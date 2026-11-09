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बिना बताए अचानक घर पहुंची बेटी, मां-बाप का रिएक्शन देख रो पड़े लोग

रिया चुपचाप अपने घर की ओर बढ़ रही होती हैं. उन्होंने अपने कैप्शन में बताया कि उन्होंने कुछ समय पहले ही अपने पेरेंट्स को फोन करके कहा था कि वह इस दीवाली घर नहीं आ पाएंगी.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 09 Nov 2026 10:24 AM (IST)
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दीवाली के पावर त्यौहार पर अपने परिवार से दूर रहना किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है. लेकिन जरा सोचिए, जब कोई बेटी अपने मां-बाप को फोन पर यह बोल दे कि वह काम की वजह से इस बार दीवाली पर घर नहीं आ पाएगी, और फिर अचानक बिना बताए दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए? सोशल मीडिया पर इन दिनों इंस्टाग्राम यूजर रिया गोयल (Riya Goyal) का एक बेहद प्यारा और इमोशनल वीडियो खूब देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने अपने माता-पिता को ऐसा ही सरप्राइज दिया है. बेटी को अचानक सामने देखकर मां-बाप की आंखों में आई खुशी और हैरानी ने इंटरनेट पर लाखों लोगों का दिल पिघला दिया है.

"नहीं आ पाऊंगी दीवाली पर", बोलकर बिना बताए पहुंच गई घर

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस क्लिप में देखा जा सकता है कि रिया चुपचाप अपने घर की ओर बढ़ रही होती हैं. उन्होंने अपने कैप्शन में बताया कि उन्होंने कुछ समय पहले ही अपने पेरेंट्स को फोन करके कहा था कि वह इस दीवाली घर नहीं आ पाएंगी.

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लेकिन उनका इरादा तो अपने माता-पिता के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लाने का था. इसलिए उन्होंने अपनी आने की कोई खबर नहीं दी और सीधे घर पहुंच गईं, ताकि उन्हें एकदम से सरप्राइज दिया जा सके.

 
 
 
 
 
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सामने आते ही लगा लिया गले, आंखें हो गईं नम

जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है और माता-पिता अपनी बेटी को सामने खड़ा देखते हैं, वे पूरी तरह हैरान रह जाते हैं. इसके बाद जो हुआ, उसने इस पल को हमेशा-हमेशा के लिए यादगार बना दिया.

बेटी को देखते ही मां-बाप के चेहरे की खुशी देखने लायक थी. दोनों ने अपनी बेटी को बड़े ही प्यार से गले लगा लिया. रिया ने बताया कि अपने मां-बाप के चेहरे पर वह सुकून और खुशी देखकर उन्हें लगा कि उनका घर आना पूरी तरह से वसूल हो गया है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: रॉकेट सी टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स, उठा तो यूजर्स बोले- रखवाला उपरवाला

नेटिजन्स हुए इमोशनल: 'घर से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं!'

इस दिल छू लेने वाले वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूज़र्स भी काफी भावुक हो रहे हैं. लोग इस पारिवारिक प्यार पर दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं:

कमेंट सेक्शन में कई यूज़र्स ने लिखा कि मां-बाप के लिए बच्चों का अचानक घर पहुंचना ही दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा होता है. वहीं एक यूजर ने लिखा, "सच में, दुनिया में घर से बेहतर कोई जगह नहीं होती." दूसरा यूजर कमेंट करते हुए लिखा, "यह आज का सबसे प्यारा और खूबसूरत सरप्राइज वीडियो है."

यह भी पढ़ें: Chain Snatching: मुंबई में सोसायटी के अंदर महिला से लूट, वायरल हो रहा वीडियो

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 09 Nov 2026 10:24 AM (IST)
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