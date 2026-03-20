बच्चे को अकेला न फील हो इसलिए पूरे परिवार ने कराया मुंडन, अनोखे 'मुंडन संस्कार' का वीडियो वायरल

मुंडन संस्कार भारतीय संस्कृति का एक बेहद खास और पवित्र अवसर माना जाता है. यह संस्कार बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद किया जाता है, जिसमें उसके पहले बाल काटे जाते हैं. आमतौर पर यह एक पारंपरिक समारोह होता है, जिसमें परिवार के लोग खुशियों के साथ शामिल होते हैं, लेकिन गुजरात के एक छोटे से गांव का एक परिवार इस परंपरा को इतना अनोखा और इमोशनल बना दिया कि उनका यह एक्सपीरियंस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

छोटे बच्चे के लिए मुंडन का महत्व

छोटे बच्चों के लिए मुंडन संस्कार कभी कभी डरावना हो सकता है. बाल कटने के समय वे अकेले या असुरक्षित महसूस कर सकते हैं. ऐसे में परिवार का सहयोग और स्नेह उन्हें साहस और कॉन्फिडेंस देता है. इस परिवार ने इसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया कि कैसे बच्चे के एक्सपीरियंस को प्यार और साथ से भरपूर बनाया जा सकता है.

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पूरे परिवार ने अपने सिर मुंडवाए

इस अनोखी पहल में बच्चे के पिता, माता और यहां तक कि दादी तक ने अपना सिर मुंडवा लिया. वीडियो में दिखाया गया कि महिला ने बच्चे को अपनी गोद में लेकर प्यार और सुरक्षा का अहसास कराया. इसके बाद महिला और दादी ने अपने सिर मुंडवाए, साथ ही घर के आदमियों ने भी अपने सिर मुंडवा रखे थें. जिससे बच्चे को यह अनुभव अकेले नहीं महसूस हुआ. इस छोटे से इशारे ने बच्चे के मुंडन संस्कार को एक खास और यादगार पल बना दिया.

मुंडन का सबसे प्यारा पल! 🥰



गुजरात के एक छोटे से गांव में, बेटे को मुंडन के दौरान अकेला महसूस न हो, इसलिए पूरे परिवार ने अपने सिर मुंडवा लिए और एक खास प्यार भरी शुरुआत की।



यह छोटा सा इशारा अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों के दिल छू रहा है। pic.twitter.com/d7YzBzC8ol — JIMMY (@Jimmyy__02) March 18, 2026

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

यह वीडियो एक्स पर @Jimmyy__02 के अकाउंट से शेयर किया गया और कैप्शन था, मुंडन का सबसे प्यारा पल! गुजरात के एक छोटे से गांव में, बेटे को मुंडन के दौरान अकेला महसूस न हो, इसलिए पूरे परिवार ने अपने सिर मुंडवा लिए और एक खास प्यार भरी शुरुआत की, यह छोटा सा इशारा अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों के दिल छू रहा है.

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को सैकड़ों लाइक्स और कमेंट्स मिलें. कई लोगों ने इस परिवार की तारीफ की और इसे प्यार भरे इशारे के रूप में देखा. वहीं कुछ लोगों ने इसे परंपरा के खिलाफ बताते हुए आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि महिलाओं के बाल उनकी सुंदरता का हिस्सा होते हैं और उन्हें काटना जरूरी नहीं था.

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