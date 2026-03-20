भीड़ भरे बाजार में चोरी का पर्दाफाश: व्यक्ति ने महिला को रंगे हाथों पकड़ा, यहां देखें वीडियो

दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद के पास का बाजार हमेशा भीड़भाड़ वाला रहता है. त्योहारों और विशेष अवसरों पर यह जगह और भी ज्यादा व्यस्त हो जाती है. स्टॉलों और दुकानों के बीच लगी लंबी कतारें और खरीदारी करने वाले लोग कभी-कभी इतनी भीड़ में अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना भूल जाते हैं. ऐसे में छोटी-छोटी घटनाएं बड़ी समस्याओं में बदल सकती हैं. हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जिसने बाजार की इस भीड़ भाड़ को और ज्यादा नाटकीय बना दिया.

चोरी का मामला

एक वीडियो, जो X by Ghar Ke Kalesh पर शेयर किया गया, में देखा जा सकता है कि एक बिजी शॉपिंग लेन में कई लोग स्टॉलों के चारों ओर इकट्ठा हैं.इसी दौरान एक व्यक्ति ने अपने फोन से रिकॉर्डिंग शुरू की, वीडियो में दिखाया गया कि कैसे एक महिला, जो गहरे रंग के कपड़े पहने हुए थी और बच्चे को गोद में लिए हुए थी, दूसरी महिला के पीछे खड़ी थी. रिकॉर्डिंग करने वाले व्यक्ति ने दावा किया कि महिला के हाथ से दूसरी महिला के पर्स को छूने का प्रयास किया जा रहा था.

यह भी पढ़ें - वर्क फ्रॉम होम के साइड इफेक्ट, गूगल मीट में नीम फेस पैक लगाकर बैठी लड़की, फिर बॉस ने...वीडियो वायरल

अचानक हुई टकराव

जैसे ही यह व्यक्ति यह देखने के बाद महिला पर ध्यान केंद्रित करता है, उसने अचानक महिला का हाथ पकड़ लिया. उसने जोर से कहा कि उसने उसे रंगे हाथों पकड़ा और यह सब कुछ उसके फोन में रिकॉर्ड हो गया है. इस घटना ने आसपास के लोगों का ध्यान खींच लिया और भीड़ ने तुरंत देखा कि बाजार में क्या हो रहा है. महिला ने चोरी के आरोपों का तुरंत खंडन किया और अपने बचाव में बहस शुरू कर दी. दोनों के बीच हल्की-फुल्की हाथापाई हुई. इस दौरान एक अन्य व्यक्ति मदद के लिए आया और महिला की कलाई पकड़कर उसे रोका. कुछ समय बाद महिला किसी तरह वहां से भाग निकली, लेकिन जाते समय भी बहस जारी रही.

🚨 DELHI: Girl tries stealing woman's purse at Jama Masjid. Man recording video grabs her instantly!



Stay alert in crowds & guard your belongings. Safety is YOUR responsibility.



pic.twitter.com/VwbxsuZTfM — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) March 18, 2026

लोगों की प्रतिक्रियाएं

वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे कि व्यक्ति ने सिर्फ वीडियो बनाने के बजाय आगे कदम उठाया. एक यूजर ने लिखा कि उसे सलाम, जिसने न सिर्फ वीडियो बनाया बल्कि कार्रवाई भी की, कई लोगों ने बताया कि भीड़ भाड़ वाले स्थान जेबकतरे के लिए आदर्श होते हैं, खासकर त्योहारों और व्यस्त समय के दौरान. एक अन्य यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा, जामा मस्जिद के आसपास ऐसे फास्ट एंड फ्यूरियस जैसे पल कोई नई बात नहीं हैं.

यह भी पढ़ें - Video: मां तो मां होती है… विदेशी ट्रैवलर को गांव में बूढ़ी महिला ने दिया मां जैसा प्यार, वीडियो वायरल