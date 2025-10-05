सांप का नाम सुनते ही लोगों के जहन में मौत दौड़ जाती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं. ऐसे में जब अजगर किसी से लिपट जाए तो जान बाद में निकलती है पहले पसीना छूट जाता है. इन जीवों से खेलना यमराज को सीधे सीधे न्यौता देने जैसा होता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स खतरनाक अजगर सांप के फन को पहले पैरों से रौंदता है फिर अजगर का पलटवार देख उसकी हालत पतली हो जाती है और वो जिंदगी की भीख मांगने लगता है.

अजगर को पैरों तले रौंदने लगा शख्स

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में शख्स गली में अचानक आए एक अजगर को रेस्क्यू के दौरान ऐसे ट्रीट करता है मानों वो एक खिलौना हो. शख्स पहले तो अजगर के फन पर पैर रखता है फिर उसे कुचलने की कोशिश करता है. आसपास खड़े लोग मौत का ये खुला नाच देखते रहते हैं. लेकिन अजगर इस दौरान अपनी सबसे पुरानी चाल चलता है और वो शख्स की टांग को अपने शरीर से जकड़ना शुरू कर देता है. जिसके बाद शख्स की हालत बेहद खराब हो जाती है और वो खुद को छुड़ाने के चक्कर में अजगर के मुंह से पैर हटा लेता है, जिसके बाद तो मानों अजगर को फ्री हैंड ही मिल जाता है, और वो शख्स पर हमला कर देता है.

फिर अजगर ने याद दिलाई औकात

जैसे ही अजगर हमला करने लगता है शख्स जोर जोर से छटपटाने लगता है जिसके बाद आसपास के लोग भी उसकी मदद के लिए आते हैं लेकिन अजगर के आतंक के सामने किसी की नहीं चलती है. हालांकि आखिर में शख्स का पैर फिसलता है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है जिससे अजगर की पकड़ ढीली पड़ जाती है और वो शख्स से अलग हटकर वहां से चला जाता है. ये सब देखकर शख्स की जान हलक में आ जाती है और उसकी शक्ल से ऐसा लगता है मानों जिंदगी की सबसे बड़ी गलती उसने आज ही की हो.

यूजर्स ने ले लिए शख्स के मजे

वीडियो को Prem K Jaiswar नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मिल गया ना स्वाद, निकल गई सारी हवा. एक और यूजर ने लिखा....भाई के प्राण मुंह में आ गए, अच्छा सबक मिला है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....मौत को छूकर टक से वापस आ गया भाई, अब कभी ये गलती नहीं करेगा.

