हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगरील बनाने निकली टीटी साहिबा की बन गई रेल, DRM ने लगाई फटकार तो बुझ गई वायरल होने की आग

रील बनाने निकली टीटी साहिबा की बन गई रेल, DRM ने लगाई फटकार तो बुझ गई वायरल होने की आग

सोशल मीडिया पर एक महिला TTE का वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वह कथित तौर पर ड्यूटी के दौरान रील बनाती नजर आईं. वीडियो पर “सबसे सुंदर TTE” जैसे टैग लगाए गए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 26 Feb 2026 08:51 AM (IST)
Preferred Sources

रेलवे प्लेटफॉर्म पर गूंजती अनाउंसमेंट. ट्रेनों की आवाजाही. यात्रियों की भीड़. और इसी बीच मोबाइल कैमरे की ओर बढ़ता एक हाथ. आज के दौर में जहां हर पल कंटेंट बन सकता है, वहीं ड्यूटी और डिजिटल दुनिया की सीमाएं भी धुंधली होती जा रही हैं. सोशल मीडिया ने आम लोगों को पहचान दी है, लेकिन सरकारी नौकरी और वायरल होने की चाह जब एक साथ आ जाए तो मामला चर्चा का विषय बन ही जाता है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़ा ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर बहस का मुद्दा बना हुआ है.

ड्यूटी के दौरान रील बनाने चली थी, रेल बन गई

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक महिला TTE का वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वह कथित तौर पर ड्यूटी के दौरान रील बनाती नजर आईं. वीडियो पर “सबसे सुंदर TTE” जैसे टैग लगाए गए और देखते ही देखते क्लिप हजारों-लाखों व्यूज बटोरने लगी. इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म पर यूजर्स ने इस वीडियो को जमकर शेयर किया.

वायरल होने पर यूजर्स करने लगे कार्रवाई की मांग

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया. एक वर्ग ने महिला कर्मचारी की तारीफ करते हुए कहा कि काम के साथ अपनी पर्सनालिटी दिखाना गलत नहीं है. वहीं दूसरे वर्ग ने सवाल उठाया कि क्या सरकारी ड्यूटी के दौरान इस तरह रील बनाना नियमों के खिलाफ नहीं है. कई यूजर्स ने रेलवे प्रशासन को टैग करते हुए कार्रवाई की मांग भी की.

दिल्ली मंडल के अधिकारियों ने लिया संज्ञान

मामला बढ़ता देख दिल्ली मंडल के अधिकारियों ने संज्ञान लिया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक DRM दिल्ली ने मामले की जांच कर कर्मचारी को नियमों की जानकारी दी और वीडियो हटाने को कहा. हालांकि इस पूरे प्रकरण में किसी बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से ट्रेंड करने लगी.

यह भी पढ़ें: शादी के स्टेज पर डाउट सॉल्व करने पहुंच गया स्टूडेंट, मैडम के रिएक्शन ने लूट लिया इंटरनेट

सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस

सोशल मीडिया के इस दौर में जहां हर कोई इंफ्लुएंसर बनने की दौड़ में है, वहां पेशेवर जिम्मेदारियों और डिजिटल अभिव्यक्ति के बीच संतुलन बेहद जरूरी हो जाता है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का यह मामला इसी संतुलन की कसौटी बन गया है. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है. कोई इसे आत्मविश्वास की मिसाल बता रहा है तो कोई इसे नियमों की अनदेखी कह रहा है. लेकिन एक बात साफ है कि डिजिटल दुनिया में एक छोटी सी रील भी बड़ी बहस खड़ी कर सकती है.

यह भी पढ़ें: यूपी में पालतू जानवर को लेकर छिड़ी बहस, दुल्हन ने पालतू कुत्ते को पीटने पर तोड़ी शादी, मामला हुआ वायरल

