हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'डोगश भाई का जलवा है' तेंदुए से भिड़ा कुत्ता फिर खेला WWE वाला दांव- उल्टे पैर भागा जंगली दरिंदा- वीडियो वायरल

'डोगश भाई का जलवा है' तेंदुए से भिड़ा कुत्ता फिर खेला WWE वाला दांव- उल्टे पैर भागा जंगली दरिंदा- वीडियो वायरल

Viral Video: दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें जंगल के खूंखार दरिंदे यानी तेंदुए ने एक मासूम से कुत्ते को अपने जबड़ो में दबोच लिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 02 Dec 2025 08:08 PM (IST)
Preferred Sources

तेंदुए और कुत्ते का कोई मुकाबला नहीं होता है. तेंदुए जंगली जानवर है और कुत्ता उसके आगे काफी कमजोर पड़ जाता है. लेकिन कैसा हो जब आपको पता लगे कि तेंदुए के जबड़ों से एक कुत्ता इस तरह छूटकर भागा कि खुद तेंदुए के भी होश उड़ गए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो आपको हैरत में डाल देगा. वीडियो में एक कुत्ता जंगल में तेंदुए के हत्थे तो चढ़ गया लेकिन जब तेंदुए ने कुत्ते की ताकत और लड़ने का जज्बा देखा तो वो खुद सरेंडर करते हुए उल्टे पांव भाग गया. वीडियो को लेकर अब सोशल मीडिया यूजर्स तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

तेंदुए ने किया कुत्ते पर हमला

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें जंगल के खूंखार दरिंदे यानी तेंदुए ने एक मासूम से कुत्ते को अपने जबड़ो में दबोच लिया है. लेकिन कुत्ता मौत के इस जबड़े से डरता नहीं है और तेंदुए पर पलटवार करता है, बावजूद इसके तेंदुआ कुत्ते की गर्दन नहीं छोड़ता है और दोनों एक दूसरे से ऐसे लड़ते हैं मानों जंगल में WWE चल रहा हो. कुत्ता जोर जोर से चीखता है और अपनी आवाज से तेंदुए को साफ चेतावनी देता है कि आज उसका मकसद कामयाब नहीं होने वाला, लेकिन तेंदुआ पूरे मूड में था.

कुत्ते ने दिखाई हिम्मत, उल्टे पैर भागा जंगली दरिंदा

इसके बाद जब कुत्ते को लगता है कि आज वो बच नहीं पाएगा तो वो अपना आखिर दाव खेलता है. जमीन पर लेटे हुए वो पूरी जान लगाता है और तेंदुए के बराबर आकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद तेंदुए की पकड़ जैसे ही ढीली पड़ती है कुत्ता तुरंत तेंदुए पर वार करता है जिससे डरकर तेंदुआ वहां से भागने लगता है और कुत्ता भी समझदारी दिखाते हुए वहां से रफू चक्कर हो जाता है.

यह भी पढ़ें: लहंगा पहन हसीना ने भोजपुरी गानों पर लगाए झन्नाटेदार ठुमके! वीडियो देख पिघल जाएंगे आप

यूजर्स ने की डोगेश की हिम्मत की तारीफ

वीडियो को Mahender Ranakpur नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...कुत्ते ने हिम्मत दिखाई और उसकी जान बच गई. एक और यूजर ने लिखा...डर के आगे जीत है भाई, डोगेश भाई ने साबित कर दिया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...तेंदुए को चकमा दे गए डोगेश भाई, जान बची तो लाखों पाए.

यह भी पढ़ें: इसे कहते हैं संस्कार... नन्ही-सी बच्ची ने डमी के छू लिए पैर, वीडियो देख आप भी हो जाएंगे इमोशनल
Published at : 02 Dec 2025 08:08 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली से देहरादून जाने वालों के लिए खुशखबरी! सिर्फ ढाई घंटे में पूरा होगा 6 घंटों का सफर
दिल्ली से देहरादून जाने वालों के लिए खुशखबरी! सिर्फ ढाई घंटे में पूरा होगा 6 घंटों का सफर
विश्व
क्या दुनिया में होने वाली महाविनाशकारी जंग? एलन मस्क की इस भविष्यवाणी ने उड़ाई सभी की नींद
क्या दुनिया में होने वाली महाविनाशकारी जंग? एलन मस्क की इस भविष्यवाणी ने उड़ाई सभी की नींद
आईपीएल
IPL 2026 की नीलामी में नहीं दिखेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट के 5 सुपर स्टार, लिस्ट देख मायूस होंगे आप
IPL 2026 की नीलामी में नहीं दिखेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट के 5 सुपर स्टार, लिस्ट देख मायूस होंगे आप
बॉलीवुड
स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी की नई डेट वायरल, जानें क्रिकेटर के भाई ने क्या कहा
स्मृति-पलाश की शादी की नई डेट वायरल, जानें क्रिकेटर के भाई ने क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

श्रीलंका में दितवाह तूफान का कहर, अब तक 390 लोगों की हुई मौत
Bandhan Gold & Silver ETF Full Review | NFO Details, Returns Logic, Rally Explained | Money Live
Khabar Filmy Hain: मृणाल ठाकुर डेटिंग लाइफ को लेकर एक बार फिर गॉशिप गलियारों लगी आग
Salman Khan, The Intensity, Songs, and Success Behind Tere Naam, Sameer Anjaan Interview
Delhi News: चोरी का सनसनीखेज मामला! अस्पताल में महिला के शव से गहने गायब | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली से देहरादून जाने वालों के लिए खुशखबरी! सिर्फ ढाई घंटे में पूरा होगा 6 घंटों का सफर
दिल्ली से देहरादून जाने वालों के लिए खुशखबरी! सिर्फ ढाई घंटे में पूरा होगा 6 घंटों का सफर
विश्व
क्या दुनिया में होने वाली महाविनाशकारी जंग? एलन मस्क की इस भविष्यवाणी ने उड़ाई सभी की नींद
क्या दुनिया में होने वाली महाविनाशकारी जंग? एलन मस्क की इस भविष्यवाणी ने उड़ाई सभी की नींद
आईपीएल
IPL 2026 की नीलामी में नहीं दिखेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट के 5 सुपर स्टार, लिस्ट देख मायूस होंगे आप
IPL 2026 की नीलामी में नहीं दिखेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट के 5 सुपर स्टार, लिस्ट देख मायूस होंगे आप
बॉलीवुड
स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी की नई डेट वायरल, जानें क्रिकेटर के भाई ने क्या कहा
स्मृति-पलाश की शादी की नई डेट वायरल, जानें क्रिकेटर के भाई ने क्या कहा
विश्व
पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रहा BLF, हमले में पहली बार महिला फिदायीन का किया इस्तेमाल, चीनी प्रोजेक्ट बना निशाना
पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रहा BLF, हमले में पहली बार महिला फिदायीन का किया इस्तेमाल, चीनी प्रोजेक्ट बना निशाना
न्यूज़
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
शिक्षा
CBSE ने जारी की 10वीं-12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा की नई गाइडलाइंस, स्कूलों को सख्त निर्देश; जानें
CBSE ने जारी की 10वीं-12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा की नई गाइडलाइंस, स्कूलों को सख्त निर्देश; जानें
जनरल नॉलेज
तीन तरफ से हाईराइज से घिरा है मेरा मकान, ऐसे में सोलर पैनल लगवाने से क्या होगा फायदा?
तीन तरफ से हाईराइज से घिरा है मेरा मकान, ऐसे में सोलर पैनल लगवाने से क्या होगा फायदा?
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget