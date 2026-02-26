रील बनाने निकली टीटी साहिबा की बन गई रेल, DRM ने लगाई फटकार तो बुझ गई वायरल होने की आग

रेलवे प्लेटफॉर्म पर गूंजती अनाउंसमेंट. ट्रेनों की आवाजाही. यात्रियों की भीड़. और इसी बीच मोबाइल कैमरे की ओर बढ़ता एक हाथ. आज के दौर में जहां हर पल कंटेंट बन सकता है, वहीं ड्यूटी और डिजिटल दुनिया की सीमाएं भी धुंधली होती जा रही हैं. सोशल मीडिया ने आम लोगों को पहचान दी है, लेकिन सरकारी नौकरी और वायरल होने की चाह जब एक साथ आ जाए तो मामला चर्चा का विषय बन ही जाता है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़ा ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर बहस का मुद्दा बना हुआ है.

ड्यूटी के दौरान रील बनाने चली थी, रेल बन गई

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक महिला TTE का वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वह कथित तौर पर ड्यूटी के दौरान रील बनाती नजर आईं. वीडियो पर “सबसे सुंदर TTE” जैसे टैग लगाए गए और देखते ही देखते क्लिप हजारों-लाखों व्यूज बटोरने लगी. इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म पर यूजर्स ने इस वीडियो को जमकर शेयर किया.

वायरल होने पर यूजर्स करने लगे कार्रवाई की मांग

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया. एक वर्ग ने महिला कर्मचारी की तारीफ करते हुए कहा कि काम के साथ अपनी पर्सनालिटी दिखाना गलत नहीं है. वहीं दूसरे वर्ग ने सवाल उठाया कि क्या सरकारी ड्यूटी के दौरान इस तरह रील बनाना नियमों के खिलाफ नहीं है. कई यूजर्स ने रेलवे प्रशासन को टैग करते हुए कार्रवाई की मांग भी की.

दिल्ली मंडल के अधिकारियों ने लिया संज्ञान

मामला बढ़ता देख दिल्ली मंडल के अधिकारियों ने संज्ञान लिया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक DRM दिल्ली ने मामले की जांच कर कर्मचारी को नियमों की जानकारी दी और वीडियो हटाने को कहा. हालांकि इस पूरे प्रकरण में किसी बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से ट्रेंड करने लगी.

यह भी पढ़ें: शादी के स्टेज पर डाउट सॉल्व करने पहुंच गया स्टूडेंट, मैडम के रिएक्शन ने लूट लिया इंटरनेट

सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस

सोशल मीडिया के इस दौर में जहां हर कोई इंफ्लुएंसर बनने की दौड़ में है, वहां पेशेवर जिम्मेदारियों और डिजिटल अभिव्यक्ति के बीच संतुलन बेहद जरूरी हो जाता है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का यह मामला इसी संतुलन की कसौटी बन गया है. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है. कोई इसे आत्मविश्वास की मिसाल बता रहा है तो कोई इसे नियमों की अनदेखी कह रहा है. लेकिन एक बात साफ है कि डिजिटल दुनिया में एक छोटी सी रील भी बड़ी बहस खड़ी कर सकती है.

यह भी पढ़ें: यूपी में पालतू जानवर को लेकर छिड़ी बहस, दुल्हन ने पालतू कुत्ते को पीटने पर तोड़ी शादी, मामला हुआ वायरल