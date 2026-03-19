हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगगैस खत्म तो निकाला अनोखा जुगाड़, हीट रॉड से खाना बनाता टेक्नीशियन हुआ वायरल

गैस खत्म तो निकाला अनोखा जुगाड़, हीट रॉड से खाना बनाता टेक्नीशियन हुआ वायरल

वायरल हो रहे वीडियो में गैस चूल्हे की जगह एक स्टील के बर्तन में सब्जी बन रही है, लेकिन यहां नीचे गैस की आंच नहीं बल्कि ऊपर से एक इमर्शन हीट रॉड बर्तन में डाली गई है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 19 Mar 2026 05:14 PM (IST)
Preferred Sources
देश के कई हिस्सों में एलपीजी से जुड़ी दिक्कत सामने आ रही हैं. कई जगह पर एलपीजी की शॉर्टेज बताई जा रही है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं. हालांकि एलपीजी की चर्चा के बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान भी कर दिया है और सोचने पर मजबूर भी कर दिया है. वायरल हो रहे इस वीडियो में एक टेक्नीशियन गैस खत्म होने के बाद खाना बनाने के लिए ऐसा जुगाड़ लगता है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है.
 
यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @vasudevahimank नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. जहां लोग खाना बनाने के इस अनोखे तरीके पर तरह-तरह के रिएक्शंस देते हुए भी नजर आ रहे हैं.

ये भी पढ़ें-Video: मां तो मां होती है… विदेशी ट्रैवलर को गांव में बूढ़ी महिला ने दिया मां जैसा प्यार, वीडियो वायरल
 
गैस खत्म हुआ तो हीट रॉड से खाना बनाने का निकाला जुगाड़

वायरल हो रहे वीडियो में किचन का सीन नजर आता है, जहां गैस चूल्हे की जगह पर एक स्टील के बर्तन में सब्जी बन रही है. लेकिन यहां सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नीचे गैस की आंच नहीं बल्कि ऊपर से एक इमर्शन हीट रॉड बर्तन में डाली गई है. हीट रॉड के गर्म होते ही ग्रेवी में उबाल आने लगता है और सब्जी पकती दिखाई देती है. वहीं इस वीडियो पर लिखा है गैस गाॅन, हीट रॉड ऑन जिससे साफ है कि गैस खत्म होने के बाद यह जुगाड़ अपनाया गया है. बताया जा रहा है कि देश के कुछ हिस्सों में एलपीजी की सप्लाई में देरी के बीच लोग ऐसे अलग-अलग जुगाड़ अपना रहे हैं. हालांकि यह वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने इसे खतरनाक भी बताया है. उनका कहना है की हीट रॉड पानी गर्म करने के लिए बनाई जाती है न कि खाने में इस्तेमाल के लिए. इससे करंट लगने या हाइजीन से जुड़ी समस्या हो सकती है.
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Himank Vasudeva (@vasudevahimank)



यूजर्स के आए मजेदार रिएक्शन

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर मजेदार कमेंट्स के बाढ़ आ गई. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने लिखा इस जुगाड़ को देखकर इंडक्शन कॉर्नर में रो रहा है शायद. दूसरे ने मजाक किया भाई हाथ डालकर चेक करो टेस्ट कैसा है. एक और यूजर बोला इस ग्रेवी को खाना है या इससे नहाना है. किसी ने लिखा हैकर्स है भाई हैकर. वहीं एक यूजर ने तंज कसा गैस पाइप लगा के भी यह हाल है. वहीं एक और यूजर लिखता है भाई प्लीज जल्दी नमक चेक कर लें. इसके अलावा एक यूजर कमेंट करता है पागल बना रहा है हमें गैस पाइपलाइन लगा के.
 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 19 Mar 2026 05:14 PM (IST)
Tags :
VIRAL VIDEO LPG Shortage Heat Rod Cooking Viral Video Cooking Without Gas Jugad
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
गैस खत्म तो निकाला अनोखा जुगाड़, हीट रॉड से खाना बनाता टेक्नीशियन हुआ वायरल
गैस खत्म तो निकाला अनोखा जुगाड़, हीट रॉड से खाना बनाता टेक्नीशियन हुआ वायरल
ट्रेंडिंग
गर्लफ्रेंड के पीछे खड़े होकर एक पहिए पर चलाई बाइक, छपरी के स्टंट देख कांप जाएगा आपका भी कलेजा
गर्लफ्रेंड के पीछे खड़े होकर एक पहिए पर चलाई बाइक, छपरी के स्टंट देख कांप जाएगा आपका भी कलेजा
ट्रेंडिंग
गंगा नदी की तेज धार में फंस गया था बंदर, राफ्टिंग कर रहे लोगों ने यूं बचाई जान, इमोशनल कर देगा वीडियो
गंगा नदी की तेज धार में फंस गया था बंदर, राफ्टिंग कर रहे लोगों ने यूं बचाई जान, इमोशनल कर देगा वीडियो
ट्रेंडिंग
कीचड़ में लेटकर कपल ने कराया अनोखा प्री-वेडिंग शूट, वीडियो वायरल हुआ तो यूजर्स लेने लगे मजे
कीचड़ में लेटकर कपल ने कराया अनोखा प्री-वेडिंग शूट, वीडियो वायरल हुआ तो यूजर्स लेने लगे मजे
Advertisement

