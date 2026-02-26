हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद NCERT ने मानी अपनी गलती, कहा- 'न्यायपालिका का सम्मान, अनजाने में हुआ...'

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद NCERT ने मानी अपनी गलती, कहा- 'न्यायपालिका का सम्मान, अनजाने में हुआ...'

NCERT ने विवादित पाठ The Role of Judiciary in our Society को लेकर प्रेस रिलीज जारी की है. संस्था ने माना कि यह गलती पूरी तरह अनजाने में हुई है.

By : अजातिका सिंह | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 26 Feb 2026 07:52 AM (IST)
Preferred Sources

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद NCERT ने न्यापालिका से जुड़े विषय में अपनी गलती को स्वीकार किया है. NCERT (National Council of Educational Research and Training) ने मंगलवार (24 फरवरी) को कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की नई किताब Exploring Society: India and Beyond Vol II जारी की थी. किताब आने के बाद यह पाया गया कि अध्याय-4, जिसका शीर्षक The Role of Judiciary in our Society (पृष्ठ 125-142) है, उसमें कुछ अनुचित सामग्री और निर्णय संबंधी त्रुटि अनजाने में शामिल हो गई हैं.

किताब के वितरण पर लगी रोक
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (शिक्षा मंत्रालय) ने भी इस पर आपत्ति दर्ज की और निर्देश दिया कि अगली सूचना तक इस किताब के वितरण पर रोक लगाई जाए. NCERT ने शिक्षा मंत्रालय के इन निर्देशों का पालन किया है. NCERT ने विवादित पाठ The Role of Judiciary in our Society को लेकर प्रेस रिलीज जारी की है.

न्यायपालिका का सम्मान करते हैं-  NCERT 
इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी सुनवाई की बात कही है. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि मैंने मामले पर संज्ञान लिया है. किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. जल्द ही मामले की सुनवाई होगी. इसके बाद NCERT ने स्पष्ट किया वो न्यायपालिका का अत्यंत सम्मान करते हैं और उसे भारतीय संविधान का रक्षक और मौलिक अधिकारों का संरक्षक मानते हैं. संस्था ने माना कि ये गलती पूरी तरह अनजाने में हुई है और संबंधित अध्याय में अनुचित सामग्री शामिल होने पर उन्हें खेद है.

NCERT ने मानी अपनी गलती, जानें क्या कहा
NCERT ने दोहराया कि नई किताबों का उद्देश्य छात्रों में संवैधानिक समझ, संस्थाओं के प्रति सम्मान और लोकतांत्रिक भागीदारी की जानकारी बढ़ाना है. उनका किसी भी संवैधानिक संस्था की गरिमा या अधिकार को कम करने का कोई इरादा नहीं था. संस्था की तरफ से बताया गया है कि इस अध्याय को संबंधित प्राधिकरण से परामर्श लेकर दोबारा लिखा जाएगा और शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत में संशोधित रूप में कक्षा 8 के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा. NCERT ने इस गलती के लिए दोबारा खेद व्यक्त किया है और संस्थागत मर्यादा और सम्मान बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है.

ये भी पढ़ें

Meghalaya Politics: 'देरी क्यों....' किस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से भिड़ गईं उनकी विधायक पत्नी, विधानसभा में पूछ लिया तगड़ा सवाल

