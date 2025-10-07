Bihar Jobs 2025: बिहार में जूनियर इंजीनियर पद के लिए निकली बंपर भर्ती, 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे आवेदन
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है. BTSC जूनियर इंजीनियर भर्ती 2025 के तहत 2747 पदों पर भर्ती की जाएगी. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं अपने करियर को मजबूती देना चाहते हैं और अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं तो ये भर्ती आपके लिए एक सुनहरा अवसर है आवेदन करने में देर न करें और जल्द से जल्द इस मौका का फायदा उठाएं. अगर आपका डिप्लोमा सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, तो ये नौकरी आपके लिए बेस्ट है. इसमें शानदार सैलरी भी दी जा रही है.
इस भर्ती में कुल 2747 पद निकाले गए हैं जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के 2591 पद, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 86 पद और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 70 पद शामिल हैं आयोग ने इन पदों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
जरूरी योग्यता
उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना जरूरी है साथ ही BE या B.Tech करने वाले भी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
आयु सीमा
इस नौकरी के लिए आवेदन करने वाले की उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 37 साल होनी चाहिए वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के हिसाब से उम्र में छूट मिलेगी.
ऐसे होगा चयन
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा. एग्जाम कुल 100 अंक का होगा. इसमें जनरल स्टडीज से 20 सवाल, डोमेन नॉलेज(Civil/Mechanical/Electrical) के 80 सवाल होंगे. इसके अलावा गलत जवाब पर 0.25 अंक कटेंगे.
कितनी मिलेगी सैलरी
जो उम्मीदवार चुने जाएंगे उन्हें हर महीने 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक की सैलरी मिलेगी इसके अलावा उन्हें महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और सरकारी नियमों के हिसाब से दूसरी सुविधाओं का भी फायदा मिलेगा.
कैसे करें आवेदन
- सबसे पहले BTSC की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाएँ.
- होमपेज पर Junior Engineer Recruitment 2025 लिंक पर क्लिक करें.
- मांगी गई जानकारी भरें और रजिस्ट्रेशन करें.
- फिर उम्मीदवार आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
- आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें.
- भविष्य के लिए फॉर्म का प्रिंट आउट रख लें.
