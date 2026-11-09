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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगDiwali viral video: वाह चचा वाह! अधेड़ उम्र में हाथ से हथगोले दाग रहे थे अंकल जी, यूजर्स हैरान

Diwali viral video: वाह चचा वाह! अधेड़ उम्र में हाथ से हथगोले दाग रहे थे अंकल जी, यूजर्स हैरान

हाथ में अगरबत्ती लेकर अंकल ने इस अंदाज में मनाई दिवाली कि वीडियो देख यूजर्स भी रह गए हैरान, कुर्सी पर बैठे-बैठे पटाखे जलाने का उनका तरीका सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 09 Nov 2026 10:42 AM (IST)
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दिवाली पर बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई अपने-अपने अंदाज में त्योहार का मजा लेता है. कोई घर सजाता है तो कोई पटाखे जलाकर खुशियां मनाता है. लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अंकल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनका पटाखे जलाने का अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में अंकल कुर्सी पर आराम से बैठे हुए हाथ में पटाखा लेकर उसे जलाते नजर आते हैं. इसे देखकर कुछ लोग उनकी मस्ती की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं.

पहले महिला ने जलाकर दी अगरबत्ती, फिर शुरू हुआ अंकल का अंदाज

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला गुलाबी रंग की साड़ी पहने हुए है. वह पहले अगरबत्ती जलाती है और फिर अंकल को देती है. इसके बाद अंकल कुर्सी पर बैठे दिखाई देते हैं. उनके सामने पटाखे रखे हुए हैं. वह अगरबत्ती की मदद से पटाखे की बत्ती जलाते हैं और उसे सामने की तरफ फेंक देते हैं. इसके बाद पटाखा जलता हुआ दिखाई देता है. खास बात यह है कि अंकल खड़े होने के बजाय कुर्सी पर बैठे-बैठे ही पूरे आराम से पटाखे जला रहे हैं. उनका यह अंदाज देखकर वीडियो देखने वाले लोग भी हैरान हो रहे हैं.

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'नो वन सिंगल कैरेक्टर', यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स इस पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कुछ लोग अंकल के अंदाज को देखकर मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने लिखा not a weak single character लिखकर उनके अंदाज पर प्रतिक्रिया दी. कुछ लोगों का कहना है कि त्योहार हर उम्र में अपने तरीके से एंजॉय करना चाहिए. वहीं कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं जिन्हें अंकल का यह तरीका पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे गलत बताया.

वीडियो पर कमेंट करने वाले सभी लोग अंकल की मस्ती से सहमत नहीं हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि पटाखे जलाते समय सावधानी रखना बेहद जरूरी है. कुर्सी पर बैठकर पटाखे जलाना और उन्हें हाथ से फेंकना जोखिम भरा हो सकता है. पटाखों से निकलने वाली चिंगारी या अचानक होने वाला धमाका चोट पहुंचा सकता है. ऐसे में त्योहार का मजा लेते समय सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है. फिलहाल अंकल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. आपको अंकल का यह अंदाज कैसा लगा? क्या उम्र के हर पड़ाव पर इस तरह त्योहार एंजॉय करना सही है?

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 09 Nov 2026 10:42 AM (IST)
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