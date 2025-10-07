बिहार चुनाव ड्यूटी कर रहे पीठासीन अधिकारी को कितना मिलेगा पैसा? इस बार हो जाएगी बल्ले-बल्ले?

बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अब चुनाव ड्यूटी पर तैनात पीठासीन अधिकारियों की सैलरी में बदलाव की जानकारी सामने आई है. चुनाव आयोग ने इस बार पीठासीन अधिकारियों को मिलने वाले पैसे में बढ़ोतरी की घोषणा की है.

पहले पीठासीन अधिकारियों को हर दिन 350 रुपये मिलते थे, लेकिन इस बार इस रकम में बढ़ोतरी की गई है. अब उन्हें प्रतिदिन 500 रुपये या एकमुश्त 2,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा. इस बदलाव से न केवल ड्यूटी करने वाले अधिकारियों को आर्थिक फायदा मिलेगा, बल्कि चुनाव प्रक्रिया में उनकी भागीदारी और उत्साह भी बढ़ेगा.

पीठासीन अधिकारी चुनाव प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा होते हैं. यह अधिकारी मतदान केंद्र पर तैनात होते हैं और चुनाव के दौरान पूरे मतदान प्रक्रिया की निगरानी करते हैं. उनके जिम्मेदारी के दायरे में यह सुनिश्चित करना होता है कि मतदान निष्पक्ष, स्वतंत्र और सुचारु रूप से हो.

करते हैं ये काम

पीठासीन अधिकारी यह भी देखते हैं कि मतदान केंद्र पर मतदाताओं की सुविधा बनी रहे. वे मतदान केंद्र के संचालन, ईवीएम की सुरक्षा और मतदाता सूची के अपडेट की जांच करते हैं. किसी भी गड़बड़ी या अनियमितता की जानकारी वे तुरंत उच्च अधिकारियों को देते हैं.

चुनाव ड्यूटी के दौरान पीठासीन अधिकारी को मिलने वाले अन्य लाभों में यात्रा भत्ता, भोजन और आवश्यक सुविधाएं शामिल होती हैं. इस बार 500 रुपये प्रतिदिन की दर या 2,000 रुपये का एकमुश्त भुगतान उन्हें मिलने से उनकी मेहनत का सही मुआवजा मिलेगा.

डेट्स का एलान

चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया है. राज्य में मतदान 6 और 11 नवंबर को होंगे, जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. इस एलान के साथ ही बिहार में आचार संहिता भी लागू हो गई है. एसआईआर (मतदाता सूची) को लेकर पहले विपक्ष ने आयोग पर कई सवाल उठाए थे. 30 सितंबर 2025 को आयोग ने अंतिम एसआईआर सूची जारी की, जिसमें बिहार में कुल 7,41,92,357 मतदाता पंजीकृत हैं.

