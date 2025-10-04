ये कैसा रावण है... छोटा हाथी पर निकली जलते हुए रावण की सवारी, वीडियो देखकर दहशत में यूजर्स

आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा मंच बन चुका है, जहां हर दिन कुछ न कुछ नया और चौंकाने वाला देखने को मिल जाता है. कभी कोई डांस वीडियो लोगों को हंसा देता है, तो कभी कोई अजीब घटना सबको सोचने पर मजबूर कर देती है. ऐसे में दशहरे के मौके पर एक वीडियो ने इंटरनेट पर हड़कंप मचा दिया है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और डरे हुए भी हैं. यह वीडियो एक इलाके की है, जहां दशहरे के दिन रावण दहन से पहले ही कुछ ऐसा हो गया कि लोग अपनी जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे. सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में एक जलता हुआ रावण, छोटी हाथी यानी छोटे ट्रक पर सवार होकर सड़क पर दौड़ रहा है और लोग उसे देखकर दंग रह गए.

क्या है वायरल वीडियो

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही रावण छोटी हाथी पर सवार होकर रास्ते से गुजर रहा था, किसी तरह उसमें आग लग गई. तेज हवा के कारण आग कुछ ही पलों में पूरे पुतले में फैल गई. इसके बाद जो हुआ, वो और भी खतरनाक था. रावण के अंदर भरे हुए पटाखे फूटने लगे. चलती हुई गाड़ी पर जब धमाके शुरू हुए तो लोग डर के मारे इधर-उधर भागने लगे. बाजार में अफरा-तफरी मच गई. किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है. गाड़ी का ड्राइवर भी एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन फिर उसने सूझ-बूझ दिखाते हुए गाड़ी को भीड़ से दूर ले जाने की कोशिश की.

लोगों ने सोशल मीडिया पर क्या कहा

घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर @ChapraZila ने इसे X पर शेयर किया और देखते ही देखते इस पर हजारों व्यूज और कमेंट्स आ गए. लोग तरह-तरह के मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. कोई कह रहा है कि ये रावण तो बिना स्टेज के ही फुल एक्शन में आ गया, तो वहीं एक यूजर ने लिखा कि छोटी हाथी पर जलता हुआ रावण, अब तो दशहरा भी थ्रिलर बन गया, वहीं एक यूजर ने लिखा कि ये रावण तो अपने साथ 3-4 लोगों को लेकर ही मानेगा, वहीं कुछ यूजर कह रहे हैं कि ये तो हॉलीवुड मूवी का ट्रेलर लग रहा है.

