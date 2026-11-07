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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगडिलीवरी बॉय ने रंगोली पर रख दिया पैर, फिर खुद ही संवारा; वीडियो वायरल

डिलीवरी बॉय ने रंगोली पर रख दिया पैर, फिर खुद ही संवारा; वीडियो वायरल

इंस्टाग्राम यूजर दृष्टि ने अपने अकाउंट पर अपने घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि फ्लिपकार्ट का डिलीवरी एजेंट पार्सल देने के लिए घर की घंटी बजाता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 07 Nov 2026 06:36 PM (IST)
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दीवाली के पावन त्यौहार पर घर के मुख्य द्वार पर रंगोली सजाना हर भारतीय परिवार की परंपरा है. लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी की घंटों की मेहनत से बनी खूबसूरत रंगोली पर गलती से किसी का पैर पड़ जाए और वो बिना कुछ कहे उसे खुद ही ठीक करने बैठ जाए? सोशल मीडिया पर इन दिनों मुंबई से एक ऐसा ही दिल को छू लेने वाला और प्रेरणादायक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां फ्लिपकार्ट के एक डिलीवरी बॉय ने अपनी भूल सुधारते हुए जो किया, उसने हर किसी का दिल जीत लिया.

घर की मालकिन को जब रंगोली थोड़ी बदली हुई लगी, तो उन्होंने सीसीटीवी (CCTV) फुटेज चेक किया. अंदर का नजारा देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान तैर गई.

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पैकेट दिया, फिर देखा रंगोली पर पड़ गया है पैर...

मुंबई की रहने वाली इंस्टाग्राम यूजर दृष्टि (Drashti) ने अपने अकाउंट पर अपने घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि फ्लिपकार्ट का डिलीवरी एजेंट पार्सल देने के लिए घर की घंटी बजाता है. दृष्टि दरवाजा खोलकर अपना पार्सल रिसीव करती हैं और दरवाजा बंद कर लेती हैं. जैसे ही डिलीवरी एजेंट जाने के लिए मुड़ता है, उसकी नजर जमीन पर बनी रंगोली पर पड़ती है, जिस पर गलती से उसका पैर पड़ चुका था और डिजाइन थोड़ा खराब हो गया था.

 
 
 
 
 
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बिना किसी के कहे जमीन पर बैठा और संवारने लगा रंगोली

आम तौर पर लोग ऐसी गलती होने पर ध्यान दिए बिना आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इस डिलीवरी बॉय ने ऐसा नहीं किया. उसने बिना किसी के कहे अपनी व्यस्त डिलीवरी टाइमिंग के बीच तुरंत वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठना बेहतर समझा.

उसने अपने हाथों से बिखरे हुए रंगों को वापस समेटा और पूरी शिद्दत के साथ रंगोली के उस खराब हुए हिस्से को फिर से संवार दिया. काफी देर तक डिजाइन ठीक करने के बाद जब रंगोली काफी हद तक सही हो गई, तब वह वहां से मुस्कुराते हुए अपने काम पर निकल गया.

दृष्टि ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उन्होंने इस रंगोली को बनाने में काफी मेहनत की थी और उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई अनजान शख्स अपनी गलती सुधारने के लिए इतना वक्त लगाएगा. उन्होंने डिलीवरी बॉय को दिल से धन्यवाद कहा.

यह भी पढ़ें: Chain Snatching: मुंबई में सोसायटी के अंदर महिला से लूट, वायरल हो रहा वीडियो

सोशल मीडिया पर हुई तारीफों की बौछार: 'टाइट शेड्यूल में भी दिखाई इंसानियत!'

यह खूबसूरत वीडियो इंटरनेट पर सामने आते ही लोगों की आंखों में नमी और चेहरों पर खुशी ले आया. नेटिजन्स डिलीवरी बॉय के इस छोटे से मगर बेहद खूबसूरत कदम की जमकर सराहना कर रहे हैं:

"डिलीवरी बॉयज के पास हर मिनट का हिसाब होता है, देर होने पर कस्टमर रेटिंग खराब कर देते हैं. फिर भी उसने रंगोली ठीक करने के लिए वक्त निकाला, सच में दिल जीत लिया!"

"गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे इस तरह ईमानदारी से सुधारना हर किसी के बस की बात नहीं होती."

"इस छोटे से वाकये ने साबित कर दिया कि दुनिया में आज भी अच्छे और संवेदनशील इंसान मौजूद हैं."

यह भी पढ़ें: Viral Video: रॉकेट सी टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स, उठा तो यूजर्स बोले- रखवाला उपरवाला

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 07 Nov 2026 06:36 PM (IST)
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