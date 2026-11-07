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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'रामायण' देखने पहुंचे दर्शक, सिनेमाघर में ही शुरू हो गया भंडारा; वीडियो वायरल

'रामायण' देखने पहुंचे दर्शक, सिनेमाघर में ही शुरू हो गया भंडारा; वीडियो वायरल

'रामायण' (Ramayana) फिल्म देखने पहुंचे दर्शकों के लिए थिएटर के अंदर ही भंडारे का आयोजन कर दिया गया, जिसका लुत्फ उठाते लोगों का वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 07 Nov 2026 03:33 PM (IST)
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सिनेमाघरों (Multiplexes) में लोग अक्सर महंगे पॉपकॉर्न, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स का स्वाद लेते नजर आते हैं. लेकिन जरा सोचिए कि आप किसी मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने जाएं और वहां के लग्जरी फूड कोर्ट में आपको प्लेट भरकर गरमा-गरम 'भंडारे वाली आलू-पूरी' मिलने लगे, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही बेहद मजेदार और हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एक सिनेमाघर की लॉबी किसी धार्मिक उत्सव का 'भंडारा स्थल' बनी नजर आ रही है.

'रामायण' (Ramayana) फिल्म देखने पहुंचे दर्शकों के लिए थिएटर के अंदर ही भंडारे का आयोजन कर दिया गया, जिसका लुत्फ उठाते लोगों का वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है.

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टेबल-चेयर पर बैठी 'पंगत', लग्जरी थिएटर में देसी स्वाद!

वायरल हो रहे इस अनोखे वीडियो में एक थिएटर के फूड कोर्ट और लॉबी एरिया का नजारा देखा जा सकता है. जहां आमतौर पर लोग 500-600 रुपये के पॉपकॉर्न खरीदते हैं, वहां लोग टेबल और कुर्सियों पर बैठकर बेहद चाव से भंडारे की आलू-पूरी खाते दिख रहे हैं. कुछ लोग हाथों में दोना-पत्तल लेकर कतार में खड़े हैं, तो कुछ आराम से बैठकर इस अप्रत्याशित प्रसाद का आनंद ले रहे हैं. वीडियो बना रहा शख्स कैमरे के पीछे से हंसते हुए कहता है..

 
 
 
 
 
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"भाई मजा आ गया! 'रामायण' देखने आए किसी दर्शक ने थिएटर के अंदर ही भंडारा करवा दिया. लोग ऐसे ही भंडारे करवाते रहें, सच में दिल खुश हो गया!"

'रामायण' के क्रेज ने थिएटर को बनाया पावन धाम

फिल्म 'रामायण' को लेकर दर्शकों के बीच एक अलग ही स्तर का उत्साह देखने को मिल रहा है. सिनेमाघर में भंडारा करवाने वाले इस अज्ञात रामभक्त की दरियादिली और इस अनोखे आइडिया की हर तरफ चर्चा हो रही है. मल्टीप्लेक्स के मॉडर्न माहौल में पारंपरिक 'भंडारे की आलू-पूरी' का यह कॉम्बिनेशन देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए और इस पल का पूरा मजा लिया.

यह भी पढ़ें: Viral Video: रॉकेट सी टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स, उठा तो यूजर्स बोले- रखवाला उपरवाला

नेटिजन्स के छूटे ठहाके: 'पॉपकॉर्न बेचने वालों का धंधा चौपट हो गया!'

यह मजेदार क्लिप सामने आते ही सोशल मीडिया यूज़र्स इस पर जमकर चटकारे ले रहे हैं और फनी कमेंट्स की बरसात कर रहे हैं...

"मल्टीप्लेक्स वालों की 500 रुपये की पॉपकॉर्न की सेल एक झटके में शून्य हो गई."

"इसे कहते हैं असली भारतीय संस्कार, 'रामायण' देखने गए और भंडारे का पुण्य भी कमा लिया."

"काश हर थिएटर में ऐसी ही व्यवस्था हो जाए, तो मूवी देखने का मजा दोगुना हो जाएगा!"

यह भी पढ़ें: Chain Snatching: मुंबई में सोसायटी के अंदर महिला से लूट, वायरल हो रहा वीडियो

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 07 Nov 2026 03:33 PM (IST)
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