वीडियोज

दमदार एक्शन, इंटेंस एक्टिंग और शॉकिंग क्लाइमेक्स के साथ ‘Dhurandhar: The Revenge’
Dhurandhar: The Revenge: एजेंडा या एंटरटेनमेंट? क्यों लगेगी कुछ लोगों को मिर्ची?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू: रणवीर सिंह और संजय दत्त की एक्टिंग से लेकर आदित्य धर के डायरेक्शन तक
Dhurandhar: The Revenge: Ranveer Singh हैं फिल्म की जान, बिल्कुल Skip मत करना ये फिल्म
अब जिंदा कौन है...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
इस राज्य में बदल जाएगी सरकार? विपक्ष को तगड़ी बढ़त, आ गया चौंकाने वाला सर्वे, CM की उड़ जाएगी नींद
इस राज्य में बदल जाएगी सरकार? विपक्ष को तगड़ी बढ़त, आ गया चौंकाने वाला सर्वे, CM की उड़ जाएगी नींद
बिहार
JDU अध्यक्ष पद के लिए किसने भरा नामांकन? 2028 तक का होगा कार्यकाल
JDU अध्यक्ष पद के लिए किसने भरा नामांकन? 2028 तक का होगा कार्यकाल
बॉलीवुड
‘धुरंधर 2’ की साउथ में हालत खराब, शोज कैंसिल, रिफंड भी अटका, मेकर्स ने साथी चुप्पी
साउथ में अटकी ‘धुरंधर 2’, तेलुगु के शोज कैंसिल, रिफंड अटका, मेकर्स ने साधी चुप्पी
इंडिया
'2 हफ्ते में PNG के 1.25 लाख नए कनेक्शन, 3 दिन में 5600 ग्राहक हुए शिफ्ट', तेल संकट पर सरकार ने दिया अपडेट
'2 हफ्ते में PNG के 1.25 लाख नए कनेक्शन, 3 दिन में 5600 ग्राहक शिफ्ट', तेल संकट पर सरकार ने बताया
क्रिकेट
IPL में किसी एक टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 7 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
IPL में किसी एक टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 7 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
इंडिया
India-Iran Relations: 'जंग में जीतेगा ईरान, भारत को...', पूर्व RAW चीफ ने किया चौंकाने वाला दावा, बताया दोनों देशों का कनेक्शन
'जंग में जीतेगा ईरान, भारत को...', पूर्व RAW चीफ ने किया चौंकाने वाला दावा, बताया दोनों देशों का कनेक्शन
शिक्षा
मिडिल ईस्ट में बोर्ड परीक्षा पर असर, CBSE ने दिया नंबर सुधारने का नया रास्ता; जानें क्या है ये तरीका
मिडिल ईस्ट में बोर्ड परीक्षा पर असर, CBSE ने दिया नंबर सुधारने का नया रास्ता; जानें क्या है ये तरीका
यूटिलिटी
EV का चार्जिंग पॉइंट लगवाकर कितनी कर सकते हैं कमाई, कहां करना होता है अप्लाई?
EV का चार्जिंग पॉइंट लगवाकर कितनी कर सकते हैं कमाई, कहां करना होता है अप्लाई?
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
ENT LIVE
धुरंधर 2 हर हाल में देखना, रणवीर सिंह का शानदार काम, संजय दत्त ने भी चौंकाया
धुरंधर 2 हर हाल में देखना, रणवीर सिंह का शानदार काम, संजय दत्त ने भी चौंकाया
Embed widget