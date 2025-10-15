मरने पर कौन कौन आता है ये देखने के लिए शख्स ने निकलवाई खुद की शव यात्रा- माथा पीटने लगे यूजर्स

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमरने पर कौन कौन आता है ये देखने के लिए शख्स ने निकलवाई खुद की शव यात्रा- माथा पीटने लगे यूजर्स

बिहार के गया के रहने वाले वायुसेना से रिटायर्ड मोहन लाल ने खुद के खर्चे पर मुक्तिधाम का निर्माण कराया था. इसी मुक्तिधाम के प्रचार के लिए उन्होंने अपने पुतले की शवयात्रा निकलवाई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 15 Oct 2025 03:13 PM (IST)
दुनिया में अजीब अजीब तरह के लोग देखे होंगे. सोशल मीडिया हो या फिर असल दुनिया, लोग अटेंशन लेने के लिए क्या कुछ नहीं करते. लेकिन बिहार के रहने वाले एक शख्स ने जो कारनामा किया है उसे देखने के बाद मुमकिन है कि आप अपना सिर दीवार पर दे मारेंगे. यहां गया जिले के एक शख्स ने कथित तौर पर पहले तो मरने और फर्जी शवयात्रा की खबर पूरे गांव में फैलाई और नाटक किया फिर अपनी ही फर्जी शवयात्रा निकलवा डाली, और वो भी केवल इसलिए क्योंकि उसे जानना था कि उसके मरने पर कौन कौन आएगा.

वायुसेना से रिटायर्ड शख्स ने निकाली खुद की शव यात्रा

दरअसल, बिहार के गया के रहने वाले वायुसेना से रिटायर्ड मोहन लाल ने खुद के खर्चे पर मुक्तिधाम का निर्माण कराया था. इसी मुक्तिधाम के प्रचार के लिए उन्होंने अपने पुतले की शवयात्रा निकलवाई. 74 साल के मोहन लाल ने ये भी जानने की कोशिश की, कि उनके मरने पर कौन कौन उनकी शवयात्रा में शामिल होगा. कितने लोग उन्हें देखने आएंगे और कितने लोग उनकी मौत पर मातम मनाएंगे. घटना गया जिले के गुरारू प्रखंड के कोंची गांव की बताई जा रही है.

6 लाख रुपये की लागत से बनवाया मुक्तिधाम, प्रचार के लिए खेला पूरा खेल

दरअसल, गांव में 6 लाख रुपये की लागत से उन्होंने जो मुक्तिधाम बनवाया था उसका भी वो प्रचार करना चाहते थे. इसलिए उन्होंने पूरे गांव में अपनी शवयात्रा की जानकारी फैलाई जिसके बाद धीरे धीरे करके लोग उनकी शवयात्रा के लिए इकट्ठा होना शुरू हो गए. इसके बाद लोगों का प्यार और सम्मान देखकर मोहनलाल हैरान रह गए. गांव में लोगों को दाह संस्कार के लिए बरसात के दौरान काफी परेशान होना पड़ता था, इन्हीं सब कठिनाईयों को देखने के बाद मोहनलाल ने अपने खर्चे पर मुक्तिधाम बनाने का ऐलान किया और उसे पूरा भी किया.

यूजर्स भी रह गए हैरान

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये खबर फैली लोग हैरान रह गए. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स भी कहां पीछे रहने वाले थे. शख्स की इस हरकत को देख एक यूजर ने लिखा...बड़े खतरनाक लोग हैं, लेकिन काम अच्छा कर रहे हैं. एक और यूजर ने लिखा....लोगों का प्यार देखने के लिए ये आइडिया वैसे बुरा नहीं है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....भाई चाचा तो ऑन फायर निकले. क्या जुगाड़ निकाला है लोगों की असलियत पता करने का.

Published at : 15 Oct 2025 03:13 PM (IST)
