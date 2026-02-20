हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगशादी के स्टेज पर डाउट सॉल्व करने पहुंच गया स्टूडेंट, मैडम के रिएक्शन ने लूट लिया इंटरनेट

शादी के स्टेज पर डाउट सॉल्व करने पहुंच गया स्टूडेंट, मैडम के रिएक्शन ने लूट लिया इंटरनेट

एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छात्र अपनी टीचर की शादी के स्टेज पर पहुंचकर डाउट पूछता है. शादी जैसे खास मौके पर पढ़ाई का जिक्र होते ही वहां मौजूद लोग भी मुस्कुरा देते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 20 Feb 2026 03:40 PM (IST)
आपने अक्सर स्कूलों से जुड़े फनी वीडियो सोशल मीडिया पर देखे होंगे. जहां बच्चे टीचर से डाउट पूछते हैं, इसे लेकर ही सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छात्र अपनी टीचर की शादी के स्टेज पर पहुंच कर डाउट पूछता नजर आ रहा है. शादी जैसे खास मौके पर पढ़ाई का जिक्र होते ही वहां मौजूद लोग भी मुस्कुरा देते हैं. वीडियो में दिख रहा है की शादी का फंक्शन चल रहा है, दुल्हन बनी टीचर स्टेज पर खड़ी है, तभी उनका एक स्टूडेंट वहां पहुंचता है और बहुत मासूम अंदाज में कहता है मैडम आई हैव वन डाउट इसके जवाब में जो टीचर का रिएक्शन आता है, वही इंटरनेट पर छा गया है.

टीचर की शादी में डाउट सॉल्व करने पहुंच गया स्टूडेंट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @rajgarh_mamta1 नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे क्लिप में एक स्टूडेंट शादी के स्टेज पर पहुंचकर अपनी टीचर से सवाल पूछने की कोशिश करता है. दरअसल इस वीडियो में एक स्टूडेंट अपनी ही टीचर की शादी के फंक्शन में पहुंच जाता है, वह स्टेज पर खड़ी टीचर के पास जाकर कहता है कि मैम आई हैव वन डाउट इसके जवाब में टीचर कहती है, इस पीरियड के बाद आना कल बोला था न तुम्हें. स्माइल के साथ टीचर का यह जवाब इस पल को इतना नेचुरल और मजेदार बना देता है कि वहां मौजूद लोग भी हंस पड़ते हैं. वहीं इस वीडियो को शेयर करने वाले व्यक्ति ने पोस्ट के साथ लिखा स्कूल छूट सकता है, होमवर्क छूट सकता है पर डाउट कभी पीछा नहीं छोड़ते, जब आपकी पढ़ाई का साया शादी के मंडप तक पहुंच जाएं. वहीं इस मजेदार मोमेंट ने सोशल मीडिया पर लोगों को अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों की याद दिला दी.

सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन

स्टूडेंट टीचर का यह मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में मजाकिया रिएक्शंस देना शुरू कर दिए. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने लिखा जब आपकी पढ़ाई का साया शादी के मंडप तक पहुंच जाए. वहीं दूसरे ने लिखा डाउट विल क्लियर आफ्टर दिस मोमेंट. एक यूजर ने कमेंट किया टीचर बेचारी सोच रही होगी, क्या जवाब दूं इसको. तो वहीं किसी ने मजाक में लिखा आई हैव वन डाउट लड़का कैसा है. इसके अलावा एक और यूजर ने कमेंट किया स्टूडेंट को डाउट है तो डाउट क्लियर होना चाहिए, चाहे वह कोई भी टाइम हो. वहीं लास्ट में एक यूजर ने हंसते हुए कमेंट किया ऐसे छात्रों से भगवान बचाए किसी भी टीचर को.
 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 20 Feb 2026 03:40 PM (IST)
Trending News VIRAL VIDEO Teacher Wedding Viral Student Doubt Video
