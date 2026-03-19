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गर्लफ्रेंड के पीछे खड़े होकर एक पहिए पर चलाई बाइक, छपरी के स्टंट देख कांप जाएगा आपका भी कलेजा

वीडियो में आप देखेंगे कि सड़क पर चलती इस बाइक का संतुलन पूरी तरह हवा में टिका हुआ नजर आता है. जरा सी चूक दोनों की जान पर भारी पड़ सकती थी. वीडियो देखकर यूजर्स गुस्से में हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 19 Mar 2026 03:45 PM (IST)
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आपने अक्सर सोशल मीडिया पर बाइक के स्टंट्स के कई वीडियो तो देख ही होंगे. कई बार लड़के सड़क पर अपनी बाइक के साथ अलग-अलग तरह के स्टंट्स करते दिखाई देते हैं, तो कई बार वह अपनी गर्लफ्रेंड को पीछे बिठाकर भी अलग-अलग तरह के स्टंट करते दिखाई देते हैं. ऐसा ही वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों के सांसें थम जा रही है.
 
वीडियो में एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खतरनाक बाइक स्टंट करता दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाएगा. वहीं इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भी भड़क उठा है और वह कई तरह के कमेंट करते दिखाई दे रहे हैं.

ये भी पढ़ें-कीचड़ में लेटकर कपल ने कराया अनोखा प्री-वेडिंग शूट, वीडियो वायरल हुआ तो यूजर्स लेने लगे मजे
 
गर्लफ्रेंड के पीछे खड़े होकर एक पहिए पर चलाई बाइक

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Netajinonsense1 नाम के अकाउंट से तेजी से वायरल हो रहा है और इसे देखकर लोग हैरानी के साथ-साथ गुस्सा भी जता रहे हैं. दरअसल वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का बाइक चला रहा होता है, वहीं उसके चारों तरफ उसके दोस्त भी अलग-अलग बाइक्स पर बैठे हुए होते हैं. लेकिन इस लड़के के साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी बैठी होती है. जैसे ही वह लड़का बाइक की स्पीड बढ़ाता है, वह चलती हुई बाइक के एक तरफ खड़ा होकर अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे जाकर बैठ जाता है. इसके बाद वह बाइक पर एक पैर पर खड़े होकर सड़क पर तेजी से अलग-अलग तरह के स्टंट दिखाने लगता है. वीडियो में आप देखेंगे कि सड़क पर चलती इस बाइक का संतुलन पूरी तरह हवा में टिका हुआ नजर आता है. जरा सी चूक दोनों की जान पर भारी पड़ सकती थी. वीडियो देखकर साफ लगता है कि यह स्टंट सिर्फ दिखावे और सोशल मीडिया पर लाइक्स पाने के लिए किया गया है. इसके बाद लोग इस वीडियो को देखकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. आपको बता दें कि यह स्टंट कोई नई बात नहीं है, आए दिन सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग इसे देखकर सबक नहीं लेते.

यूजर्स ने दिए रिएक्शन

यह वीडियो वायरल होते ही लोग कमेंट सेक्शन में जमकर अपने रिएक्शन देने लग गए. एक यूजर ने इस वीडियो को देखकर लिखा मैं तो कब से इंतजार कर रहा था कि यह कब गिरेगा. वहीं दूसरे ने कहा यमराज अभी वीक ऑफ पर हैं. एक और यूजर ने मजाक में लिखा मजा नहीं आया, यह तो गिरे ही नहीं. किसी ने चिंता जताते हुए कहा वीडियो के चक्कर में अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए. वहीं एक और यूजर लिखता है मैं तो गिरने का वेट कर रहा था, इस छपरी का. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है कि ऐसी समस्याओं में अधिकारियों को तुरंत ध्यान देना चाहिए, ताकि आम लोगों को बेवजह परेशानी न झेलनी पड़े. वहीं लास्ट में एक यूजर कमेंट करता है कि कैंसर के बाद सबसे घातक बीमारी यह है.
 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 19 Mar 2026 03:45 PM (IST)
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