्ति दर्ज की और निर्देश दिया कि अगली सूचना तक इस किताब के वितरण पर रोक लगाई जाए. NCERT ने शिक्षा मंत्रालय के इन निर्देशों का पालन किया है. NCERT ने विवादित पाठ The Role of Judiciary in our Society को लेकर प्रेस रिलीज जारी की है.

न्यायपालिका का सम्मान करते हैं- NCERT

इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी सुनवाई की बात कही है. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि मैंने मामले पर संज्ञान लिया है. किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. जल्द ही मामले की सुनवाई होगी. इसके बाद NCERT ने स्पष्ट किया वो न्यायपालिका का अत्यंत सम्मान करते हैं और उसे भारतीय संविधान का रक्षक और मौलिक अधिकारों का संरक्षक मानते हैं. संस्था ने माना कि ये गलती पूरी तरह अनजाने में हुई है और संबंधित अध्याय में अनुचित सामग्री शामिल होने पर उन्हें खेद है.

NCERT ने मानी अपनी गलती, जानें क्या कहा

NCERT ने दोहराया कि नई किताबों का उद्देश्य छात्रों में संवैधानिक समझ, संस्थाओं के प्रति सम्मान और लोकतांत्रिक भागीदारी की जानकारी बढ़ाना है. उनका किसी भी संवैधानिक संस्था की गरिमा या अधिकार को कम करने का कोई इरादा नहीं था. संस्था की तरफ से बताया गया है कि इस अध्याय को संबंधित प्राधिकरण से परामर्श लेकर दोबारा लिखा जाएगा और शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत में संशोधित रूप में कक्षा 8 के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा. NCERT ने इस गलती के लिए दोबारा खेद व्यक्त किया है और संस्थागत मर्यादा और सम्मान बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है.

