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SP-DSP आए फिर भी लड़के ने नहीं थूका पान, यूजर्स बोले- बनारसी है, पान की लाली...

वायरल हो रहे एक वीडियो में सड़क पर खड़े एक आदमी के मुंह में पान भरा हुआ है, तभी मौके पर पुलिस वहां पहुंचती है. वहीं पुलिस की मौजूदगी के बाद भी युवक पान थूकने से साफ इनकार करता दिखता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 20 Mar 2026 10:05 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी है और अपनी हंसी भी नहीं रोक पा रहे हैं. दरअसल वायरल हो रहे एक वीडियो में एक आदमी पुलिस अधिकारियों के सामने भी अपने मुंह में भरा पान थूकने से मना करता नजर आ रहा है. आमतौर पर पुलिस की मौजूदगी में लोग तुरंत नियम मान लेते हैं, लेकिन यहां मामला बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है. यही वजह है कि यह क्लिप इंटरनेट पर तेजी से शेयर हो रही है और बनारसी स्वैग के नाम से चर्चा का विषय बनी हुई है. इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोग कई तरह के कमेंट्स करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं.

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एसपी-डीएसपी आए, फिर भी लड़के ने नहीं थूका पान

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @annu_1AD नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वहीं इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर खड़े एक आदमी के मुंह में पान भरा हुआ है, तभी मौके पर पुलिस के अधिकारी जिनमे एसपी और डीएसपी भी बताए जा रहे हैं, वहां पहुंचते हैं. वहीं एसपी और डीएसपी उसे युवक से कुछ सवाल पूछते हुए भी नजर आते हैं, जिसका वह युवक जवाब देता हुआ दिखाई देता है. हालांकि पुलिस की मौजूदगी के बाद भी युवक पान थूकने से साफ इनकार करता दिखता है. उसके चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लगता है कि उसके सामने कोई भी आ जाए वह पान नहीं थूकेगा. वहीं इस वीडियो को शेयर करने वाले ने पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा पान नहीं थूकना है चाहे एसपी या डीएसपी कोई भी आ जाए. इसके बाद यह वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. वहीं यह कमेंट सेक्शन के अनुसार यह वीडियो बनारस का बताया जा रहा है.



बनारसी पान पर यूजर्स के मजेदार कमेंट्स

यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग कई तरह के कमेंट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है बनारसी है, पान की लाली इतनी आसानी से नहीं थूकते हैं. वहीं दूसरे ने कमेंट किया भाई ने सही किया, बेकार में पैसे पानी में जाते. एक और यूजर ने मजाक में लिखा भाई वो राष्ट्रीय माउथ फ्रेशनर है तो किसी ने लिखा पान की कीमत क्या जाने पुलिस बाबू. एक यूजर ने लिखा एसपी-डीएसपी होंगे अपने थाने के, सड़क पर खड़े होकर किसी को भी राेब थोड़ी दिखा सकते हैं. वहीं एक दूसरे यूजर ने दावा किया यह बनारस का पुराना वीडियो है, सिर्फ रील बाजी हो रही है. एक यूजर ने कहा भाई, यह तो गजब का अनुशासन है तो वहीं दूसरे ने लिखा एसपी-डीएसपी आ गए तो भगवान आ गए क्या. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 20 Mar 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Banarasi Paan Viral Video Viral Paan Clip SP DSP Viral Video
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