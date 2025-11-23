व्यूज के चक्कर में मां-बेटी ने किया अश्लील डांस, वीडियो देख खौल उठेगा आपका भी खून

सोशल मीडिया की दुनिया में कभी-कभी सबसे बड़ी सनसनी न तो बड़े सितारे बनाते हैं और न ही किसी भव्य सेट का कमाल होता है. असली वायरल charm उन लोगों की होती है जो अपनी सादगी, अपने आत्मविश्वास और अपने दिल वाले अंदाज से इंटरनेट का दिल जीत लेते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ उस वीडियो के साथ जिसमें एक मां और बेटी खुले आंगन में दिल खोलकर डांस करती नजर आती हैं. न कोई फिल्मी सेट. न कोई भारी-भरकम कैमरा. न कोई high-end प्रॉप्स. सिर्फ दो खुशदिल चेहरे, खुला आसमान और जमकर थिरकता देसी swag. लेकिन यही natural vibe अब मां बेटी के लिए गले का कांटा बन चुकी है क्योंकि सोशल मीडिया यूजर्स इनके डांस को अश्लील करार दे रहे हैं.

मां बेटी ने किया अश्लील डांस!

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मां-बेटी की डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. खुले आंगन में शूट किए गए इस वीडियो में दोनों बेहद बोल्ड अंदाज में देसी बीट्स पर थिरकती दिखाई दे रही हैं. वीडियो में बेटी काले रंग के आउटफिट में है और मां मैरून टॉप व ढीले सलवार वाले देसी कॉम्बिनेशन में. दोनों के चेहरे पर किसी तरह का दिखावा नहीं है, लेकिन डांस लोगों को अश्लील लग रहा है और यूजर्स खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं. अब इनका ये natural expression लोगों को यह वीडियो बार-बार देखने पर मजबूर तो कर रहा है लेकिन कई यूजर्स का खून भी खौला रहा है.

ग्लैमरस, मॉडर्न और इमोशनल का कॉम्बो है ये डांस

हालांकि वीडियो के वायरल होने का सबसे बड़ा कारण इसका बिल्कुल ground-level emotional connect है. सोशल मीडिया पर अक्सर ग्लैमरस कंटेंट देखने को मिलता है, लेकिन ये कॉम्बो मॉडर्न और ग्लैमरस होने के साथ साथ इमोशनल टच वाला भी था. अब वीडियो को लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Tejas Crashed: परकटे पक्षी की तरह गिरा तेजस और जमीन छूते ही लगी आग... डरा देगा वायरल वीडियो

फिर क्यों भड़के यूजर्स?

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मां बेटी के रिश्ते का लिहाज रखना चाहिए था. एक और यूजर ने लिखा...फेमस होने के लिए लोग किसी भी हद तक जा रहे हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...आपके घर वाले नहीं देखते आपका कंटेंट या फिर सपोर्ट करते हैं.

यह भी पढ़ें: चलती ट्रेन में कुकिंग शो! AC कोच में महिला ने बनाई मैगी, लोग भड़क उठे