Published at : 26 Feb 2026 08:51 AM (IST)
Tags :
Viral News TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
रील बनाने निकली टीटी साहिबा की बन गई रेल, DRM ने लगाई फटकार तो बुझ गई वायरल होने की आग
रील बनाने निकली टीटी साहिबा की बन गई रेल, DRM ने लगाई फटकार तो बुझ गई वायरल होने की आग
ट्रेंडिंग
ढेर सारे भौंकते कुत्तों के बीच छिपी है एक बिल्ली! 99% लोग नहीं ढूंढ पाए, क्या आप ढूंढ पाएंगे?
ढेर सारे भौंकते कुत्तों के बीच छिपी है एक बिल्ली! 99% लोग नहीं ढूंढ पाए, क्या आप ढूंढ पाएंगे?
ट्रेंडिंग
Video: रील के चक्कर में हाईवे बना डांस फ्लोर, पापा की परियां बनी नागिन फिर जमकर किया डांस, वीडियो वायरल
रील के चक्कर में हाईवे बना डांस फ्लोर, पापा की परियां बनी नागिन फिर जमकर किया डांस, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: लड़की का डांस देख खाना पीना भूले बाराती, ठुमकों की गड़गड़ाहट ने चुराया यूजर्स का दिल
लड़की का डांस देख खाना पीना भूले बाराती, ठुमकों की गड़गड़ाहट ने चुराया यूजर्स का दिल
Advertisement

वीडियोज

NCERT Syllabus Change: 8वीं की किताब से हटा 'विवादित' चैप्टर! शिक्षा बोर्ड का बड़ा फैसला | Breaking
Patna Breaking: प्याज कारोबारी सोनू की गोली मारकर हत्या, बदमाश फरार | Bihar Crime | ABP News
Delhi Bomb Blast में NIA का बड़ा एक्शन, 2 और खूंखार आतंकी गिरफ्तार | Breaking | ABP News
Shimla News: तीनों आरोपियों को लेकर दिल्ली रवाना हुई पुलिस | AI Summit | Congress | Breaking
Jharkhand Fire Breaking: हाईवे पर भिड़े 4 बड़े वाहन, धू-धू कर जले कंटेनर और हाईवा | Dumka | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद NCERT ने मानी अपनी गलती, कहा- 'न्यायपालिका का सम्मान, अनजाने में हुआ...'
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद NCERT ने मानी अपनी गलती, कहा- 'न्यायपालिका का सम्मान, अनजाने में हुआ...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अंधेरे में काम करने वालों को उजाला...', CM योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना
'अंधेरे में काम करने वालों को उजाला...', CM योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना
विश्व
PM Modi Israel Visit: एक ही कार में सवार हुए पीएम मोदी और नेतन्याहू, फोटो डालकर पाकिस्तान को चिढ़ाया, शहबाज को लगेगी मिर्ची
एक ही कार में सवार हुए पीएम मोदी और नेतन्याहू, फोटो डालकर पाकिस्तान को चिढ़ाया, शहबाज को लगेगी मिर्ची
क्रिकेट
श्रीलंका की हार से पाकिस्तान की क्यों बढ़ी टेंशन? ग्रुप 2 का सेमीफाइनल समीकरण समझिए
श्रीलंका की हार से पाकिस्तान की क्यों बढ़ी टेंशन? ग्रुप 2 का सेमीफाइनल समीकरण समझिए
बॉलीवुड
‘पापा के लिए सब करेंगे’, धर्मेंद्र की मौत के बाद बॉबी और सनी के साथ अनबन के रूमर्स पर बोलीं हेमा मालिनी
‘पापा के लिए सब करेंगे’, धर्मेंद्र की मौत के बाद बॉबी-सनी के साथ अनबन के रूमर्स पर बोलीं हेमा मालिनी
इंडिया
Weather Forecast: यूपी में गर्मी, उत्तराखंड में बारिश, दिल्ली, बिहार, समेत देश में 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम? जानें ताजा अपडेट
यूपी में गर्मी, उत्तराखंड में बारिश, दिल्ली, बिहार, समेत देश में 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम? जानें ताजा अपडेट
हेल्थ
Urinating During Shower: नहाते वक्त पेशाब आना क्या खराब सेहत की निशानी? प्रेमानंद महाराज ने बता दी इस दिक्कत की हकीकत
नहाते वक्त पेशाब आना क्या खराब सेहत की निशानी? प्रेमानंद महाराज ने बता दी इस दिक्कत की हकीकत
यूटिलिटी
गुम हो जाए चेकबुक तो तुरंत कर लें यह काम, वरना मिनटों में खाली हो जाएगा खाता
गुम हो जाए चेकबुक तो तुरंत कर लें यह काम, वरना मिनटों में खाली हो जाएगा खाता
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget