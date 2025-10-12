अंबानी के घर आना_जाना है! छत पर बैठ नोटों की गड्डियां गिनने लगा बंदर- वीडियो देख लोग हैरान

सोशल मीडिया की दुनिया हर दिन कुछ न कुछ ऐसा दिखा देती है जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये हकीकत है या कोई मजाक. कभी इंसान जानवरों की नकल करते दिखते हैं तो कभी जानवर इंसानों से ज्यादा समझदार नजर आते हैं. अब ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है जिसमें एक बंदर बड़े इत्मीनान से 500 रुपये के नोट गिनता दिखाई दे रहा है. जी हां, बंदर. वो भी ऐसे गिनते हुए जैसे कोई दुकानदार दिनभर की कमाई का हिसाब जोड़ रहा हो.

मकान की छत पर बैठ नोटों का बंडल गिनता दिखा बंदर

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बंदर किसी मकान की छत की दीवार पर बैठा है. उसके सामने नोटों की गड्डी रखी है और वो बेहद ध्यान से एक-एक नोट उठाकर गिन रहा है. हैरानी की बात ये है कि बंदर के हाथ में 500 रुपये के नोट हैं और वो बिल्कुल उसी अंदाज में गिनाई कर रहा है जैसे कोई अकाउंटेंट अपने ऑफिस में करता है. कभी नोटों को पलटता है, कभी गिनने के बाद मुस्कराता है और फिर दोबारा गिनने लगता है. यह नजारा देखने वालों के चेहरे पर हंसी भी ला देता है और हैरानी भी छोड़ जाता है.

आप अगर कही घूमने जाते है तो अपने पैसे का अवश्य ध्यान रखे क्योंकि ऐसे बंदर हर जगह मिल जायेंगे।



इस बंदर ने एक माताजी का पर्स छीनकर उसमें से पैसे निकाल लिए इसलिए सावधान रहे और सतर्क भी। pic.twitter.com/qQLK197McY — RACHIT (@funny_memes04) October 8, 2025

पैसे छीनकर छत पर बैठा बंदर!

यह वीडियो इस बात का भी उदाहरण है कि सोशल मीडिया पर कंटेंट की दुनिया में कुछ भी चल सकता है. बस उसमें थोड़ी सी “ह्यूमन टच” होनी चाहिए. बंदर के नोट गिनते इस वीडियो ने लोगों को खूब गुदगुदाया है और साथ ही सोचने पर भी मजबूर किया है कि शायद अब बंदरों ने भी सीख लिया है कि पैसे की अहमियत क्या होती है. वीडियो देख लोग कह रहे हैं कि बंदर का अंबानी के साथ उठना बैठना है. हालांकि लोग दावा कर रहे हैं कि बंदर किसी भक्त से ये पैसे छिनाकर भागा है. बताया जा रहा है कि वृंदावन घूमने आई एक महिला के पर्स से बंदर ने 10 हजार का बंडल निकाल लिया था, जिसके बाद बंदर ने कुछ ही मिनटों में इसे वापस भी कर दिया

यूजर्स बोले, अंबानी के साथ उठना बैठना है

वीडियो को @funny_memes04 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...घूमते वक्त पैसों का ध्यान रखे, ये बंदर कुछ भी छीनकर भाग सकते हैं. एक और यूजर ने लिखा...लगता है बंदर का अंबानी के साथ उठना बैठना है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अब बंदरों को भी पैसों की अहमियत पता लग गई है.

