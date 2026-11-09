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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: मुंबई लोकल में दो लोगों में खतरनाक झड़प, चलती ट्रेन से गिरा युवक

Viral Video: मुंबई लोकल में दो लोगों में खतरनाक झड़प, चलती ट्रेन से गिरा युवक

वायरल हो रहे इस हैरान कर देने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन के डिब्बे के अंदर यात्रियों की भीड़ के बीच दो लोगों में किसी बात को लेकर बहस शुरू होती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 09 Nov 2026 07:16 AM (IST)
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मुंबई की जान कही जाने वाली 'मुंबई लोकल ट्रेन' से अक्सर धक्का-मुक्की और सीट को लेकर बहसबाजी के वीडियो सामने आते रहते हैं. लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे. चलती लोकल ट्रेन के दरवाजे पर दो यात्रियों के बीच हुई हिंसक लड़ाई का अंत इतना खौफनाक हुआ कि एक युवक चलती ट्रेन से सीधे प्लेटफॉर्म पर जा गिरा.

हवा की रफ्तार से दौड़ती ट्रेन के दरवाजे पर हुआ यह हादसा कैमरे में कैद हो गया, जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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सीट या बहस से शुरू हुआ विवाद, कूटने लगे एक-दूसरे को

वायरल हो रहे इस हैरान कर देने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन के डिब्बे के अंदर यात्रियों की भीड़ के बीच दो लोगों में किसी बात को लेकर बहस शुरू होती है. देखते ही देखते बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों आपस में लात-घूंसे चलाने लगते हैं और एक-दूसरे को बेरहमी से कूटने लगते हैं.

आसपास मौजूद यात्री जब तक उन्हें शांत कराने की कोशिश करते, दोनों लड़ते-लड़ते और धक्का-मुक्की करते हुए चलती ट्रेन के दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं.

ब्लैक-व्हाइट चैक्स शर्ट वाले लड़के के साथ हुआ भयानक हादसा

लड़ाई के दौरान ब्लैक और व्हाइट चैक्स शर्ट पहने लड़के का संतुलन अचानक बिगड़ जाता है. दूसरा शख्स जैसे ही उसे धक्का देता है, वह चलती ट्रेन के खुले दरवाजे से सीधे बाहर प्लेटफॉर्म पर जोर से गिर पड़ता है.

ट्रेन की तेज रफ्तार और चलती गाड़ी से इस तरह गिरने का दृश्य इतना खौफनाक है कि वीडियो देखने वालों की सांसें थम जाती हैं. हालांकि, युवक के गिरने के बाद वहां मौजूद यात्री चीखते-चिल्लाते नजर आते हैं, लेकिन ट्रेन आगे निकल जाती है.

यह भी पढ़ें: Chain Snatching: मुंबई में सोसायटी के अंदर महिला से लूट, वायरल हो रहा वीडियो

इंटरनेट पर भड़के लोग: 'रील और गुस्से के चक्कर में गंवा रहे जान'

यह दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया यूज़र्स गुस्से में हैं और रेलवे पुलिस (GRP) से ऐसे उपद्रवियों पर कड़ा एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं...

"जरा सी बहस के चक्कर में अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालना कौन सी समझदारी है?"

"अगर वह लड़का ट्रेन के नीचे आ जाता तो उसकी जान चली जाती. मुंबई लोकल में ऐसे गुंडों पर तुरंत FIR होनी चाहिए."

"ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर लड़ना सीधे मौत को दावत देना है, इस वीडियो को देखकर सच में रूह कांप गई."

यह भी पढ़ें: Viral Video: रॉकेट सी टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स, उठा तो यूजर्स बोले- रखवाला उपरवाला

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 09 Nov 2026 07:16 AM (IST)
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