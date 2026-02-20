शादी के स्टेज पर डाउट सॉल्व करने पहुंच गया स्टूडेंट, मैडम के रिएक्शन ने लूट लिया इंटरनेट

टीचर का रिएक्शन देखने लायक था। स्कूल छूट सकता है, होमवर्क छूट सकता है, पर 'doubts' कभी पीछा नहीं छोड़ते।



एक छात्र ने अपनी टीचर की शादी में जाकर पूछा “Ma'am, I have one doubt”🙋‍♂️ pic.twitter.com/HQbtP4Oa04 — ममता राजगढ़ (@rajgarh_mamta1) February 19, 2026

आपने अक्सर स्कूलों से जुड़े फनी वीडियो सोशल मीडिया पर देखे होंगे. जहां बच्चे टीचर से डाउट पूछते हैं, इसे लेकर ही सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छात्र अपनी टीचर की शादी के स्टेज पर पहुंच कर डाउट पूछता नजर आ रहा है. शादी जैसे खास मौके पर पढ़ाई का जिक्र होते ही वहां मौजूद लोग भी मुस्कुरा देते हैं. वीडियो में दिख रहा है की शादी का फंक्शन चल रहा है, दुल्हन बनी टीचर स्टेज पर खड़ी है, तभी उनका एक स्टूडेंट वहां पहुंचता है और बहुत मासूम अंदाज में कहता है मैडम आई हैव वन डाउट इसके जवाब में जो टीचर का रिएक्शन आता है, वही इंटरनेट पर छा गया है.सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @rajgarh_mamta1 नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे क्लिप में एक स्टूडेंट शादी के स्टेज पर पहुंचकर अपनी टीचर से सवाल पूछने की कोशिश करता है. दरअसल इस वीडियो में एक स्टूडेंट अपनी ही टीचर की शादी के फंक्शन में पहुंच जाता है, वह स्टेज पर खड़ी टीचर के पास जाकर कहता है कि मैम आई हैव वन डाउट इसके जवाब में टीचर कहती है, इस पीरियड के बाद आना कल बोला था न तुम्हें. स्माइल के साथ टीचर का यह जवाब इस पल को इतना नेचुरल और मजेदार बना देता है कि वहां मौजूद लोग भी हंस पड़ते हैं. वहीं इस वीडियो को शेयर करने वाले व्यक्ति ने पोस्ट के साथ लिखा स्कूल छूट सकता है, होमवर्क छूट सकता है पर डाउट कभी पीछा नहीं छोड़ते, जब आपकी पढ़ाई का साया शादी के मंडप तक पहुंच जाएं. वहीं इस मजेदार मोमेंट ने सोशल मीडिया पर लोगों को अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों की याद दिला दी.स्टूडेंट टीचर का यह मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में मजाकिया रिएक्शंस देना शुरू कर दिए. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने लिखा जब आपकी पढ़ाई का साया शादी के मंडप तक पहुंच जाए. वहीं दूसरे ने लिखा डाउट विल क्लियर आफ्टर दिस मोमेंट. एक यूजर ने कमेंट किया टीचर बेचारी सोच रही होगी, क्या जवाब दूं इसको. तो वहीं किसी ने मजाक में लिखा आई हैव वन डाउट लड़का कैसा है. इसके अलावा एक और यूजर ने कमेंट किया स्टूडेंट को डाउट है तो डाउट क्लियर होना चाहिए, चाहे वह कोई भी टाइम हो. वहीं लास्ट में एक यूजर ने हंसते हुए कमेंट किया ऐसे छात्रों से भगवान बचाए किसी भी टीचर को.