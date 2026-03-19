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गैस खत्म तो निकाला अनोखा जुगाड़, हीट रॉड से खाना बनाता टेक्नीशियन हुआ वायरल
वायरल हो रहे वीडियो में गैस चूल्हे की जगह एक स्टील के बर्तन में सब्जी बन रही है, लेकिन यहां नीचे गैस की आंच नहीं बल्कि ऊपर से एक इमर्शन हीट रॉड बर्तन में डाली गई है.
देश के कई हिस्सों में एलपीजी से जुड़ी दिक्कत सामने आ रही हैं. कई जगह पर एलपीजी की शॉर्टेज बताई जा रही है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं. हालांकि एलपीजी की चर्चा के बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान भी कर दिया है और सोचने पर मजबूर भी कर दिया है. वायरल हो रहे इस वीडियो में एक टेक्नीशियन गैस खत्म होने के बाद खाना बनाने के लिए ऐसा जुगाड़ लगता है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है.
यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @vasudevahimank नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. जहां लोग खाना बनाने के इस अनोखे तरीके पर तरह-तरह के रिएक्शंस देते हुए भी नजर आ रहे हैं.
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गैस खत्म हुआ तो हीट रॉड से खाना बनाने का निकाला जुगाड़
वायरल हो रहे वीडियो में किचन का सीन नजर आता है, जहां गैस चूल्हे की जगह पर एक स्टील के बर्तन में सब्जी बन रही है. लेकिन यहां सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नीचे गैस की आंच नहीं बल्कि ऊपर से एक इमर्शन हीट रॉड बर्तन में डाली गई है. हीट रॉड के गर्म होते ही ग्रेवी में उबाल आने लगता है और सब्जी पकती दिखाई देती है. वहीं इस वीडियो पर लिखा है गैस गाॅन, हीट रॉड ऑन जिससे साफ है कि गैस खत्म होने के बाद यह जुगाड़ अपनाया गया है. बताया जा रहा है कि देश के कुछ हिस्सों में एलपीजी की सप्लाई में देरी के बीच लोग ऐसे अलग-अलग जुगाड़ अपना रहे हैं. हालांकि यह वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने इसे खतरनाक भी बताया है. उनका कहना है की हीट रॉड पानी गर्म करने के लिए बनाई जाती है न कि खाने में इस्तेमाल के लिए. इससे करंट लगने या हाइजीन से जुड़ी समस्या हो सकती है.
वायरल हो रहे वीडियो में किचन का सीन नजर आता है, जहां गैस चूल्हे की जगह पर एक स्टील के बर्तन में सब्जी बन रही है. लेकिन यहां सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नीचे गैस की आंच नहीं बल्कि ऊपर से एक इमर्शन हीट रॉड बर्तन में डाली गई है. हीट रॉड के गर्म होते ही ग्रेवी में उबाल आने लगता है और सब्जी पकती दिखाई देती है. वहीं इस वीडियो पर लिखा है गैस गाॅन, हीट रॉड ऑन जिससे साफ है कि गैस खत्म होने के बाद यह जुगाड़ अपनाया गया है. बताया जा रहा है कि देश के कुछ हिस्सों में एलपीजी की सप्लाई में देरी के बीच लोग ऐसे अलग-अलग जुगाड़ अपना रहे हैं. हालांकि यह वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने इसे खतरनाक भी बताया है. उनका कहना है की हीट रॉड पानी गर्म करने के लिए बनाई जाती है न कि खाने में इस्तेमाल के लिए. इससे करंट लगने या हाइजीन से जुड़ी समस्या हो सकती है.
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यूजर्स के आए मजेदार रिएक्शन
सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर मजेदार कमेंट्स के बाढ़ आ गई. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने लिखा इस जुगाड़ को देखकर इंडक्शन कॉर्नर में रो रहा है शायद. दूसरे ने मजाक किया भाई हाथ डालकर चेक करो टेस्ट कैसा है. एक और यूजर बोला इस ग्रेवी को खाना है या इससे नहाना है. किसी ने लिखा हैकर्स है भाई हैकर. वहीं एक यूजर ने तंज कसा गैस पाइप लगा के भी यह हाल है. वहीं एक और यूजर लिखता है भाई प्लीज जल्दी नमक चेक कर लें. इसके अलावा एक यूजर कमेंट करता है पागल बना रहा है हमें गैस पाइपलाइन लगा के.
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Source: IOCL