Published at : 26 Feb 2026 07:40 AM (IST)
Tags :
SOCIETY Judiciary NCERT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद NCERT ने मानी अपनी गलती, कहा- 'न्यायपालिका का सम्मान, अनजाने में हुआ...'
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद NCERT ने मानी अपनी गलती, कहा- 'न्यायपालिका का सम्मान, अनजाने में हुआ...'
इंडिया
Meghalaya Politics: 'देरी क्यों....' किस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से भिड़ गईं उनकी विधायक पत्नी, विधानसभा में पूछ लिया तगड़ा सवाल
'देरी क्यों....' किस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से भिड़ गईं उनकी विधायक पत्नी, विधानसभा में पूछ लिया तगड़ा सवाल
इंडिया
दुनिया के नंबर 1 नेता बने PM मोदी! ट्रंप से लेकर पुतिन तक कोई नहीं आसपास, जानें कौन सा बना डाला रिकॉर्ड
दुनिया के नंबर 1 नेता बने PM मोदी! ट्रंप से लेकर पुतिन तक कोई नहीं आसपास, जानें कौन सा बना डाला रिकॉर्ड
इंडिया
Weather Forecast: यूपी में गर्मी, उत्तराखंड में बारिश, दिल्ली, बिहार, समेत देश में 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम? जानें ताजा अपडेट
यूपी में गर्मी, उत्तराखंड में बारिश, दिल्ली, बिहार, समेत देश में 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम? जानें ताजा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Instagram के 'बादशाह' बने PM Modi! Donald Trump और Prabowo Subianto को पछाड़ा | Breaking
Shimla News: हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस को क्यों लिया हिरासत में? देखिए इनसाइड स्टोरी | AI Summit
PM Modi In Israel: इजरायल दौरे का आज दूसरा दिन, राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे पीएम मोदी | Breaking
Crime News: दूल्हा- दुल्हन और 'धांय-धांय' ! | Sansani
Maharashtra News: बकरी पर विवाद...हिंसक भीड़ ने चलाए पत्थर...भड़का माहौल! | Latest News | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Meghalaya Politics: 'देरी क्यों....' किस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से भिड़ गईं उनकी विधायक पत्नी, विधानसभा में पूछ लिया तगड़ा सवाल
'देरी क्यों....' किस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से भिड़ गईं उनकी विधायक पत्नी, विधानसभा में पूछ लिया तगड़ा सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदल रहा मौसम, आगरा-वाराणसी में 31 डिग्री के पार पहुंचा पारा, जानें ताजा अपडेट
यूपी में बदल रहा मौसम, आगरा-वाराणसी में 31 डिग्री के पार पहुंचा पारा, जानें ताजा अपडेट
इंडिया
Weather Forecast: यूपी में गर्मी, उत्तराखंड में बारिश, दिल्ली, बिहार, समेत देश में 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम? जानें ताजा अपडेट
यूपी में गर्मी, उत्तराखंड में बारिश, दिल्ली, बिहार, समेत देश में 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम? जानें ताजा अपडेट
क्रिकेट
श्रीलंका की हार से पाकिस्तान की क्यों बढ़ी टेंशन? ग्रुप 2 का सेमीफाइनल समीकरण समझिए
श्रीलंका की हार से पाकिस्तान की क्यों बढ़ी टेंशन? ग्रुप 2 का सेमीफाइनल समीकरण समझिए
बॉलीवुड
Assi Vs Do Deewane Seher Mein BO Day 6: 'अस्सी' और 'दो दीवाने सहर में' के बीच कांटे की टक्कर, जानें- बुधवार को कितना रहा कलेक्शन?
'अस्सी' और 'दो दीवाने सहर में' के बीच चल रही कांटे की टक्कर, जानें- बुधवार का कलेक्शन?
विश्व
नेतन्याहू ने PM मोदी को बताया भाई, इजरायल की संसद में कहा - 'भारत हमारा महान दोस्त...'
नेतन्याहू ने PM मोदी को बताया भाई, इजरायल की संसद में कहा - 'भारत हमारा महान दोस्त...'
हेल्थ
Rinku Singh Father Illness: किस बीमारी से जूझ रहे रिंकू सिंह के पिता, जिसके लिए छोड़ा टी-20 वर्ल्ड कप, यह कितनी खतरनाक?
किस बीमारी से जूझ रहे रिंकू सिंह के पिता, जिसके लिए छोड़ा टी-20 वर्ल्ड कप, यह कितनी खतरनाक?
ट्रेंडिंग
ढेर सारे भौंकते कुत्तों के बीच छिपी है एक बिल्ली! 99% लोग नहीं ढूंढ पाए, क्या आप ढूंढ पाएंगे?
ढेर सारे भौंकते कुत्तों के बीच छिपी है एक बिल्ली! 99% लोग नहीं ढूंढ पाए, क्या आप ढूंढ पाएंगे?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget