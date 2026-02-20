एक्सप्लोरर
शादी के स्टेज पर डाउट सॉल्व करने पहुंच गया स्टूडेंट, मैडम के रिएक्शन ने लूट लिया इंटरनेट
एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छात्र अपनी टीचर की शादी के स्टेज पर पहुंचकर डाउट पूछता है. शादी जैसे खास मौके पर पढ़ाई का जिक्र होते ही वहां मौजूद लोग भी मुस्कुरा देते हैं.
आपने अक्सर स्कूलों से जुड़े फनी वीडियो सोशल मीडिया पर देखे होंगे. जहां बच्चे टीचर से डाउट पूछते हैं, इसे लेकर ही सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छात्र अपनी टीचर की शादी के स्टेज पर पहुंच कर डाउट पूछता नजर आ रहा है. शादी जैसे खास मौके पर पढ़ाई का जिक्र होते ही वहां मौजूद लोग भी मुस्कुरा देते हैं. वीडियो में दिख रहा है की शादी का फंक्शन चल रहा है, दुल्हन बनी टीचर स्टेज पर खड़ी है, तभी उनका एक स्टूडेंट वहां पहुंचता है और बहुत मासूम अंदाज में कहता है मैडम आई हैव वन डाउट इसके जवाब में जो टीचर का रिएक्शन आता है, वही इंटरनेट पर छा गया है.
टीचर की शादी में डाउट सॉल्व करने पहुंच गया स्टूडेंट
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @rajgarh_mamta1 नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे क्लिप में एक स्टूडेंट शादी के स्टेज पर पहुंचकर अपनी टीचर से सवाल पूछने की कोशिश करता है. दरअसल इस वीडियो में एक स्टूडेंट अपनी ही टीचर की शादी के फंक्शन में पहुंच जाता है, वह स्टेज पर खड़ी टीचर के पास जाकर कहता है कि मैम आई हैव वन डाउट इसके जवाब में टीचर कहती है, इस पीरियड के बाद आना कल बोला था न तुम्हें. स्माइल के साथ टीचर का यह जवाब इस पल को इतना नेचुरल और मजेदार बना देता है कि वहां मौजूद लोग भी हंस पड़ते हैं. वहीं इस वीडियो को शेयर करने वाले व्यक्ति ने पोस्ट के साथ लिखा स्कूल छूट सकता है, होमवर्क छूट सकता है पर डाउट कभी पीछा नहीं छोड़ते, जब आपकी पढ़ाई का साया शादी के मंडप तक पहुंच जाएं. वहीं इस मजेदार मोमेंट ने सोशल मीडिया पर लोगों को अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों की याद दिला दी.
सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन
स्टूडेंट टीचर का यह मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में मजाकिया रिएक्शंस देना शुरू कर दिए. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने लिखा जब आपकी पढ़ाई का साया शादी के मंडप तक पहुंच जाए. वहीं दूसरे ने लिखा डाउट विल क्लियर आफ्टर दिस मोमेंट. एक यूजर ने कमेंट किया टीचर बेचारी सोच रही होगी, क्या जवाब दूं इसको. तो वहीं किसी ने मजाक में लिखा आई हैव वन डाउट लड़का कैसा है. इसके अलावा एक और यूजर ने कमेंट किया स्टूडेंट को डाउट है तो डाउट क्लियर होना चाहिए, चाहे वह कोई भी टाइम हो. वहीं लास्ट में एक यूजर ने हंसते हुए कमेंट किया ऐसे छात्रों से भगवान बचाए किसी भी टीचर को.
टीचर की शादी में डाउट सॉल्व करने पहुंच गया स्टूडेंट
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @rajgarh_mamta1 नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे क्लिप में एक स्टूडेंट शादी के स्टेज पर पहुंचकर अपनी टीचर से सवाल पूछने की कोशिश करता है. दरअसल इस वीडियो में एक स्टूडेंट अपनी ही टीचर की शादी के फंक्शन में पहुंच जाता है, वह स्टेज पर खड़ी टीचर के पास जाकर कहता है कि मैम आई हैव वन डाउट इसके जवाब में टीचर कहती है, इस पीरियड के बाद आना कल बोला था न तुम्हें. स्माइल के साथ टीचर का यह जवाब इस पल को इतना नेचुरल और मजेदार बना देता है कि वहां मौजूद लोग भी हंस पड़ते हैं. वहीं इस वीडियो को शेयर करने वाले व्यक्ति ने पोस्ट के साथ लिखा स्कूल छूट सकता है, होमवर्क छूट सकता है पर डाउट कभी पीछा नहीं छोड़ते, जब आपकी पढ़ाई का साया शादी के मंडप तक पहुंच जाएं. वहीं इस मजेदार मोमेंट ने सोशल मीडिया पर लोगों को अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों की याद दिला दी.
टीचर का रिएक्शन देखने लायक था। स्कूल छूट सकता है, होमवर्क छूट सकता है, पर 'doubts' कभी पीछा नहीं छोड़ते।— ममता राजगढ़ (@rajgarh_mamta1) February 19, 2026
जब आपकी पढ़ाई का साया शादी के मंडप तक पहुँच जाए।😂
एक छात्र ने अपनी टीचर की शादी में जाकर पूछा “Ma'am, I have one doubt”🙋♂️ pic.twitter.com/HQbtP4Oa04
सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन
स्टूडेंट टीचर का यह मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में मजाकिया रिएक्शंस देना शुरू कर दिए. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने लिखा जब आपकी पढ़ाई का साया शादी के मंडप तक पहुंच जाए. वहीं दूसरे ने लिखा डाउट विल क्लियर आफ्टर दिस मोमेंट. एक यूजर ने कमेंट किया टीचर बेचारी सोच रही होगी, क्या जवाब दूं इसको. तो वहीं किसी ने मजाक में लिखा आई हैव वन डाउट लड़का कैसा है. इसके अलावा एक और यूजर ने कमेंट किया स्टूडेंट को डाउट है तो डाउट क्लियर होना चाहिए, चाहे वह कोई भी टाइम हो. वहीं लास्ट में एक यूजर ने हंसते हुए कमेंट किया ऐसे छात्रों से भगवान बचाए किसी भी टीचर को.
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
ट्रेंडिंग
शादी के स्टेज पर डाउट सॉल्व करने पहुंच गया स्टूडेंट, मैडम के रिएक्शन ने लूट लिया इंटरनेट
ट्रेंडिंग
सामान ही नहीं, 'सांसें' भी पहुंचा रही डिलिवरी एप्स! 90 साल की महिला के लिए फरिश्ता बनी एम्बुलेंस सेवा
ट्रेंडिंग
स्कूल से लौट रही छोटी बच्ची ने नाले में बहा दी किताब, यूजर्स बोले- प्रॉब्लम सॉल्व; देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
ट्रेन में हैरान करने वाला नजारा, सामान की रैक में जूता स्टैंड तो खुले वायर से मोबाइल चार्ज, देखें वायरल वीडियो
Advertisement
ट्रेंडिंग
6 Photos
भारतीय मूल के एग्जिक्यूटिव की दोस्ती ने अमेरिका की कंपनी को डुबो दिया, देखें वायरल पोस्ट
ट्रेंडिंग
5 Photos
पीली ड्रेस पहनें या पीला रेनकोट? बसंत पंचमी पर मौसम ने ली करवट तो कंफ्यूज हुए यूजर्स, वायरल हुए मीम्स
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Source: IOCL