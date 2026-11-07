'रामायण' देखने पहुंचे दर्शक, सिनेमाघर में ही शुरू हो गया भंडारा; वीडियो वायरल

सिनेमाघरों (Multiplexes) में लोग अक्सर महंगे पॉपकॉर्न, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स का स्वाद लेते नजर आते हैं. लेकिन जरा सोचिए कि आप किसी मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने जाएं और वहां के लग्जरी फूड कोर्ट में आपको प्लेट भरकर गरमा-गरम 'भंडारे वाली आलू-पूरी' मिलने लगे, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही बेहद मजेदार और हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एक सिनेमाघर की लॉबी किसी धार्मिक उत्सव का 'भंडारा स्थल' बनी नजर आ रही है.

'रामायण' (Ramayana) फिल्म देखने पहुंचे दर्शकों के लिए थिएटर के अंदर ही भंडारे का आयोजन कर दिया गया, जिसका लुत्फ उठाते लोगों का वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है.

टेबल-चेयर पर बैठी 'पंगत', लग्जरी थिएटर में देसी स्वाद!

वायरल हो रहे इस अनोखे वीडियो में एक थिएटर के फूड कोर्ट और लॉबी एरिया का नजारा देखा जा सकता है. जहां आमतौर पर लोग 500-600 रुपये के पॉपकॉर्न खरीदते हैं, वहां लोग टेबल और कुर्सियों पर बैठकर बेहद चाव से भंडारे की आलू-पूरी खाते दिख रहे हैं. कुछ लोग हाथों में दोना-पत्तल लेकर कतार में खड़े हैं, तो कुछ आराम से बैठकर इस अप्रत्याशित प्रसाद का आनंद ले रहे हैं. वीडियो बना रहा शख्स कैमरे के पीछे से हंसते हुए कहता है..

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"भाई मजा आ गया! 'रामायण' देखने आए किसी दर्शक ने थिएटर के अंदर ही भंडारा करवा दिया. लोग ऐसे ही भंडारे करवाते रहें, सच में दिल खुश हो गया!"

'रामायण' के क्रेज ने थिएटर को बनाया पावन धाम

फिल्म 'रामायण' को लेकर दर्शकों के बीच एक अलग ही स्तर का उत्साह देखने को मिल रहा है. सिनेमाघर में भंडारा करवाने वाले इस अज्ञात रामभक्त की दरियादिली और इस अनोखे आइडिया की हर तरफ चर्चा हो रही है. मल्टीप्लेक्स के मॉडर्न माहौल में पारंपरिक 'भंडारे की आलू-पूरी' का यह कॉम्बिनेशन देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए और इस पल का पूरा मजा लिया.

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नेटिजन्स के छूटे ठहाके: 'पॉपकॉर्न बेचने वालों का धंधा चौपट हो गया!'

यह मजेदार क्लिप सामने आते ही सोशल मीडिया यूज़र्स इस पर जमकर चटकारे ले रहे हैं और फनी कमेंट्स की बरसात कर रहे हैं...

"मल्टीप्लेक्स वालों की 500 रुपये की पॉपकॉर्न की सेल एक झटके में शून्य हो गई."

"इसे कहते हैं असली भारतीय संस्कार, 'रामायण' देखने गए और भंडारे का पुण्य भी कमा लिया."

"काश हर थिएटर में ऐसी ही व्यवस्था हो जाए, तो मूवी देखने का मजा दोगुना हो जाएगा!"

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