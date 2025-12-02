तेंदुए और कुत्ते का कोई मुकाबला नहीं होता है. तेंदुए जंगली जानवर है और कुत्ता उसके आगे काफी कमजोर पड़ जाता है. लेकिन कैसा हो जब आपको पता लगे कि तेंदुए के जबड़ों से एक कुत्ता इस तरह छूटकर भागा कि खुद तेंदुए के भी होश उड़ गए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो आपको हैरत में डाल देगा. वीडियो में एक कुत्ता जंगल में तेंदुए के हत्थे तो चढ़ गया लेकिन जब तेंदुए ने कुत्ते की ताकत और लड़ने का जज्बा देखा तो वो खुद सरेंडर करते हुए उल्टे पांव भाग गया. वीडियो को लेकर अब सोशल मीडिया यूजर्स तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

तेंदुए ने किया कुत्ते पर हमला

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें जंगल के खूंखार दरिंदे यानी तेंदुए ने एक मासूम से कुत्ते को अपने जबड़ो में दबोच लिया है. लेकिन कुत्ता मौत के इस जबड़े से डरता नहीं है और तेंदुए पर पलटवार करता है, बावजूद इसके तेंदुआ कुत्ते की गर्दन नहीं छोड़ता है और दोनों एक दूसरे से ऐसे लड़ते हैं मानों जंगल में WWE चल रहा हो. कुत्ता जोर जोर से चीखता है और अपनी आवाज से तेंदुए को साफ चेतावनी देता है कि आज उसका मकसद कामयाब नहीं होने वाला, लेकिन तेंदुआ पूरे मूड में था.

कुत्ते ने दिखाई हिम्मत, उल्टे पैर भागा जंगली दरिंदा

इसके बाद जब कुत्ते को लगता है कि आज वो बच नहीं पाएगा तो वो अपना आखिर दाव खेलता है. जमीन पर लेटे हुए वो पूरी जान लगाता है और तेंदुए के बराबर आकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद तेंदुए की पकड़ जैसे ही ढीली पड़ती है कुत्ता तुरंत तेंदुए पर वार करता है जिससे डरकर तेंदुआ वहां से भागने लगता है और कुत्ता भी समझदारी दिखाते हुए वहां से रफू चक्कर हो जाता है.

यूजर्स ने की डोगेश की हिम्मत की तारीफ

वीडियो को Mahender Ranakpur नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...कुत्ते ने हिम्मत दिखाई और उसकी जान बच गई. एक और यूजर ने लिखा...डर के आगे जीत है भाई, डोगेश भाई ने साबित कर दिया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...तेंदुए को चकमा दे गए डोगेश भाई, जान बची तो लाखों पाए.